İnsansız hava araçları (İHA) ve robotik sistemlerin geliştirilmesine yönelik çalışmalar yapmak üzere 2015 yılından bu yana faaliyet gösteren Mentor Bilişim, Airobos Teknoloji adıyla Teknopark Ankara'da yoluna devam ediyor.

Sektördeki öncü firmalara alt yüklenici olarak hizmet veren Airobos, aynı zamanda geleceğin teknolojisi olan otonom sistemlere yatırım yaparak, savunma, güvenlik, enerji ve tarım gibi çeşitli alanlarda yenilikçi çözümler için çalışıyor.

Bu çalışmalar sonunda ortaya çıkan "Dron Barınağı" ilk kez geçen yıl IDEF Uluslararası Savunma Sanayii Fuarı'nda sergilendi. Geçen sürede yetenekleri geliştirilen, deneme ürünü kullanıcı testinde olan ürünün göreve hazır versiyonu, Anadolu Ajansının global iletişim ortaklığı ile 22-26 Ekim tarihlerinde gerçekleştirilecek, SAHA EXPO Uluslararası Savunma, Havacılık ve Uzay Sanayii Fuarında (SAHA EXPO 2024) tanıtılacak.

Dron Barınağı, güvenlik ve gözetleme görevlerinde operatör müdahalesi olmadan görevlerin tam anlamıyla yerine getirilmesini sağlayan bir sistem olarak geliştirildi. Özellikle güvenlik amaçlı kullanılan dronlarda, operatörü devre dışı bırakarak daha verimli bir çözüm sunmayı hedefliyor. Yer güvenliği personeli tarafından yapılan taramalar, sınırlı görüş açısı nedeniyle yeterli verimliliği sağlayamazken, havadan gerçekleştirilen gözetlemeler çok daha geniş alanları tarayarak tehditlerin daha hızlı ve etkin şekilde tespit edilmesini sağlıyor. Bu sayede, güvenlik ve gözetleme operasyonlarında dronlar, geleneksel yöntemlere göre daha etkin bir çözüm sunuyor.

Dron Barınağı aynı zamanda batarya değişimini otonom olarak gerçekleştirerek, araçların daha uzun süre havada kalmasına olanak tanıyor. Bu, özellikle uzun süreli devriye görevlerinde operasyonların kesintisiz devam etmesini sağlıyor. Sistem, görsel görüş hattının ötesindeki (BVLOS) görevlerde yüzlerce kilometre uzaktan bile yönetilebiliyor, bu da hem askeri hem de sivil alanlarda büyük avantaj sunuyor.

2021'den bu yana sürekli geliştirilen Dron Barınağı sistemi, göreve hazır endüstriyel ürün haline geldi. Bu süreçte yapılan iyileştirmelerle ürün, çeşitli zorlu operasyonel gereksinimleri karşılayacak şekilde daha dayanıklı, daha otonom ve daha kullanışlı hale getirildi. Sistem, -20°C ile +50°C arasında çalışabilen bir iklimlendirme ünitesiyle donatıldı ve bu sayede hem aşırı soğuk hem de aşırı sıcak hava koşullarında güvenilir performans sağlıyor. İklimlendirme ünitesi, dronların kritik görevlerini kesintisiz sürdürmesini garantiliyor ve aşırı hava koşullarının sistemin verimliliğini etkilemesini önlüyor.

- DAHA UZUN UÇUŞ, ANINDA ANALİZ



Dronun görev süresi 30 dakikanın üzerine çıkarılarak kullanıcıların daha uzun süreli operasyonlar gerçekleştirmesi sağlandı. Bu, özellikle geniş alanların taranması veya uzun süreli gözetim operasyonlarında verimliliği artırdı. Tam otonom uçuş yeteneği sayesinde sistem, herhangi bir insan müdahalesi olmaksızın görevlerini yerine getiriyor ve manuel müdahale gereksinimini neredeyse sıfıra indiriyor.

Gelişmiş görüntü işleme algoritmalarıyla donatılan sistem, insan ve hayvan tespiti, yangın algılama ve hasar değerlendirme gibi görevlerde anında analiz yaparak, olası anomalileri kullanıcıya otomatik olarak bildiriyor. Kullanıcı dostu arayüzü ve gelişmiş raporlama araçları sayesinde operasyonların kolayca yönetilmesi ve analiz edilmesi mümkün hale getirildi. Ayrıca bataryaların otonom şekilde yönetilmesi ile eşit kullanım sağlanarak, bataryaların ömrü uzatıldı ve operasyonel süreklilik garanti altına alındı.

Sistem ayrıca anlık hava durumu izleme ve iklim kontrol özellikleriyle donatılarak, uçuş sırasında olumsuz hava koşullarının yaratabileceği riskler önceden tespit edilip gerekli önlemler alınıyor. Bu özellik, dronların daha güvenli ve verimli uçuşlar gerçekleştirmesini sağlıyor.

Dron Barınağı, özellikle enerji, inşaat ve güvenlik gibi sektörlerde ilgi görüyor. Zorlu çevre koşullarına uyum sağlaması ve otonom uçuş yetenekleri sayesinde bu endüstrilerdeki kullanıcılar için çeşitli olanaklar sağlıyor. Askeri alanda ise müşteri görüşmeleri devam ediyor ve ürünün ilk ihracatı için çalışmalar sürdürülüyor.

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