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Drone saldırılarına karşı 'siber savunma kalkanı'

Geçtiğimiz günlerde Suudi Arabistan’daki petrol üretim tesislerine yapılan drone saldırısı, insansız hava uçaklarıyla ilgili tehdidi de gözler önüne serdi.

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2025 yılında 127 milyar dolara ulaşması beklenen pazarın büyük bölümünü de drone’lara karşı hazırlanan siber savunma sistemleri oluşturacak.
 
Dünya geçtiğimiz günlerde Suudi Arabistan’dan gerçekleşen saldırıyı konuşuyor… Suudi Arabistan devletine ait petrol şirketi Saudi Aramco’nun iki farklı üretim tesisine 10 farklı drone ile yapılan hava saldırısı sonrasında dünyanın en büyük petrol üreticisi Suudi Arabistan’ın günlük üretimi 5,7 milyon varil azaldı. Olay sonrasında petrol fiyatlarında günlük yüzde 20’ye varan artış yaşanırken, Suudi yetkililer petrol üretiminin eski seviyelerine dönmesinin haftalar bulabileceğinin altını çizdi.
 
ÖZEL PROJE
 
Yaşanan bu saldırı, son yıllarda hayatımıza renk katan drone’larla ilgili güvenlik endişelerini de tekrar ortaya koymuş durumda. Bugüne kadar insansız hava araçlarıyla gerçekleşen en büyük saldırı olarak tarihe geçen olayın bir dönüm noktası olduğunu ifade eden uzmanlara göre, teknoloji şirketlerinin gelecekteki en büyük meydan okumalarından birinin de siber güvenlik çözümleri olacağının altını çiziyor.
 
Suudi Arabistan’da yaşanan saldırı, konunun önemini bir kez daha ortaya koyarken, devletler ve şirketler de olası drone saldırılarına yönelik projelerine son dönemde ağırlık vermiş durumda. Bu şirketlerin arasında da Deutsche Telekom ve onun kurumsal IT hizmeti sunan şirketi T-Systems var.  
 
PAZAR KATLANARAK BÜYÜYOR
 
Drone endüstrisinin olası tehditlerine karşı çalışmalarını yürüten şirket, geliştirdiği “Magenta Drone Defense Shield” teknolojisi ile yakın dönemde devletlerin ve kurumların karşısına daha sık çıkacak siber saldırı olasılıklarına karşı çözüm sunmayı hedefliyor. Konuyla ilgili değerlendirmelerde bulunan T-Systems Türkiye Genel Müdürü Sinan Kılıçoğlu, yapılan araştırmalarla ‘drone’ pazarının rakamsal olarak da havalandığını açıklıyor. Araştırma şirketi Gartner’a göre pazarın büyüklüğü 2020 yılında 11 milyar doları aşacak. Aynı şekilde, PwC’nin raporu da ‘drone’ pazarının önümüzdeki 7 yıl içinde 127 milyar dolarlık büyüklüğe ulaşacağını ortaya koyuyor.
 
 
ABD’DE 1 MİLYONUN ÜZERİNDE DRONE VAR
 
Bu noktadan yola çıkarak olası tehditlere karşı teknoloji ve çözümler üzerinde çalıştıklarını vurgulayan Sinan Kılıçoğlu sözlerini şöyle sürdürüyor: “Bugün sadece Almanya’da yaklaşık 500 bin  drone’un havada olduğu düşünülüyor. ABD’de ise bu rakam 1 milyonun üzerinde. Böyle hızlı gelişen bir endüstri karşısında hedefimiz, güvenlik teknolojileri konusunda tam bir savunma kalkanı oluşturmak. Bu amaçla geliştirilen ‘Magenta Drone Defense Shield’ teknolojisi ile çağımızın en büyük tehditlerinden birine savaş açıyoruz.” 
 
PİLOTUN YERİNİ TESPİT EDİYOR
 
Geliştirilen sistemle ilgili detayları da paylaşan Sinan Kılıçoğlu, “İnsansız hava araçlarıyla gerçekleşebilecek saldırıların önüne geçmenin ilk koşulu doğru tespit. T-Systems laboratuvarlarında geliştirilen ‘Magenta Drone Defense Shield’, pilot insansız hava aracına kablosuz ağ üzerinden bağlandığı anda pilotun yani diğer bir deyişle kontrol mekanizmasının yerini tespit edebiliyor. Optik, akustik, radyo ve radar sensörleriyle sistemin amacı, kurulu olduğu her türlü binayı olası saldırılara karşı tam anlamıyla korumak” şeklinde konuştu.
 

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