Dün akşam gökyüzünde görülen gizemli ışığın sebebi bulundu
Çarşamba günü, San Francisco Körfezi Bölgesi'nde akşamın ilerleyen saatlerinde birçok kişi tarafından görülen ve kayda alınan, kıvrımlı bulutu olan gizemli bir ışık ortaya çıktı. Görgü tanıkları bu bulut yayan gizemli ışık için UFO, gizli uydu, balistik füze gibi birçok tahminde bulundu ancak yerel gökbilimcilerin bilimsel bir açıklaması vardı.
- Gökhan Ertaş / star.com.tr
San Jose yakınlarındaki California Üniversitesi Lick Gözlemevi'nin açıklamasına göre bir meteor ve onun yanarken atmaosferde bıraktığı izdi
Işığın neye yol açtığına dair resmi bir açıklama yapılmadı, ancak birçok Ulusal Hava Durumu Servisi bunun bir meteor ve ardından bıraktığı iz olduğunu doğruladı. Bu gibi bir durumun bir meteorun atmosferde iyonize hava molekülleri karşılaştığında böyle bir görüntü oluşturduğunu aktardılar.
Olayla ilgili sosyal medyada paylaşılan bazı görüntüler
Anyone else see this interesting cloud feature? We saw it here at the office. #cawx pic.twitter.com/nc8xdZ5jj4— NWS Bay Area (@NWSBayArea) 20 Aralık 2018
Something fell out of the sky pic.twitter.com/OdNOSlKdu7— Jeremy Thomas (@jeremythomas33) 20 Aralık 2018
@NASA white blaze in sky what is dis? Maybe a plane? pic.twitter.com/o1rtnu1thU— Jose Armando Solis (@jose_solis09) 20 Aralık 2018
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