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Dün akşam gökyüzünde görülen gizemli ışığın sebebi bulundu

Çarşamba günü, San Francisco Körfezi Bölgesi'nde akşamın ilerleyen saatlerinde birçok kişi tarafından görülen ve kayda alınan, kıvrımlı bulutu olan gizemli bir ışık ortaya çıktı. Görgü tanıkları bu bulut yayan gizemli ışık için UFO, gizli uydu, balistik füze gibi birçok tahminde bulundu ancak yerel gökbilimcilerin bilimsel bir açıklaması vardı.

  • Gökhan Ertaş / star.com.tr
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San Jose yakınlarındaki California Üniversitesi Lick Gözlemevi'nin açıklamasına göre bir meteor ve onun yanarken atmaosferde bıraktığı izdi
 
Işığın neye yol açtığına dair resmi bir açıklama yapılmadı, ancak birçok Ulusal Hava Durumu Servisi bunun bir meteor ve ardından bıraktığı iz olduğunu doğruladı. Bu gibi bir durumun bir meteorun atmosferde iyonize hava molekülleri karşılaştığında böyle bir görüntü oluşturduğunu aktardılar.
 
Olayla ilgili sosyal medyada paylaşılan bazı görüntüler

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