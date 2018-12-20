Dün akşam gökyüzünde görülen gizemli ışığın sebebi bulundu

San Jose yakınlarındaki California Üniversitesi Lick Gözlemevi'nin açıklamasına göre bir meteor ve onun yanarken atmaosferde bıraktığı izdi

Işığın neye yol açtığına dair resmi bir açıklama yapılmadı, ancak birçok Ulusal Hava Durumu Servisi bunun bir meteor ve ardından bıraktığı iz olduğunu doğruladı. Bu gibi bir durumun bir meteorun atmosferde iyonize hava molekülleri karşılaştığında böyle bir görüntü oluşturduğunu aktardılar.

Olayla ilgili sosyal medyada paylaşılan bazı görüntüler

Anyone else see this interesting cloud feature? We saw it here at the office. #cawx pic.twitter.com/nc8xdZ5jj4 — NWS Bay Area (@NWSBayArea) 20 Aralık 2018

Something fell out of the sky pic.twitter.com/OdNOSlKdu7 — Jeremy Thomas (@jeremythomas33) 20 Aralık 2018