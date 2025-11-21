Türk Havacılık ve Uzay Sanayii (TUSAŞ), Airbus'ın A220 tek koridor uçak programı kapsamında yürüttüğü üretim çalışmalarında önemli bir kilometre taşını geride bırakarak, 250'nci kanopi (cockpit üst yapısı) teslimatını başarıyla tamamladı.

TUSAŞ, yerli ve milli hava araçlarında olduğu gibi yapısal parça üretiminde de başarı elde etmeye devam ediyor. A220 uçak programı kapsamında 250'nci kanopi üretimi, TUSAŞ'ın Kahramankazan yerleşkesinde gerçekleştirildi.

TUSAŞ, A220 kanopi üretiminde yüzde 75 gibi yüksek bir küresel pazar payına sahip durumda. Kanopi, Airbus tasarım verilerine göre 'Build to Print' modeliyle üretilirken, üretim süreci TUSAŞ mühendisliği ile yerli yan sanayi firmalarının katkılarıyla yürütülüyor.

Detay parça üretiminin yaklaşık yüzde 75'i yerli yan sanayi tarafından gerçekleştirilirken, bu oran Türkiye'nin havacılık ekosisteminin sanayi yetkinliklerinin geliştirilmesi açısından stratejik önem taşıyor. Uçağın hava akışını ilk karşılayan bölüm olan kanopi, yüzey kalitesi ve hassasiyet bakımından kritik bir bileşen olduğundan Türk mühendisliği ve işçiliği ürünün dünya standartlarının üzerinde bir kaliteyle üretilmesinde belirleyici rol oynuyor.

A220 programındaki üretim TUSAŞ tesislerinde 2020 yılında başladı. Sözleşmenin imzalandığı ilk yıl iki adet teslim edilirken, ürün sayısı her yıl artış gösterdi. 2024 yılında toplamda 74 adet parça teslim edilirken, bu yılın kasım ayına kadar bu sayı 81'e yükseldi. Böylece toplamda 250'inci teslimat sayısına ulaşıldı. Yıl sonu teslimat hedefinin ise 96 adet olması bekleniyor.

AİRBUS'TAN TUSAŞ'A TAM NOT

Airbus tarafından ölçülen iki kritik performans göstergesi olan OQD (On Time Quality Deliveries) ve OTS (On Time Shipment) küresel pazarda ortalama yüzde 85 başarı düzeyindeyken, TUSAŞ 2025 yılı itibarıyla her iki metrikte de yüzde 100 başarı oranına ulaştı.

Airbus'ın bu performanstan duyduğu memnuniyet, şirketin çeşitli platformlarda aldığı tebriklerle de vurgulanıyor. A220 programı kapsamında üretim, uçağın operasyonel ömrü boyunca devam edecek şekilde tasarlandı. Mevcut projeksiyonlara göre iş birliğinin en az 2050 yılına kadar süreceği öngörülüyor.