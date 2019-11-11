23°
İstanbul
00:00:00
İstanbul
  • $ 5,7686
  • 6,3654
  • 271.52
  • 103153
Haber hattı
0530 708 54 54
Haber hattı
0530 708 54 54

BİLİM-TEKNOLOJİ

  1. Haberler
  2. Bilim-Teknoloji

Dünya devine soruşturma başlatıldı

New York Finansal Hizmetler Departmanı, teknoloji şirketi Apple'a kadın ve erkeklere farklı kredi kartı limitleri sunularak 'cinsiyetçilik' yaptığı iddiaları üzerine soruşturma açtı.

  • AA
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
x

Bloomberg'ün haberine göre, New York Finansal Hizmetler Departmanı teknoloji devi Apple'ın kredi kartı hizmetleri için iş birliği yaptığı Goldman Sachs bankasının algoritmasının kredi sınırlarını belirlemede, kadınlara karşı ayrımcılık yaptığı iddialarının ardından soruşturma başlattı. 
 
Teknoloji girişimcisi David Heinemeier Hansson, Twitter hesabından yaptığı açıklamada, Apple'ın kendisine eşinden 20 kat daha fazla kredi limiti verdiği paylaşımında bulundu. 
 
Apple'ın kurucularından Steve Wozniak da benzer bir paylaşımda bulunarak kredi kartının limitinin, eşininkinden 10 kat fazla olduğunu iddia etti. 
 
''Apple Card''ı ağustos ayında piyasaya süren Apple ise söz konusu iddialara ilişkin henüz bir açıklama yapmadı.

Beşiktaş’ta otobüsün durağa daldığı dehşet anların görüntüleri ortaya çıktı

Bu yazıya ilk siz yorum yapın.

Yorumlar

Yorumlarınızı kendi özgür iradenizle yayınlamakta olup; bununla ilgili her türlü dolaylı ve doğrudan sorumluluğu tek başınıza üstlenmektesiniz. Yorum yaparak Toplum Kuralları ve Kullanım Koşulları'nı kabul etmiş sayılırsınız.

  • Lütfen birşeyler yazınız. Yorum alanı boş bırakılamaz.
  • Tebrikler! Yorumunuz onay sonrası yayınlanacaktır.
  • Mesajlarınız size hukiki sorumluluk doğurur.
  • Bir hata oluştu lütfen daha sonra tekrar deneyiniz!

Fransa’da on binler yürüdü: Bu siyasi oyunlardan bıktık!

Fransa’da on binler yürüdü: Bu siyasi oyunlardan bıktık!

Muhteşem fiyatlarda son şans!

Muhteşem fiyatlarda son şans!

Irak'ın kuzeyine operasyon: Etkisiz hale getirildiler

Irak'ın kuzeyine operasyon: Etkisiz hale getirildiler

Suudi Arabistan Kralı Selman'a mektup yazdı

Suudi Arabistan Kralı Selman'a mektup yazdı

İstanbul'da korkunç olay! Kafede kanlı infaz

İstanbul'da korkunç olay! Kafede kanlı infaz

Vahşi cinayetin kan donduran detayları! İfadesi dehşete düşürdü

Vahşi cinayetin kan donduran detayları! İfadesi dehşete düşürdü

Tanesi 50 liradan satılıyor! Son yılların yeni gözdesi

Tanesi 50 liradan satılıyor! Son yılların yeni gözdesi

Düğün kana bulandı! Baba ve iki oğluna saldırdılar

Düğün kana bulandı! Baba ve iki oğluna saldırdılar
 

POPÜLER HABERLER

Mehmetçik´in kurtardığı evlerine koştular ama... Bebek katilleri tuzak kurdu

Mehmetçik´in kurtardığı evlerine koştular ama... Bebek katilleri tuzak kurdu

İşte emekli ve memurun zamlı maaşları

İşte emekli ve memurun zamlı maaşları

Tanesi 50 liradan satılıyor! Son yılların yeni gözdesi

Tanesi 50 liradan satılıyor! Son yılların yeni gözdesi

Devlet Erkanı Anıtkabir'de: Başkan Erdoğan özel deftere bu mesajı yazdı

Devlet Erkanı Anıtkabir'de: Başkan Erdoğan özel deftere bu mesajı yazdı

ÖNE ÇIKAN HABERLER

ŞANS OYUNLARI

HABERLER

BÖLGELER

EKONOMİ

POPÜLER

KÜLTÜR SANAT

YAŞAM

EKLER

HAKKIMIZDA

Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.

©Copyright 2019