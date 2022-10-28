Dünya dışında bir ilk! Asırlık gizem çözülebilir

2021 yılının sonunda Mars'a bir meteor düştü ve gezegeni o kadar çok salladı ki, NASA'nın InSight iniş aracı çıkan sesleri kaydetti.



Bilim insanları, NASA'nın Kızıl Gezegen'i yörüngesinden görüntüleyen uzay aracı olan Mars Reconnaissance Orbiter ile yeni çarpma kraterinin görüntülerini yakalayana kadar depremin nereden geldiğini bilmiyorlardı.

BİRKAÇ GÜN ÖNCE AÇIKLANDI

NASA , keşfi Perşembe günü açıkladı. InSight etki bilimi lideri Ingrid Daubar bir basın brifinginde, "Bunun şimdiye kadar gördüğümüz en büyük yeni krater olduğunu hemen anladık" dedi.

InSight'ın tespit ettiği bin 300'den fazla deprem arasında, bilim insanları bir meteor etkisinden kaynaklanan başka bir sarsıntı tespit etti.

İki meteor, yüzey seviyesinde sismik dalgalar üretti. Bu, daha önce Dünya dışındaki bir gezegende tespit edilmemişti.

Bu meteor çarpmalarından önce, InSight'ın tespit ettiği tüm depremler derin yeraltından geldi ve sismologların yüzey dalgaları yerine "vücut dalgaları" dediği şeyi üretti.

MARS'IN ASIRLIK GİZEMİ ÇÖZÜLEBİLİR

Perşembe günü Science dergisinde yayınlanan iki çalışmada yayınlanan bu meteor etkilerinden elde ettikleri bulgular, Mars'ın coğrafyası hakkında asırlık bir gizemi çözmeye yardımcı olabilir.

Gökbilimciler Mars'ı inceledikleri sürece, kuzey ve güney yarım kürelerinin neden bu kadar farklı göründüğünü merak ettiler.

Kuzey düz ovalar, Güney ise dağlarla dolu.