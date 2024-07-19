Dünya genelinde yazılım sıkıntısı! Bakan Uraloğlu: Sistemi bir an önce işler haline getireceğiz

Dünya genelinde ABD merkezli hava yolu şirketleri başta olmak üzere şirketler, havalimanları, bankalar, bazı medya kuruluşları ve Londra Borsası'nda, Microsoft'a siber güvenlik yazılımı sağlayan CrowdStrike sistemlerindeki sorun nedeniyle teknik aksaklık yaşandığı bildirildi.

Siber güvenlik devi CrowdStrike'in sistemlerindeki aksaklık sonrası dünya çapında işletmeleri etkileyen büyük bir kesinti yaşanıyor.

CrowdStrike, dünya çapında yaşanan teknik aksaklıklara neden olan sorunu tespit ettiklerini ve kullanıcılara sorunun çözümü için "geçici" bir çözüm geliştirdiklerini duyurdu.

ABD'li teknoloji şirketi Microsoft'tan yapılan açıklamada, Microsoft 365 sistemindeki çeşitli uygulamaları etkileyen teknik sorunun araştırıldığı kaydedildi.

BTK'DAN KÜRESEL DÜZEYDE ETKİLİ OLAN YAZILIM SORUNUNA İLİŞKİN AÇIKLAMA:

Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu (BTK), küresel düzeyde etkili olan yazılım sorunuyla ilgili, "Yaşanan aksaklığın siber saldırı kaynaklı olmadığı, kesintinin CrowdStrike ürününü kullanan kurum ve kuruluşlarda meydana geldiği tespit edildi." ifadesini kullandı.

BTK, konuya ilişkin, sosyal medya hesabından açıklama yaptı.

Açıklamada, Windows işletim sistemi kullanan cihazlarda küresel çapta yaşanan kesintiye ilişkin inceleme yapıldığı belirtilerek, şunlar kaydedildi:

"Yaşanan aksaklığın siber saldırı kaynaklı olmadığı tespiti yapılmıştır. Söz konusu kesintinin CrowdStrike ürününü kullanan kurum ve kuruluşlarda meydana geldiği tespit edilmekle birlikte çözüm önerileri SİP platformu üzerinden tüm SOME'lerimiz ile paylaşılmıştır. Ülkemizin siber sınırlarını korumak için yerli ve milli ürünlerimizle 7 gün 24 saat aralıksız çalışmaya devam ediyoruz."

BAKAN URALOĞLU: SİBER SALDIRI DEĞİL

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, uluslararası kaynaklı yaşanan internet sorunuyla ilgili yaptığı açıklamada, bu durumun siber saldırı olmadığını söyledi.

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, Tekirdağ'daki Ulusal Deniz Emniyeti Başkanlığında, uluslararası kaynaklı yaşanan internet bağlantı sorunu ile ilgili açıklamalarda bulundu. Bakan Uraloğlu bu durumun siber kaynaklı olmadığını belirtti.

Uraloğlu, "Windows işletim sistemi kullanan cihazlarda yaşanan kesintiye dair yapılan incelemede yaşanan aksaklığın siber kaynaklı olmadığını tespit ettik. Söz konusu kesintinin crowdstrike ürününü kullanan kurum ve kuruluşlarda meydana geldiği tespit edilmekle birlikte çözüm önerileri paylaşılmıştır. Ülkemizin siber sınırlarını korumak için yerli ve milli ürünlerimizle 7 gün 24 saat aralıksız çalışmaları takip ediyoruz. Bu anlamda bu zarara uğrayan ya da etkilenen sistemlerle ilgili olarak kurumlarla hemen irtibata geçtik. Bazı kurumlarımızda hemen müdahale ile birlikte buradaki aksaklığın önemli bir bölümünü atlattığımızı söyleyebilirim. Zannediyorum bir kaç saat içerisinde sistem artık vatandaşı etkileyen durumdan çıkarılmış olur. Bunun tekrar etmemesi için gereken önlemleri arkadaşlarımızla planladık. İlgili kurumlarımızla özel sektör ve kamu ile iletişim halindeyiz. İnşallah sistemi bir an önce işler hale getirerek bunu da ortadan kaldırmış olacağız. Bunun özellikle altını çizmek istiyorum, bir siber saldırı söz konusu değildir" dedi.

THY'NİN BİLETLEME VE REZERVASYON İŞLEMLERİNDE AKSAMA

Türk Hava Yolları (THY), bilgi sistemlerindeki arıza nedeniyle biletleme ve rezervasyon sistemlerinde meydana gelen sorunun giderilmesi için çalışma yapıldığını bildirdi.

Açıklamada, "Değerli yolcularımız, dünyada havacılık da dahil farklı sektörden birçok şirketi etkileyen yazılım kaynaklı bir problem yaşandığı tespit edilmiştir. Kısmi olarak etkilenen operasyonlarımızdaki bu sorunun giderilmesi için gerekli aksiyonlar alınmaktadır. Operasyonlarımız kademeli olarak normal seyrine dönmektedir. Yaşanan aksaklıktan dolayı siz değerli misafirlerimizden özür dileriz." ifadeleri kullanıldı.

Ertelenen uçuşlarla ilgili açıklama yapan THY, "Hak kaybı yaşanmayacak, iadeler kesintisiz olacak." dedi.

THY: BAZI SEFERLERİMİZ İPTAL OLACAK

Dünya genelinde yazılım kaynaklı yaşanan problem nedeniyle birçok havayolu şirketinin biletleme ve rezervasyon işlemlerinde aksamalar meydana geldi. Türk Hava Yolları (THY), uçuşlarda aksama yaşanmaması adına bazı seferlerin iptal edileceğini açıkladı.

CrowdStrike CEO'su George Kurtz, "(Küresel iletişim kesintisi) Bu bir güvenlik olayı ya da siber saldırı değil. Sorun tespit ve izole edilmiş ve bir düzeltme tanımlanmıştır." dedi.

DÜNYA GENELİNDE YAŞANAN BAZI SORUNLAR

ABD merkezli hava yolu şirketi Frontiers tarafından yapılan yazılı açıklamada da şirketin sistemlerinde Microsoft kaynaklı teknik sorunların yaşandığı ve diğer şirketlerin de bu sorundan etkilendiği belirtilerek, sistemlerin kademeli bir şekilde tekrar normale döndürülmeye başlandığı bildirildi.

Londra Borsası'nın (LSEG) açıklamasına göre, LSEG'in haber ve veri platformunda, dünya çapında kullanıcı erişimini etkileyen bir kesinti yaşandı.

Asya ticaret seansı sırasında LSEG, haberlerin platformda yayınlanması engelleyen küresel bir teknik sorunla karşılaştı.

Sky News Yönetim Kurulu Başkanı David Rhodes de sosyal medya sitesi X üzerinden yaptığı açıklamada, "Sky News, bu sabah canlı yayın yapamadı ve şu anda izleyicilere kesintiden dolayı özürlerimizi iletiyoruz." ifadesini kullandı.

Öte yandan, basına yansıyan haberlerde, ABD'deki çok sayıdaki havalimanının yanı sıra Almanya, İspanya ve Avustralya'daki havalimanlarında yaşanan teknik aksaklıklardan ötürü çok sayıda uçuşun yapılamadığı bildirildi.

Berlin Brandenburg Havalimanı'ndaki tüm uçuşlar durduruldu. Alınan bilgiye göre, Berlin varışlı halihazırdaki uçuşlar farklı havalimanlarına yönlendiriliyor.

Avustralya'nın çeşitli eyaletlerinde de bankalar ve havacılık sistemlerinin de dahil olduğu kurum ve kuruluşların işletim sistemlerini etkileyen bir kesinti ortaya çıktığı belirtildi.

Küresel iletişim kesintisi Belçika'da ulaşımı olumsuz etkiledi. Belçika Demiryolları (SNCB), yaşanan çeşitli teknik sorunlar nedeniyle çevrim içi bilet işlemi yapamıyor. Şirketin satış ve iletişim kanalları da çalışmıyor.

Microsoft'a siber güvenlik hizmeti veren CrowdStrike'tan kaynaklanan küresel iletişim kesintisi sonrası Hollanda'daki ulaşım, sağlık ve bankacılık sistemlerinde ciddi aksaklık yaşanıyor.

Küresel iletişim kesintisinden Fransa'da havacılıktan basına birçok sektör olumsuz etkilendi. Avrupa'daki diğer hava yolu şirketleri gibi Fransız hava yolu şirketi Air France da bilgisayar sistemlerindeki kesinti nedeniyle bazı uçuşlarda aksamalar olacağını duyurdu. Ayrıca Fransız TF1 kanalından Cnews'a ve Fransız gazetesi Le Figaro'ya kadar birçok basın yayın kuruluşu kesintiden etkilendi.