Dünya gözlem uydularından biri arızalandı

Uzaydan elde ettiği yer görüntülerini satan bir ticari firma olan DigitalGlobe bugün yaptığı açıklamada, 2016 yılında kullanılmaya başlayan ve 617 kilometre yükseklikten yüksek çözünürlüklü yer görüntüleri elde eden WorldView-4 uydusunda meydana gelen jiroskop arızasından dolayı kullanılamaz hale geldiğini bildirdi.

Şirket, "Uzay aracını restore etme çabaları sürdürülüyor, ancak WorldView-4'ün kurtarılabilir olmayacağına ve artık kullanışlı görüntüler üretmeyeceği düşünülüyor.” açıklamasında bulundu.

WorldView-4'ün, 2020 Yaz Olimpiyatlarının düzenleneceği Tokyo'daki Yoyogi Ulusal Spor Salonu'nu 617 kilometreden görüntülediği yüksek çözünürlüklü bir fotoğraf.