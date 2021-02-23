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Bilim-Teknoloji

Dünya gözünü kırpmadan izlemişti... Görüntüleri paylaşıldı: Hayret verici

NASA, 'Perseverance' adlı keşif aracının Mars'a iniş görüntülerini yayımladı. NASA yetkilisi Michael Watkins, 'Bunlar gerçekten hayret verici videolar. Mars'a iniş gibi bir hadiseyi ilk kez görüntüledik.' dedi.

HABERİN
VİDEOSU
AA23 Şubat 2021 Salı 07:49 - Güncelleme: 23 Şubat 2021 Salı 07:49
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Amerikan Uzay ve Havacılık Dairesi (NASA), Perseverance için özel açtığı Twiiter hesabından, cumartesi Mars yüzeyine inişin 3 farklı kamera açısından görüntülerini paylaştı.

Mars atmosferine giren aracın hızını alçaltmak için paraşütünün açılması ile başlayan videoda, aşağıyı gösteren kamera açısında bir süre gökyüzünde süzülen Perseverance'in yüzeye temas anının net şekilde kaydedildiği görüldü.

NASA, "Perseverance" adlı keşif aracının Mars'a iniş anına ait görüntüleri yayınladı

Aracın Kızıl Gezegen'e planlandığı gibi inişi ile NASA merkezinde sevinç çığlıkları atıldı, uzayda bir gezegene inişle ilgili de bir ilk gerçekleştirilmiş oldu.

Perseverance, 30 Haziran 2020'de Florida'daki platformdan fırlatıldıktan sonra yaklaşık 7 aylık ve 470 milyon kilometrelik yolculuğun ardından 20 Şubat'ta Mars yüzeyine inmeyi başarmıştı.

- MARS'A GÖNDERİLEN EN GELİŞMİŞ ARAÇ

NASA'nın California'daki Jet Propulsion Laboratuvarında inşa edilen ve plütonyum yakıtı ile çalışan Perseveance, şimdiye kadar Mars'a gönderilen araçlar içinde en gelişmiş teknolojik özelliklere sahip olmasıyla tanınıyor.

Uzay kurumu, Kızıl Gezegen'deki yeni misyonun gerçekleşmesi için altyapı çalışmalarına 2,4 milyar dolar, aracın yüzeye inmesi ve çalıştırılmasını mümkün kılan sistem için ise 300 milyon dolar harcandığını açıklamıştı.

Kİmyasal analizörü, 20 kamerası, örnek toplamak için kaya matkabı, robotik bir "eli" ve bir minik helikopteri olan Perseverance'ın, yüzeyi keşfetmesi için Mars'ta 2 yıl kalması planlanıyor.

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