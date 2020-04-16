Dünya koronavirüsle savaşırken Kritik açıklama! Yarasalarda yeni virüs BtCoV tespit edildi

star.com.tr 16 Nisan 2020 Perşembe 16:53 - Güncelleme: 16 Nisan 2020 Perşembe 17:12

Yerel basında çıkan haberlere göre, Hindistan Medikal Araştırmalar Konseyi (ICMR) tarafından yapılan bir araştırmada, 25 civarında yarasanın BtCoV olarak adlandırılan yeni bir koronavirüs testleri pozitif çıktı.



Yarasalar, çekirgeler derken şimdi de bu manzara! Yüz binlercesi sahile vurdu Testleri yapılan yarasaların, yaygın olarak meyve yarasaları türünden Rousettus ve Pteropus (Uçan Tilki) cinsi olduğu ifade edildi.

Yarasaların Hindistan'ın güneyindeki Kerala, Tamil Nadu ve Puducherry eyaletlerinin yanı sıra Batı Himalayalar'daki Himaçal Pradeş eyaletinde bulunduğu belirtildi.

Pune Ulusal Viroloji Enstitüsü'nde (NIV) bir araştırmacı olan Pragya Yadav, "Bu yarasalarda bulunan koronavirüslerinin Covid-19 salgından sorumlu SARS-CoV2 ile bir ilişkisi yoktur." dedi.

Uzmanlar ayrıca, yeni keşfedilen yarasa koronavirüsünün insanlarda hastalığa neden olabileceğine dair henüz bir kanıt olmadığını açıkladı.

Bununla birlikte, Pteropus yarasa türlerinde, daha önce Kerala'daki 2018 salgını sırasında 17 kişiyi öldüren 'Nipah virüsü' testleri pozitif çıkmıştı. Covid-19'un da, benzerliği nedeniyle yarasalardan geldiği tartışmaları hala devam ediyor.

Yavad, "Yarasalar, bazıları potansiyel insan patojenleri olan birçok virüs için doğal rezerv olarak kabul edilir. Salgınlara neden olabilecek yeni virüsleri tespit etmek için sürekli aktif gözetim gerekiyor.' dedi.

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