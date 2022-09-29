Dünya liderleri güçlerini birleştirdi! F-150 Lightningultra için tasarlandı

Kanadalı otomobil parçaları devi Magna International , Ford 'un yeni F-150 Lightning elektrikli kamyoneti için ultra hafif alüminyum pil muhafazaları üretecek.



50 MİLYON DOLARLIK DEV TESİS

Dünyanın en büyük üçüncü otomotiv tedarikçisi olan Kanadalı otomotiv devi, Magna International İngiltere'nin Chatham kentinde 50 milyon dolardan fazla yatırımla 170.000 metrekarelik yeni tesis için harekete geçti. Magna, F-150 Lightningultra için ultra hafif alüminyum pil muhafazaları geliştirecek.

Ford , büyük başarısının ardından ürettiği F-150 Lightning elektrikli otomobil (EV) sayısını ikiye katlayacağını açıklamıştı.



Tüm elektrikli araçların ihtiyaç duyduğu pil muhafazaları, yüksek voltajlı pilleri, elektrikli bileşenleri, sensörleri ve konektörleri barındırarak bir aracın çerçevesinin yapısal ve güvenlik yönlerine katkıda bulunur ve kritik bileşenleri olası darbe, ısı ve sudan korur.

OYUN DEĞİŞTİREN TASARIM

Magna Formet Industries'in Genel Müdürü Mark Johnson, 'oyunu değiştiren' alüminyum kasa ların çok fazla büyüme potansiyeli sunan heyecan verici yeni bir teknolojinin parçası olduğunu ve şimdiye kadar yapılmış en büyük elektrikli otomobi l kasaları olacağını söyledi.

Muhafazalar, daha büyük pilleri barındıracak şekilde inşa edildi ve elektrikli F-150'ye 515 km'lik bir menzil sağlayacak.

Star Gazetesi