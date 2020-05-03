star.com.tr 03 Mayıs 2020 Pazar 03:10 - Güncelleme: 03 Mayıs 2020 Pazar 03:15

BM Dünya Meteoroloji Örgütü (WMO) sözcüsü Clare Nullis'e göre, Kuzey Kutbu'ndaki ozon seviyelerinin geçtiğimiz mart ayında, 2011'den bu yana en düşük seviyesine ulaştı. Bunun nedeni ise, atmosferde kalan ve ozon tabakasına kalan maddeler, soğuk bir kış ve stratosferde yoğun kutup girdabı...



İsviçre'nin Cenevre kentine açıklamalarda bulunan Nullis, "Bu iki faktör, 2011'de gördüğümüzden daha kötü olan çok yüksek bir seviyeye ulaşmıştı. Şimdi tekrar normale döndü, ozon deliği kapandı." dedi.

NEDENİ SALGIN MI?

Tüm dünyayı eve hapseden yeni tip koronavirüs pandemisi nedeniyle sanayiler, araçla seyahaletler gibi havayı kirleten birçok faaliyet minimum seviyeye geriledi ancak, WMO'ya göre ozon tabakasındaki deliğin kapanmasının nedeni bu değil.

Nullis, COVID-19 pandemisi nedeniyle iş ve seyahat kısıtlamalarının hava kirliliğini azaltması nedeniyle ozon tabakası deliğinin kapanıp kapanmadığı sorusuna, 'Bu olayın COVID-19'la hiçbir ilgisi yok.' şeklinde yanıt verdi.

Kopernik Atmosfer İzleme Servisi'nin Nullis'i destekler nitelikteki açıklamasında, "Aslında, COVID-19 ve ilgili tedbirlerin bununla hiçbir ilgisi yok. Bu, alışılmadık derecede güçlü ve uzun ömürlü bir kutup girdabı tarafından yönlendiriliyor. Yani hava kalitesi değişiklikleriyle ilgili değil." ifadelerine yer verildi.

Üst atmosferdeki ozon azalmasına, karbon, klor ve flor moleküllerinden yapılmış ve tipik olarak aerosol spreylerde, köpükler ve paketleme malzemeleri, çözücüler ve soğutucu akışkanlarda bulunan kloroflorokarbonlar (CFC) olarak bilinen maddeler neden olur.

Kanada, ABD ve Çin de dahil olmak üzere 197 ülke tarafından imzalanan Eylül 1987 tarihli Montreal Protokolü, CFC'leri yasaklayarak ozon tabakasını korumayı amaçlayan uluslararası bir antlaşmadır.

Science Direct'e göre , “kutup girdabı, kış mevsiminde neredeyse yüksek batı rüzgarları ve stratosferin geri kalanından izolasyon ile karakterize edilen kış kutup stratosferinin bir bölgesini ifade eder. Kutup girdabının neden olduğu düşük sıcaklıklar, kutupsal stratosferik hava ile birleşerek ozonun tükenmesine neden olan klor ve brom reaksiyonları ile sonuçlanan kutupsal stratosferik bulutlarla sonuçlanır .

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