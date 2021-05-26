26 Mayıs 2021 Çarşamba 08:23 - Güncelleme: 26 Mayıs 2021 Çarşamba 08:23

Türkiye'nin millî imkânlarla ürettiği Silahlı İnsansız Hava Araçlarına (SİHA) dünya çapında ilgi giderek artıyor. 7 ülke SİHA almak için sıraya girerken 9 ülke ise Türkiye'nin insansız hava aracı için görüşmeler yürütüyor.

Dünyadan Türkiye'nin SİHA'larına ilişkin büyük bir talep var. Avrupa'nın Türk SİHA'sına olan ilgisi ise günden güne artıyor. Peki bu ülkeler hangileri?

Türk SİHA'sını kullanan ülkeler sırasıyla şöyle; Polonya, Ukrayna, Tunus, Azerbaycan, Katar, Suudi Arabistan, Libya.

CNN Türk'ün haberine göre, Türk SİHA'sıyla ilgilenen ülkeler ise şöyle; Fas, Almanya, Sırbistan, İngiltere, Macaristan, Bulgaristan, Pakistan, Kazakistan, Malezya.

BAYRAKTAR TB2 SİHA'LAR AVRUPA BİRLİĞİ SEMALARINDA UÇACAK

Türkiye'nin ilk milli ve özgün Silahlı İnsansız Hava Aracı (SİHA) Bayraktar TB2, Polonya'ya ihraç edilecek. İhracata yönelik anlaşma Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve Polonya Cumhurbaşkanı Andrzej Sebastian Duda'nın huzurunda Baykar Genel Müdürü Haluk Bayraktar ve Polonya Savunma Bakanı Mariusz Blaszczak tarafından imzalandı.

Baykar'dan yapılan açıklamaya göre, Türk havacılık tarihinde ilklere imza atan Bayraktar TB2 SİHA'lar, Ukrayna, Katar ve Azerbaycan'dan sonra Polonya semalarında uçacak.

Böylece Türkiye ilk defa NATO ve Avrupa Birliği (AB) üyesi bir ülkeye yüksek teknoloji içeren SİHA ihraç etmiş olacak.