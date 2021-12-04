Dünyada bir ilk! Türkiye'de geliştirildi

AA 4 Aralık 2021 Cumartesi 10:21 - Güncelleme: 4 Aralık 2021 Cumartesi 12:10

Bartın Üniversitesinde, olay yerinde tespit edilen parmak izi sahibinin ayak boyu tahmin edilerek zanlının tespitini kolaylaştırılacak yapay zeka destekli sistem tasarlandı.

Mühendislik, Mimarlık ve Tasarım Fakültesi Bilgisayar Mühendisliği Bölümü Dr. Öğretim Üyesi Eyüp Burak Ceyhan, gazetecilere, parmak izinden cinsiyet belirleyen sistemin ardından yine aynı yöntemle kişinin ayak boyunu belirleyen sistemi geliştirerek Türk Patent ve Marka Kurumundan (TÜRKPATENT) patentini aldıklarını söyledi.

Sistemin daha önce Türkiye ve ABD'de aldıkları patentlerin devamı niteliğinde olduğunu belirten Ceyhan şunları kaydetti:

"Gerçekleştirdiğimiz sistemle olay yerinde bulunan bir parmak izinden kişiye ait herhangi bir bilgi olmasa bile ayak boyunu tespit, tahmin edebiliyoruz. Bu özellikle de daha önce Türkiye ve ABD'de tescillediğimiz parmak izinden cinsiyet belirleyen sistemle bir bütünlük arz ediyor. Dolayısıyla kişiye ulaşmada çok önemli bir adım daha atmış oluyoruz. Sistem dünyada ilk olması sebebiyle Türk Patent ve Marka Kurumundan tescillendi ve bu özelliğiyle şu anda ticarileştirilebilir bir özelliğe sahip oldu. Aynı zamanda biz bunu hem emniyet hem de jandarma kriminal dairelerinde ücretsiz bir şekilde kullandırmayı düşünüyoruz. Bu sistemimiz ayrıca yerli ve milli imkanlarla dünyada ilk defa gerçekleştirildiği için diğer ülkelere de örnek olma özelliği taşıyor."

Sistemin büyük talep gördüğünü dile getiren Ceyhan, "Gerçekleştirdiğimiz bu sistem hem yurt içi hem de dışından birçok talep görmekte. Birçok ülke bunun hem lisansını almak hem de bunu kendi kriminal dairelerinde kullanmak için de irtibat kurmaktalar." dedi.

Ceyhan, sistemin adli birimlerin işlerini kolaylaştıracağına işaret ederek "Sistemimiz daha önce gerçekleştirdiğimiz parmak izinden cinsiyet tanıyan sistemlerimizle entegre edilerek kişinin bulunmasına çok yüksek oranla, yüzde 90'ın üzerindeki başarı oranıyla destek sunmakta. Aynı zamanda bu sistemimiz adli birimlerin hem zaman hem emek hem de iş gücünü maddi anlamda da yükünü hafifletecek bir sistem. Sadece bir yazılım var ve bu yazılıma parmak izinin işlenmesi var. Dolayısıyla çok hızlı bir şekilde, saniyeler içerisinde bunu gerçekleştirebiliyoruz." ifadesini kullandı.

Rektör Prof. Dr. Orhan Uzun da Bartın Üniversitesi olarak her geçen gün yeni başarı hikayeleri yazdıklarını belirtti.

Yürütülen çalışmalarla güvenlik alanında fark oluşturacak yerli ve milli bir sistem geliştirildiğini kaydeden Uzun, güvenlik alanındaki işlemleri kolaylaştıran ve zaman kaybını önleyen sisteme emeği geçenleri tebrik etti.