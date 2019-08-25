Dünyada bir ilk: Wi-Fi protez el

Rusya’nın İrkutsk ve Angarsk kentlerinde dünyada bir ilk olarak, üç kişinin ileri teknolojili protezlerine internet bağlantılı özel çipler takıldığı belirtildi. Çipler sayesinde, rehabilitasyon süreci hakkında bilgi aktarımı yapılabiliyor, doktorlarla iletişim kurulabiliyor. Rusya Sosyal Sigorta Fonu’nun (FSS) açıklamasına göre, İrkutsk ve Angarsk kentlerinden engelli üç birey, ileri teknolojili protezlerine Wi-Fi bağlantılı çip takılan ilk kişiler oldu. Çipler rehabilitasyon süreci ve yardımcı teknoloji araçları hakkında bilgi aktarımı yapabiliyor. Ayrıca engelli bireye özel bir cep telefonu uygulamasıyla doktoru ile görüşmesine olanak veriyor. Çipler sayesinde protezin teknik durumu öğrenilip arızalarla ilgili vaktinde tahminlerde bulunabiliyor ve böylece yapılan müdahalelerle protezin kullanım süresi arttırılabiliyor.