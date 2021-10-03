Dünyada bir ilke imza atıldı! Eşi ve benzeri yok

Independent Türkçe 3 Ekim 2021 Pazar 18:00 - Güncelleme: 3 Ekim 2021 Pazar 18:06

ABD Ulusal Okyanus ve Atmosfer İdaresi bilim insanları, robotik bir sörf tahtasına monte edilmiş bir drone'u Sam Kasırgası'nın merkezine göndererek "bu güçlü fırtınalar hakkındaki anlayışımızı değiştirecek" görüntüler yakaladı.

Independent Türkçe'de yer alan habere göre, ABD Ulusal Okyanus ve Atmosfer İdaresi'nden (National Oceanic and Atmospheric Administration -NOAA) ve Saildrone'dan uzmanların çektiği dünyada bir ilk niteliğindeki video, 4. Kategori kasırganın merkezinden, kasırga Atlantik Okyanusu'nu geçerken girdaplar oluşturan denizleri, saatte 193 km hızla esen rüzgarları ve kararmış gökyüzünü gösteriyor.

NOAA yaptığı açıklamada, Saildrone Explorer SD 1045 tarafından çekilen görüntülerin bilim insanlarına "dünyanın en yıkıcı güçlerinden birinin tamamen yeni bir görünümünü" sunduğunu belirtti.

Aşırı rüzgar koşullarında çalışmasını sağlayan bir "kasırga kanadı"yla donatılan drone, "sayısal kasırga tahmin modelleri için gerçek zamanlı gözlemler" topladı. Bunlar, dev ve yıkıcı tropik siklonların nasıl büyüdüğü ve yoğunlaştığı hakkında fikir verecek.

Saildrone Exlporer SD 1045, 2021 kasırga sezonunda Atlantik Okyanusu'nda faaliyet gösteren 5 drone'dan biri.

Saildrone'un kurucusu ve CEO'su Richard Jenkins, "Saildrone, kasırganın merkezine doğru ilerleyerek şimdiye kadar hiçbir araştırma gemisinin cesaret edemediği bir yere gidiyor ve bu güçlü fırtınalar hakkındaki anlayışımızı değiştirecek veriler topluyor. Arktik ve Güney Okyanusu'nu fethettikten sonra, kasırgalar Saildrone'un hayatta kalabilirliğini gösterdiği sınır noktasıydı. Dünyadaki en zorlu hava koşullarında çalışabilen bir araç tasarlamış olmaktan dolayı gurur duyuyoruz. " dedi.

Atlantik Okyanusu, hazirandan kasım sonuna kadar süren 2021 kasırga sezonunda 21 fırtına yaşadı.

Birkaç kasırga bu yıl ABD'de anakaraya ulaşarak büyük hasara, uzun süreli elektrik kesintilerine ve devasa su baskınlarına neden olmuştu.