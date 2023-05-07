İSTANBUL 18°C / 10°C
Parçalı bulutlu, güneşli
7 Mayıs 2023 Pazar / 17 Sevval 1444
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    19,521
  • EURO
    21,5177
  • ALTIN
    1266.25
  • BIST100
    4400.76
ANA SAYFA
RAMAZAN
FOTO GALERİ
VİDEO GALERİ
SON DAKİKA
YAZARLAR
GÜNCEL
DÜNYA
EKONOMİ
SPOR
CANLI SKOR
AÇIK GÖRÜŞ
TEKNOLOJİ
YAŞAM
DİĞER
İLETİŞİM

Bizi Takip Edin

Bilim-Teknoloji

Dünyada bundan başka yok! Tamamen yerli olarak geliştirildi

TÜBİTAK desteğiyle tamamen yerli olarak geliştirilen dünyanın ilk taş kırma robotu Türkiye'de dün ilk kez Prof. Dr. Volkan Tuğcu ve ekibi tarafından iki hastanın ameliyatında kullanıldı. Tuğcu, 'Mükemmel bir cihaz. Robotik cerrahi ameliyatlarını DaVinci robotuyla dünyada çok fazla yapan hekimlerden biriyim. Türk robotuyla bunu yapmak bana gurur verdi' dedi.

Sabah7 Mayıs 2023 Pazar 07:57 - Güncelleme:
Dünyada bundan başka yok! Tamamen yerli olarak geliştirildi
ABONE OL

TÜBİTAK Ar-Ge desteği ile tamamen yerli olarak geliştirilen dünyanın ilk "Fleksibl Üreteroskopi Robotu" böbrekte, üreterde ve idrar kanalında büyük taşların tek seansta temizlenmesini sağlıyor. Almanya, Fransa, Polonya dâhil olmak Avrupa ve Ortadoğu'da kullanılan Türk yapımı robot Türkiye'de ilk kez dün İstanbul'da özel bir hastanede Abdullah Koyuncu (75) ve Serkan Kabadayı'da (39) kullanıldı.

Sabah'ın haberine göre; Doğumsal anomalisi olan Kabadayı daha önce de 2-3 kez böbrek taşı ameliyatı geçirdi. Ancak taşlar tam olarak temizlenmediği için bu yönteme başvuruldu. Koyuncu'nun böbreğindeki 2 santimetrelik taş robotla kırıldı.

Yerli robotu ilk kez kullanan Üroloji ve Robotik Cerrahi Uzmanı Prof. Dr. Volan Tuğcu, "Robot, kronik olan veya olmayan ayırt etmeksizin, daha önce taş ameliyatı geçirmiş fakat tam temizlenmediği için kısa sürede şikâyetleri tekrar eden hastalar için de kullanılabilecek. Oturduğunuz yerden bu cihazla taşı direkt kırabiliyor olmamız en önemli özelliği. Yani aynı araba sürer gibi. Tüm rotasyonu yapabiliyorsunuz. Ve lazerle de taşı kırıyorsunuz. Normal şartlarda robotla çalışmazsak hastanın böbrek içindeki basıncını göremiyoruz. Bu basınç arttığında enfeksiyon riski çok artıyor. Ama bu robot bizi uyarıyor. Mükemmel bir cihaz. Robotik cerrahi ameliyatlarını DaVinci robotuyla dünyada çok fazla yapan hekimlerden biriyim. Türk robotuyla bunu yapmak bana gurur verdi. 45 dakikadan az bir sürede işlemi tamamlıyoruz" dedi.

Popüler Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.