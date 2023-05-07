Dünyada bundan başka yok! Tamamen yerli olarak geliştirildi

TÜBİTAK Ar-Ge desteği ile tamamen yerli olarak geliştirilen dünyanın ilk "Fleksibl Üreteroskopi Robotu" böbrekte, üreterde ve idrar kanalında büyük taşların tek seansta temizlenmesini sağlıyor. Almanya, Fransa, Polonya dâhil olmak Avrupa ve Ortadoğu'da kullanılan Türk yapımı robot Türkiye'de ilk kez dün İstanbul'da özel bir hastanede Abdullah Koyuncu (75) ve Serkan Kabadayı'da (39) kullanıldı.

Sabah'ın haberine göre; Doğumsal anomalisi olan Kabadayı daha önce de 2-3 kez böbrek taşı ameliyatı geçirdi. Ancak taşlar tam olarak temizlenmediği için bu yönteme başvuruldu. Koyuncu'nun böbreğindeki 2 santimetrelik taş robotla kırıldı.



Yerli robotu ilk kez kullanan Üroloji ve Robotik Cerrahi Uzmanı Prof. Dr. Volan Tuğcu, "Robot, kronik olan veya olmayan ayırt etmeksizin, daha önce taş ameliyatı geçirmiş fakat tam temizlenmediği için kısa sürede şikâyetleri tekrar eden hastalar için de kullanılabilecek. Oturduğunuz yerden bu cihazla taşı direkt kırabiliyor olmamız en önemli özelliği. Yani aynı araba sürer gibi. Tüm rotasyonu yapabiliyorsunuz. Ve lazerle de taşı kırıyorsunuz. Normal şartlarda robotla çalışmazsak hastanın böbrek içindeki basıncını göremiyoruz. Bu basınç arttığında enfeksiyon riski çok artıyor. Ama bu robot bizi uyarıyor. Mükemmel bir cihaz. Robotik cerrahi ameliyatlarını DaVinci robotuyla dünyada çok fazla yapan hekimlerden biriyim. Türk robotuyla bunu yapmak bana gurur verdi. 45 dakikadan az bir sürede işlemi tamamlıyoruz" dedi.

