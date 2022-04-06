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Bilim-Teknoloji

Dünyada ilk! İnsan akciğerinde rastlandı

Yapılan bir araştırmada, ilk kez bir insanın akciğerinde mikroplastik partikül tespit edildi.

AA6 Nisan 2022 Çarşamba 16:24 - Güncelleme: 6 Nisan 2022 Çarşamba 16:24
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Guardian'ın haberine göre, Hull Üniversitesi ve Hull York Tıp Fakültesinden araştırmacılar, 13 hastanın akciğerinden doku örnekleri alarak çalışma yürüttü.

Bilim insanları, 13 hastanın 11'inin akciğer derinliklerinde, insan sağlığını tehdit eden 39 mikroplastik partiküle rastlandığını açıkladı.

Çalışmada, akciğerlerde en sık görülen bileşenin plastik ambalajlarda ve şişelerde kullanılan polipropilen olduğu ifade edildi.

Araştırmanın baş yazarlarından Laura Sadofsky, "Daha önce bir kadavrada mikroplastik bileşeni tespit edilmişti ancak bu çalışma ilk kez bir kişinin akciğerinde mikroplastik partikül tespit edildiğini gösteriyor." dedi.

Uzmanlar, insanların mikroplastik kirliliğine maruz kalmasının kaçınılmaz hale geldiğine işaret ederek sonuçların endişe verici olduğunu belirtti.

Çalışmanın ayrıntıları, Science of the Total Environment dergisinde yayımlandı.

Mart ayında yapılan bir çalışmada ise insan kanında ilk defa mikroplastiklere rastlandığı bildirilmişti.

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