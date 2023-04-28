Dünyada ilk kez Türkiye'de geliştirildi, TEKNOFEST'te finale kaldı

İstanbul Aydın Üniversitesi, TEKMER bünyesinde bulunan girişimcilerden "E-Robokid" firması, görme güçlüğü çeken çocuklar dahil tüm çocukların kullanabileceği Braille Alfabesi ile yön tuşlarından oluşan ve uzaktan kumanda ile kontrol edilebilen robotik kodlama eğitim seti ve eğitsel kodlama alanlarında bir kit geliştirdi. Braille Alfabesi'nin entegre edildiği eğitim seti, dünyada bir ilk olma özeliği taşıyor.

Çocukların STEM becerileri ile problem çözme becerileri geliştirecek E-Robokid ile sürdürülebilir kalkınma hedeflerinden eğitimde fırsat eşitliği baz alınarak görme güçlüğü çeken çocukların günümüz teknolojilerinden geri kalmamaları hedefleniyor.

OYUN YOLUYLA EĞİTİM SAĞLANIYOR



Proje ile görme güçlüğü çeken bireylerin robotik kodlama yapabilmesinin önemli bir beceri olduğu ve bu becerinin geliştirilebileceğini göstermek istediklerini belirten projenin yazılımını hazırlayan, Araştırma Görevlisi Serkan Yaman, "Uygun fiyatlı materyaller ile çocuğun ilgisi ve sağlığı gibi etkenler ön planda tutularak geliştirilen setimiz, oyun ekosistemi ile son şeklini almıştır. 'Eğitimde Çözüm Hayatta Oyun' mottosu ile E-Robokid hem dijital hem materyal olarak çocukların üstün yararları düşünülerek geliştirilmiştir. E-Robokid ile algoritma, problem çözme, iklim değişikliği gibi farklı temalarda çocuklara oyun yoluyla eğitim sağlanmaktadır. Çocukların ilgisini ve dikkatini çekmek amacıyla çizgi takibi ve engellerden kaçma gibi özelliklere de sahiptir" dedi.

PROJE ULUSLARARASI ALANDA TEK VE İLK OLMA NİTELİĞİ TAŞIYOR



Çocukların yeni teknolojileri etkili ve verimli kullanmalarını sağlamayı hedeflediklerini ifade eden Yaman, "E-Robokid, uzaktan eğitim ve Metaverse destekli olarak farklı versiyonlarda da geliştirilmiştir. Metaverse'e adapte edilmiş olan metAlgo projesi ile de 2022 yılında Tübitak 2242 projelerinde Türkiye Finalisti olmuştur. Yaptığımız araştırmalar sonucunda E-Robokid'in uluslararası alanda tek ve ilk niteliği taşıdığı ortaya çıkmıştır. Dünyada ilk olmamızın nedeni ise eğitim setimizin içine Braille Alfabesi'ni eklemiş olmamızdır" diye konuştu.

OKULLARDA KULLANIMA SUNULACAK



2021 yılında başlanan proje, geliştirilmeye devam ediliyor. Çocukların üstün yararı gözetilerek geliştirilen proje hayata geçtikten sonra başta görme engelli çocukların anaokulları, ilkokul ve çocukların kendi evleri olmak üzere kamu kurumlarında da kullanıma sunulacak.

3 kişilik ekiple hazırlanan projenin yazılım ve donanım geliştirme alanında Uzman Serkan Yaman, araştırma ve geliştirme alanında Ebru Yakupoğlu ve grafik tasarım ile tanıtım alanında ise Uzman Fırat Aydoğan bulunuyor.

Serkan Yaman, projenin elde ettiği başarılar ise şu şeklide sıraladı;

" Proje fikrinin girişime aktarılması sürecinde Uluslararası JA StartUp yarışmalarında Türkiye 2.si başarısını elde etmiş ve yatırım & mentörlük desteği kazandı.

Proje araştırma geliştirme sürecinde TÜBİTAK 2242 projeleri Türkiye finalisti olmuştur. Eğitim kategorisinde ilk 20 içerisinde yer almıştır. Sonrasında İAÜ TEKMER'e kabul edilmiştir.

Geliştirme aşaması sonrası TEKNOFEST 2022 Karadeniz yarışmalarında 37254 proje arasından finallere davet edilmiştir.

Avrasya Yükseköğretim Zirvesi EURIE'de Best Of Imagine Tomorrow ödülünü 2022 ve 2023 yıllarında üst üste kazanmıştır."