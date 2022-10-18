Dünyadaki iletişimi bile etkiledi! Şimdiye kadar hiç görülmemiş olay: Milyarlarca ışık yılı uzaktan geliyor

Bilim insanları, şimdiye kadar görülen en parlak ışığı gözlemledi. Güneş'ten 30 kat daha büyük bir yıldızın ölümünden kaynaklanan gama ışını patlamasının Dünya'dan 2,4 milyar ışık yılı uzaklıkta meydana geldiği ve18 trilyon volt gücünde olduğu belirtildi. Araştırmacılar hala ışığı izlemeye devam ederken, söz konusu olayın Güneş'in tüm ömrü boyunca ürettiği aynı miktarda enerjiyi serbest bırakmış olabileceği ve dünyadaki radyo iletişimini etkilediği açıklandı.

Uzmanlar, ışığın muhtemelen bir kara deliğin oluşumu tarafından tetiklendiğini açıkladı.

MEYDANA GELEN PARILTI İZLENMEYE DEVAM EDİYOR

Bununla birlikte, araştırmacıların bildirdiğine göre elektromanyetik radyasyonun en yoğun biçimi olan gama ışınları patlaması ilk olarak 9 Ekim'de yörüngedeki teleskoplar tarafından tespit edildi. Ardından gelen parıltının hala dünya çapında bilim insanları tarafından izlendiği aktarıldı.

"YÜZYILDA GÖRÜLEN BİR OLAY"

NTV'de yar alan habere göre, Şili'deki Gemini Güney teleskobunda kızılötesi aletler kullanarak ışığı gözlemleyen Brendan O'Connor, "Hem foton miktarı hem de bize ulaşan fotonların enerjisi açısından gerçekten rekor kırıyor.'Bu kadar yakın ve bu kadar parlak bir ışığı izlemek, gerçekten yüzyılda bir görülen bir olaydır" diye konuştu.

GÜNEŞ'TEN 30 KAT DAHA BÜYÜK BİR YILDIZ ÖLDÜ

O'Connor, ayrıca yüzlerce saniye süren gama ışını patlamalarının Güneş'ten 30 kat daha büyük olan yıldızların ölmesinden kaynaklandığının düşünüldüğünü sözlerine ekledi.

Buna göre süpernova aşamasında olan yıldız bir kara deliğe çöküyor. Ardından kara deliğin etrafındaki bir diskte madde oluşuyor ve hareket eden bir enerji halinde dışarı püskürtülüyor.

DÜNYA'DAKİ UZUN DALGA RADYO İLETİŞİMİNİ ETKİLEDİ

Diğer taraftan söz konusu olay 18 trilyon voltluk rekor bir enerji taşıyan fotonları serbest bıraktı ve Dünya'nın iyonosferindeki uzun dalga radyo iletişimini etkiledi.

GÜNEŞ'İN TÜM ÖMRÜ BOYUNCA ÜREETİĞİ ENERJİ MİKTARI KADAR

O'Connor, "Gama ışını patlamaları genel olarak birkaç saniye içinde Güneş'in tüm ömrü boyunca ürettiği aynı miktarda enerjiyi serbest bırakır ve bu olay en parlak gama ışını patlamasıdır" dedi.

Öte yandan, GRB 221009A olarak bilinen bu gama ışını patlaması, ilk olarak NASA'nın Fermi Gama Işını Uzay Teleskobu, Neil Gehrels Swift Gözlemevi ve Rüzgar uzay aracı dahil teleskoplar tarafından tespit edildi.