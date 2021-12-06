'Dünya'daki su nereden geldi' gizemi çözüldü mü? Bilim insanlarından şaşırtan araştırma

star.com.tr 6 Aralık 2021 Pazartesi 09:48 - Güncelleme: 6 Aralık 2021 Pazartesi 09:52

Dünya yüzeyinin yüzde 70'inden fazlasını kaplayan okyanuslar, bu suyun kaynağını araştıran araştırmacıları, defalarca bir gizemin ortasında bıraktı.



Ancak yeni bir araştırmada Güneş'in, Dünya'daki ana su kaynağı olarak görülebileceği ileri sürülüyor.



Glasgow Üniversitesi liderliğindeki uluslararası bir araştırmacı ekibi tarafından yürütülen çalışmaya göre, milyarlarca yıl önce gezegenimize çarpan asteroitler üzerinde taşınan toz tanelerinin yüzeyinde su oluşmuş olabilir.

DÜNYADAKİ SU NEREDEN GELDİ?

Curtin Üniversitesi'nde profesör ve araştırmaya katılan bilim adamlarından biri olan Phil Bland, "Su, oluşumunun son aşamalarında C-tipi asteroitler üzerinde Dünya'ya taşınmıştır." şeklindeki mevcut bir teoriye atıfta bulundu.

Baland, 'Bu asteroitlerin izotopik 'parmak izi' önceki testlerde ortalama olarak, Dünya'da bulunan su ile eşleşmiyor ve bu da kaynak için açıklanmayan en az bir başka su olduğu anlamına geliyor." dedi. Profesör de, bu suyun toz zerreleri üzerinde oluştuğunu ileri sürüyor.

Baland, 'Bu yeni güneş rüzgarı teorisi, Japon uzay sondası Hayabusa tarafından toplanan ve 2010'da Dünya'ya gönderilen, Itokawa olarak bilinen bir S-tipi asteroidin minik parçalarının titiz atom analizine dayanıyor." dedi.

Bilim adamları, Dünya'nın suyunun kökenine ilişkin yeni teorilerinin, astronotların Ay'ınki de dahil olmak üzere "doğrudan bir gezegenin yüzeyindeki tozdan" taze su elde etmeye yardımcı olabileceğine inanıyorlar.

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