Bilim insanlarından çarpıcı açıklama: Dünyadaki yaşamın yüzde 75'ini öldüren aslında soğuk değildi

star.com.tr 23 Mart 2020 Pazartesi 18:28 - Güncelleme: 23 Mart 2020 Pazartesi 18:55

Bununla birlikte, araştırmacılar uzun zamandır dünya yaşamının dörtte üçünün ölümüyle sonuçlanan süreçlere neyin neden olduğunu tartışıyor.

Bilim adamları, dünyadaki hayvan ve bitki türlerinin yüzde 75'inin, gezegenimize düşen dev Chicxulub asteroidinin neden olduğu 'Kretase/Paleosen Kitlesel Yok Oluş'u sırasında silindiğini tahmin ediyorlar.

ABD'li bilim adamları tarafından yapılan yeni bir araştırmaya göre, 66 milyon yıl önce dinozorlar da dahil olmak üzere Dünya'daki çoğu yaşamı yok eden şeyin soğuk değil karanlık olduğu ileri sürüldü.

15 Ocak'ta Geophysical Research Letters dergisinde yayınlanan araştırmaya göre, asteroit çarpışmasından sonra takip edilen aşırı soğuk, yıkıcı değildi. Yaşamları yok eden gerçek cinayet silahı karanlıktı.

Asteroit etkisi, sıcaklıkları yükselten ve muazzam yangınlara yol açan ejekta bulutlarını tetikledi. Ejekta bulutları, özellikle volkanik patlama, göktaşı çarpması veya yıldız patlaması sonucu ortaya çıkan meteryallerden oluşan bulutlardır. Araştırmaya göre canlıları yok eden şey tam olarak buydu.

Bilim insanlarına göre, ejekta bulutları önce güneş ışığını engelledi. Bu durum fotosentez seviyelerini yüzde birin altına düşüren uzun ve karanlık döneme neden oldu. Fotosentez yapamayan bitkiler ölmeye başladı. Bitki türlerinin yok oluşu, tüm ekosistemin çökmesine yol açtı.

Araştırmanın baş yazarı ve Connecticut Üniversitesi'nde bir jeobilimci olan Clay Tabor, karanlığın oluşmasına dair şu ifadeleri kullanıyor.

'Yakıtın tam yanmamasından oluşan, dumanla yükselen kömürleşmiş tanecikler yani is, güneş ışığının yüzeye ulaşmasını engelleme konusunda çok iyi bir iş çıkardı. Bulutların içindeki maddelere bakıldığında, bu en az bir yıl boyunca güneş ışığının yüzeye ulaşmasını engelleyebilir.'

Clay Tabor'a göre, yeni araştırma memelilerin ve insanların döneminin yolunu açan yok olma olayının daha iyi anlaşılmasını sağlıyor.

Araştırma ayrıca, nükleer kış olması halinde neler olabileceğine dair fikir veriyor.

Tabor, "Nükleer bir kışın ana itici gücü benzer bir şekilde is olabilir. Gerçekten vurgulanan şey, isin iklim sistemi üzerinde ne kadar etkili olabileceğidir." diyor.

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