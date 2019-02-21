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Dünya'nın atmosferinin sanılandan çok daha geniş bir alanı kapsadığı keşfedildi

NASA ve ESA tarafından yapılan ortak araştırmaya göre Dünya'nın atmosferinin sanılandan çok daha geniş olduğu ve Dünya'yı saran gaz tabakası 630 bin kilometreye veya gezegenimizin çapının 50 katına ulaştığı tespit edildi.

  • TM Dijital Haber Merkezi
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ABD Ulusal Havacılık ve Uzay Ajansı (NASA) ve Avrupa Uzay Ajansı'nın (ESA) ortak çalışması Güneş ve Heliosfer Gözlemevi (SOHO) uydusu tarafından yapılan gözlemlere dayanarak bulunan son keşif, Dünya'yı saran gaz tabakasının 630 bin kilometre uzaklığa veya gezegenimizin çapının 50 katına ulaştığını gösteriyor.
 
Araştırmanın başyazarı olan Rusya'nın Uzay Araştırma Enstitüsü'nden Igor Baliukin, "Dünya'nın atmosferi Ay'ın atmosferine kadar uzanıyor ve yirmi yıldan uzun bir süre önce SOHO uzay aracı tarafından yapılan gözlemleri inceleyene kadar bunun farkında değildik."dedi.
 
2 Aralık 1995'te Florida'daki Cape Canaveral Hava Kuvvetleri İstasyonundan bir Atlas V roketi ile fırlatılan SOHO, Güneş’i gözlemleme ve içyapısını inceleme amacıyla gönderildi ve en az 2020 yılına bu gözlemlerine devam etmesi bekleniyor. Ayrıca SOHO'nun Güneş Rüzgarı Anizotropi (SWAN) cihazı, güneş spektrumumlarına bakarak hidrojenin varlığını ölçebilir. Bu da dünyanın atmosferini ölçmesine yardımcı olabilir. Güneş gözlemi için çalışan uydu, Dünya gözlemi ve atmosferini araştırmak için kullanılabilir.
 
SWAN'ın eski baş araştırmacısı Jean-Loup Bertaux, eğer bu atmosfer tipi Dünya'ya özgü gezegenlerin tipik bir örneği ise, o zaman bu yeni bilginin Güneş Sistemimizin dışındaki öte gezegenlerde su belirtisi ararken faydalı olabileceğine işaret ediyor.

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