Dünya'nın düz olduğunu kanıtlamak isterken öldü!

24 Şubat 2020 Pazartesi15:50 - Güncelleme: 24 Şubat 2020 Pazartesi 15:50

Dünya'nın düz olduğunu kanıtlamak isteyen Mike Hughes'un roket macerası maalesef hazin bir şekilde sonlandı. CNN'in haberinde yer alan ifadelere göre 64 yaşındaki 'Çılgın' Mike, ev yapımı roketiyle bugün kendini yaklaşık 1500 metrelik bir yüksekliğe fırlattıktan sonra yüzeye sert bir iniş gerçekleştirdi ve hayatını kaybetti. Mike'ın paraşütüyle ilgili bir problem yaşadığı tahmin ediliyor.

Mike Hughes'un roket maceraları Amerikalı teknoloji ve bilim kanalı olan Science Channel'da yayınlanacaktı. Bugünkü kalkışta olay yerinde bulunan Science Channel temsilcileri,"Mike Hughes'un ailesi ve arkadaşlarına bu zor zamanlarında başsağlığı diliyoruz. Bugünkü roket kalkışını gerçekleştirmek yıllardır onun en büyük hayaliydi." sözlerini kullandı.

Çılgın Mike ismini hatırlayacağınız gibi ilk olarak 2017 yılında duymuştuk. Hughes, geliştirdiği ilk roketiyle o zamanlar kendisini yaklaşık 500 metrelik bir yüksekliğe fırlatmıştı. Hughes'un roket maceralarına Düz Dünya cemiyetinden de epey bir maddi destek geliyordu. Çılgın Mike, kendini uzaya fırlatarak Dünya'nın düz olduğunu kanıtlayacağını ifade etmişti.

"Düz Dünya'ya inanmasam da kendimi uzaya fırlatırdım"

Mike Hughes geçtiğimiz yıl yaptığı bir açıklamada ise, ev yapımı roketlerle kendisini fırlatmasının asıl nedeninin 'tamamen çılgınlık' olduğunu söyledi. Dünya'nın düz olduğuna inandığını ancak bu inancı olmasa dahi yine de kendisini uzaya fırlatacağını belirtti.

Hughes 2017 yılında verdiği bir röportajda, "bilime inanmadığını" söylemiş ve,"Aerodinamik, akışkanlar mekaniği, itki gibi şeyleri biliyorum. Ancak bunlar bilim değil, bunlar formül. Bilim ve bilim kurgu arasında hiçbir fark yok." sözlerini kullanmıştı. Hughes ayrıca John Glenn ve Neil Armstrong gibi tarihin önemli astronotlarının birer "mason" olduğunu söylerken son olarak Elon Musk'ın ise bir sahtekar olduğunu belirtmişti.

Aslen bir limuzin şoförü olan Hughes, roket mühendisliğiyle ilgili herhangi bir geçmişi olmamasına rağmen kendi öğrendiği bilgilerle yıllardır roketler üzerinde çeşitli deneyler yapıyordu. Hughes'un ilginç inançlarını ve 'çılgınlığını' bir tarafa koyarsak en azından mühendislik anlamında başarılı bir iş çıkardığını söyleyebiliriz.