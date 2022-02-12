Dünya'nın en büyüğü! AG600'ün yenisi yüzünü gösterdi

star.com.tr 12 Şubat 2022 Cumartesi 15:17 - Güncelleme: 12 Şubat 2022 Cumartesi 15:25

Çin Havacılık Endüstrisi Kurumu (AVIC), 36,8 metre uzunluğa ve 38,7 metre kanat açıklığına sahip olan 4 motorlu AG600-1003 deniz uçağının yer testlerinin tamamlandığını duyurdu.

Çin'e ait yeni amfibi uçağın, şu anda hizmette olan en büyük deniz uçağı Japonya üretimi ShinMaywa US-2'den daha büyük olduğu ifade ediliyor.

AVIC sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, Çin'in standart deniz uçağı olmasını umduğu AG600-1003 prototipin, dört turbo motorunu çalıştırdığını söyledi.

Havacılık kurumu açıklamasında, 8 Şubat 2022 tarihinde AG600-1003 model amfibi uçağın motoru ilk kez başarıyla test edildi." ifadelerini kullandı.

AVIC, 'Kunlong' adının verildiği uçağın ilk uçuş öncesi testlerinin tamamlandığını ifade ederken, "Aynı gün soğuk çalıştırma testi tamamlandıktan sonra 4 motorun sırasıyla ilk test çalıştırması tamamlandı. 4 motorun da sistemleri iyi durumda ve parametre göstergeleri normal seyrediyor. Şu anda, AG600-1003 uçağının ilk uçuşundan önce hata ayıklama, inceleme ve çeşitli yer testleri istikrarlı bir şekilde ilerliyor." dedi.

Öte yandan AG600 tipi deniz uçağının ilk versiyonu 2018 yılında kullanılmaya başlamıştı. Ancak yeni prototip ile envanterde mevcut olan arasında birçok tasarımsal farklılık bulunuyor.

AG600 tipi uçağın son edisyonu olacak 1003 modelinin eskisine göre, gövdesinin kapsamlı bir şekilde yeniden tasarlandığı, kokpitinin daha yüksekte ve geride olacak şekilde konumlandırıldığı görülüyor.

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