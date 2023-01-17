Dünyanın en büyüğü! Rekor başarı: Tam 226 ton

Stratolaunch Roc taşıyıcı uçağı, 220 tonluk bir yükü kaldırabiliyor. Hipersonik araçları taşımak ve fırlatmak için tasarlandı.

DÜNYANIN EN BÜYÜĞÜ! TAM 226 TON

Bir Amerikan futbol sahasından daha uzun olan 117 metrelik kanat açıklığına sahip ve ağırlığı 226 ton olan Stratolaunch Roc, altı adet Boeing 747 motorundan güç alıyor.

Stratolaunch CEO`su Zachary Krevor, "Muhteşem ekibimiz, test zaman çizelgemizde ilerleme kaydetmeye devam ediyor ve hipersonik uçuş testlerimize her zamankinden daha fazla yaklaşıyoruz" dedi.

Şirket ilerleyen dönemde, Virgin Orbit tarafından kullanılan yönteme benzer şekilde, uzaya "uygun maliyetli ve rutin" bir erişim sağlamak için kullanmayı umuyor.

Mojave Hava ve Uzay Limanı`ndan yapılan uçuş testi, Stratolaunch`ın Talon-A hipersonik test aracını taşıdığı ikinci uçuş testiydi.

İlk teste havada 4 saat kalan uçak, bu testte 6 saat kaldı.

En son test sırasında Stratolaunch`ın ekibi, ilk ayırma testi için manevralar ve iletişim sıralaması yaptı.

Özel uzay uçuşu şirketi, uzay fırlatmasını "her zamankinden daha güvenilir, uygun fiyatlı ve erişilebilir" hale getirmek isteyen Microsoft`un kurucu ortağı Paul Allen tarafından 2011 yılında kuruldu.