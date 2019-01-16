Dünyanın en büyük aynasında son aşamaya gelindi

Avrupa Güney Gözlemevi (ESO), evrene hakim olan karanlık enerji ve karanlık maddenin doğası ve dağılımı konularının detaylı olarak incelenmelerine imkan sağlayacak olan aşırı büyük bir optik/kızıl-ötesi teleskop geliştirmek üzere 2012 yılında başladığı projede kullanılacak olan 39 metrelik dışbükey aynasının yapımının son aşamasına geldiğini açıkladı.

ELT olarak adlandırılan Aşırı Büyük Teleskop, 39-metre çaplı ana aynaya sahip devrimsel bir yer-tabanlı teleskop konsepti olacak ve bittiğinde “gökyüzünü izleyen dünyanın en büyük gözü”, dünyadaki en büyük optik/yakın kızılötesi teleskop olacak.

ESO’dan konuyla ilgili bugün yapılan açıklamada, "39 metrelik Aşırı Büyük Teleskop'un (ELT) ayrıntılı optikleri üzerinde çalışılması, ELT'nin ikincil aynası M2'nin başarılı bir şekilde dökülmesi, tavlanması, seramiklenmesi, işlenmesi ve asitle aşınmasının ardından büyük bir adım daha atıldı. Bu 3 tonluk ayna, Alman SCHOTT firması tarafından son formuna kadar başarıyla işlendi. Bu teknolojik şaheserin oluşturulması, en gelişmiş CNC makinelerinin aynanın doğru bir şekilde taşlamasını gerektiren zorlu bir işlemdi. Şimdi, ekstra büyük bir nakliye aracı ile güvenli bir şekilde yüklenerek, Safran Reosc tarafından nihai taşlama ve parlatma için Fransa'ya gönderiliyor" denildi.

ELT teleskobunun kullanım amacı

ELT zamanımızın en büyük bilimsel zorluklarını çözmeye çalışacak ve modern gözlemlerle hayatın var olabileceği yaşam bölgelerinde, diğer yıldızların etrafındaki Dünya-benzeri gezegenleri hedef alacak. Aynı zamanda yakın gökadalarda yıldız arkeolojisini inceleyecek, bunun yanında karanlık madde ve karanlık enerjiyi araştırarak. İlk yıldız ve gökadaların özelliklerini ölçerek evrenbilime temel katkılar yapacak. Bunun da ötesinde, gökbilimciler beklenmeyeni de planlıyorlar; ELT ile yapılan yeni keşifler açık bir şekilde yeni ve umulmadık soruları da ortaya çıkaracak.