30°
İstanbul
00:00:00
İstanbul
  • $ 5,8231
  • 6,6343
  • 268.266
  • 94.930
Haber hattı
0530 708 54 54
Haber hattı
0530 708 54 54

HABERLER

BÖLGELER

SPOR

EKONOMİ

KÜLTÜR SANAT

YAŞAM

EKLER

HAKKIMIZDA

BİLİM-TEKNOLOJİ

  1. Haberler
  2. Bilim-Teknoloji

Dünyanın en güçlü roketi Falcon Heavy fırlatılıyor: Canlı yayın

Elon Musk'ın sahibi olduğu Amerikan uzay aracı ve roket üreticisi SpaceX'in geliştirdiği, dünyanın en güçlü roketi Falcon Heavy, 25 uyduyu yörüngesine göndermek için fırlatılıyor.

  • TM Dijital Haber Merkezi
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
x

Tesla'nın üst düzey yöneticisi ve SpaceX’in kurucusu milyarder iş adamı Elon Musk'a ait roket olan Falcon Heavy, 25 uyduyu yörüngesine göndermek için Türkiye saati ile sabah 09:30'da Florida'daki Cape Canaveral Hava üssünden fırlatılacak.
 
CARL SAGAN'IN HAYALİ, İLK GÜNEŞ YELKENLİ UYDU DA FIRLATILIYOR
 
Uzay meraklıları tarafından oluşturulan Planetary Topluluğu'nun 5 kilo ağırlığında, bir somun ekmek büyüklüğündeki ancak güneş yelkeni açılınca 32 metrekare olacak uzay aracı LightSail 2 de Falcon Heavy'nin yükleri arasında.
 
Proje, 1980’de Planetary Topluluğu'nu kuran üç bilim insanıyla bağlantılı 10 yıllık bir projenin doruk noktası.
 
Planetary Topluluğu CEO'su Bill Nye, "Kırk yıl önce, profesörüm Carl Sagan, kozmosu keşfetmek için güneş yelkenli uzay aracı kullanma hayalini paylaştı. Planetary Toplum bu rüyayı gerçekleştiriyor." dedi.
 
<iframe width="560" height="315" src="https://www.youtube.com/embed/fCMQEUU4LHs" frameborder="0" allow="accelerometer; autoplay; encrypted-media; gyroscope; picture-in-picture" allowfullscreen></iframe>
 
Nye, "Dünyanın dört bir yanından binlerce insan bir araya geldi ve bu görevi destekledi. Onlar olmadan başaramazdık. Carl Sagan ve meslektaşları Bruce Murray ile Louis Friedman,  her yerde insanları uzay bilimlerini ilerletmeleri için güçlendirdi ve bu projeyi anlattı. Biz ise bu 40 yıllık hayali fırlatmaya gidiyoruz!" ifadelerini kullandı.
 
Yüzyıllar boyunca insanlar uzaya seyahat etmek için güneş yelkenleri kullanmayı hayal ettiler. 2019 yılında, Planetary Topluluğu'nun LightSail 2 uzay aracı, Dünya yörüngesindeki ilk kontrollü güneş yelken uçuşunu deneyerek bu hayali gerçeğe dönüştürmeyi planlıyor.
 
LightSail 2 başarılı olursa, güneş ışığını kullanarak yörüngesini yükselten ilk uzay aracı olacak. Işığın kütlesi yokken diğer nesnelere aktarılabilecek momentumu vardır. Bir güneş yelkeni, itiş için bu momenti kullanır.
 
FALCON HEAVY, 25 UYDUYU YÖRÜNGESİNE TAŞIYACAK
 
LightSail 2, Falcon Heavy'nin STP-2 (Hava Kuvvetleri Uzay Testi Programı) adında bir görevde taşıyacağı 25 uzay aracından biridir. Birincil yükler, COSMIC-2 adı verilen altı hava ve iklim uydusu ve DSX adlı bir uzay ışınımı deneyidir. Falcon Heavy'nin üst kademeli motoru, 25 uzay aracının hepsini üç farklı yörüngeye taşıyacağı için birçok kez yeniden ateşlenecek.
 
FIRLATMA İŞLEMİNİ BURADAN CANLI TAKİP EDEBİLİRSİNİZ:
 
<iframe width="1195" height="672" src="https://www.youtube.com/embed/WxH4CAlhtiQ" frameborder="0" allow="accelerometer; autoplay; encrypted-media; gyroscope; picture-in-picture" allowfullscreen></iframe>
 
EN GÜÇLÜ ROKET FALCON HEAVY
 
Falcon Heavy, daha önceki adıyla Falcon 9 Heavy, SpaceX tarafından tasarlanmış ve üretilmiş bir Ağır yük fırlatma aracıdır. Falcon Heavy, Falcon 9 v1.1 fırlatma aracının bir uyarlamasıdır ve Falcon 9 roket çekirdeğinin yanı sıra, Falcon 9 ilk aşamasından türetilmiş olan, fazladan iki adet sonradan eklenen roketten oluşmaktadır. Bu yapılandırma ile roket, Alçak Dünya yörüngesine (LEO) çıkarılabilen görev yükü miktarını yaklaşık 54 tona yükseltmiştir. Falcon 9 v1.1 aracı 13 ton'a kadar görev yükünü LEO'ya çıkarabilmektedir. Falcon Heavy için ilk fırlatma 6 Şubat 2018 tarihinde başarılı olarak gerçekleşmiştir.

Kazakistan´da askeri mühimmat deposunda patlama!

Bu yazıya ilk siz yorum yapın.

Yorumlar

Yorumlarınızı kendi özgür iradenizle yayınlamakta olup; bununla ilgili her türlü dolaylı ve doğrudan sorumluluğu tek başınıza üstlenmektesiniz. Yorum yaparak Toplum Kuralları ve Kullanım Koşulları'nı kabul etmiş sayılırsınız.

  • Lütfen birşeyler yazınız. Yorum alanı boş bırakılamaz.
  • Tebrikler! Yorumunuz onay sonrası yayınlanacaktır.
  • Mesajlarınız size hukiki sorumluluk doğurur.
  • Bir hata oluştu lütfen daha sonra tekrar deneyiniz!

İçişleri Bakanlığı duyurdu! Terör örgütüne darbe

İçişleri Bakanlığı duyurdu! Terör örgütüne darbe

TSK’daki kripto FETÖ'cülere operasyon

TSK’daki kripto FETÖ'cülere operasyon

Peres, adım adım Beşiktaş'a

Peres, adım adım Beşiktaş'a

Yeni enstitü, fakülte ve yüksekokullar kuruldu

Yeni enstitü, fakülte ve yüksekokullar kuruldu

Burun ameliyatından sonra hayatını kaybetmişti... Leyla'nın ölümünde şok şüphe!

Burun ameliyatından sonra hayatını kaybetmişti... Leyla'nın ölümünde şok şüphe!

Müjde üstüne müjde... İstanbul-İzmir arası 3,5 saate düşecek

Müjde üstüne müjde... İstanbul-İzmir arası 3,5 saate düşecek

Başkan Erdoğan imzaladı! İşte kesin korunacak hassas alanlar

Başkan Erdoğan imzaladı! İşte kesin korunacak hassas alanlar

Zarif: B Takımı diplomasi değil savaş istiyor

Zarif: B Takımı diplomasi değil savaş istiyor
 

POPÜLER HABERLER

Kazakistan´da askeri mühimmat deposunda patlama!

Kazakistan´da askeri mühimmat deposunda patlama!

Türkiye'den S-400 tehditlerine net cevap

Türkiye'den S-400 tehditlerine net cevap

Öğrenci evinde başladılar siparişlere yetişemiyorlar

Öğrenci evinde başladılar siparişlere yetişemiyorlar

Mahalleliyi korkutuyordu... Esrarengiz sesin sırrı çözüldü

Mahalleliyi korkutuyordu... Esrarengiz sesin sırrı çözüldü

ÖNE ÇIKAN HABERLER

ŞANS OYUNLARI

SPOR

HABERLER

BÖLGELER

EKONOMİ

POPÜLER

KÜLTÜR SANAT

YAŞAM

EKLER

HAKKIMIZDA

Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.

©Copyright 2019