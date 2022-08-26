Dünyanın en iyileri geliyor! Türkiye'den havalanacak

Şirketten yapılan açıklamaya göre, STM Savunma Teknolojileri Mühendislik ve Ticaret AŞ., gençlere yönelik projeleri ile sektörün geleceğine katkı sunmaya devam ediyor.

Cumhurbaşkanlığı Savunma Sanayii Başkanlığı öncülüğünde faaliyetlerini sürdüren STM, 30 Ağustos - 4 Eylül'de Samsun Çarşamba Havalimanı'nda düzenlenecek, dünyanın en büyük havacılık, uzay ve teknoloji festivali TEKNOFEST'te yerini alacak.

- 26 FARKLI ÜLKEDEN DÜNYANIN EN İYİ DRONE YARIŞÇILARI

Dünyanın en iyi drone yarışı olan World Drone Cup'ın (WDC) yürütücülüğünü üstlenen STM, dünyanın en iyi drone yarışçılarını TEKNOFEST Karadeniz'de buluşturacak. WDC'de pilotlar özel olarak hazırlanan zorlu parkurlarda, tasarım ve montajlarını kendilerinin yaptığı dronelerle mücadele edecek.

Kendi ülkelerindeki yarışmalarda birinci olan drone pilotları, Samsun'da kozlarını paylaşacak. Brezilya'dan Ukrayna'ya, Amerika'dan Portekiz'e kadar 26 farklı ülkeden 32 yarışmacının yarışacağı WDC'de, birinciye 30 bin TL, ikinciye 20 bin TL, üçüncüye 10 bin TL para ödülü verilecek. WDC'de 1. pist günü 1 Eylül Perşembe günü başlayacak ve 4 Eylül Pazar günü kupa töreniyle son bulacak.

- TDŞ'NİN BÜYÜK FİNALİ TEKNOFEST'TE

WDC'de Türkiye adına yarışacak isimler ise Türkiye Drone Şampiyonası (TDŞ) finalinde belirlenecek. Yıl içinde Kastamonu, Sinop ve Artvin'de düzenlenen zorlu etapların ardından TDŞ'de, 16 Türk yarışmacı finale kaldı. TEKNOFEST kapsamında 30-31 Ağustos'ta yapılacak büyük finalle, 2 isim WDC'de Türkiye'yi temsil edecek.

Türkiye'nin bilim ve mühendislik alanlarında yetişmiş insan kaynağını artırmayı hedefleyen TEKNOFEST Karadeniz boyunca STM standında özellikle çocuklara yönelik birçok etkinlik yer alacak. STM standında minikler hayallerindeki gemi, denizaltı, uçak ve İHA'ları kağıda dökerek yeteneklerini sergilerken keyif dolu vakit geçirecek.

Buna ek olarak çocuklara, Türkiye'nin ilk döner kanatlı mini vurucu İHA'sı KARGU ve Türkiye'nin ilk milli korvet projesi MİLGEM'in 3 boyutlu maketleri verilerek becerileri doğrultusunda tamamlamaları istenecek. STM, düzenleyeceği yarışmalar ve sürpriz hediyelerle, gençlere teknoloji temelli bir fuar yaşatacak.

- KARGU VE MİLGEM TEKNOFEST'TE GENÇLERLE BULUŞACAK

STM, teknoloji ve bilim konusunda farkındalık oluşturmayı amaçlayan TEKNOFEST Karadeniz'de milli mühendislik ürünlerini ziyaretçilerle buluşturacak. Türkiye'nin ilk milli korvet projesi MİLGEM Ada Sınıfı Korvet, Türkiye'nin ilk döner kanatlı mini vurucu İHA'sı KARGU, Türkiye'nin ilk sabit kanatlı mini vurucu İHA'sı ALPAGU ve denizaltı maketleri STM standında, sergilenecek.

- "GELECEĞİMİZ GENÇLERDE"

Açıklamada görüşlerine yer verilen STM Genel Müdürü Özgür Güleryüz, Milli Teknoloji Hamlesi'nin bu yıl Karadeniz'den yükseleceğini belirterek, "Geleceğimizin mühendisleri ve bilim insanları, TEKNOFEST gibi önemli organizasyonlar sayesinde, bir taraftan milli teknolojilerimizle tanışıyor, diğer yandan kendilerini geliştirecek yarışmalara katılıyor. Geleceğimiz gençlerde ve STM olarak teknolojiye meraklı gençlerimizle TEKNOFEST'te buluşmak ve onların hayallerine ortak olmak için sabırsızlanıyoruz." ifadelerini kullandı.

STM'nin yürütücülüğünü üstlendiği World Drone Cup'a değinen Güleryüz, "WDC ile dünyanın en yetenekli pilotlarını bu kez Samsun'da bir araya getiriyoruz. WDC'de ülkemizi temsil edecek tüm yarışmacılarımıza başarılar diliyoruz." açıklamasında bulundu.