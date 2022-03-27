Dünyanın en küçüğü! Türkiye, ABD ve Fransa'ya rakip oldu

TUALCOM, "dünyanın en küçük boyutlu" anti-jam ürününün seri üretimine başladı. 10'dan fazla anti-jam ürünüyle alanına liderlik eden şirket, yeni ürüne, ailesinin en küçük boyutlusu olması ve "boyundan büyük iş yapması" sebebiyle ANTY (karınca) ismini verdi.

TUALCOM Genel Müdür Yardımcısı Ahmet Salih Erdem, AA muhabirine, elektronik harp, telemetri, uçuş sonlandırma, anti-jam ve data link konularında 2013 yılından itibaren geliştirme ve üretim yaptıklarını söyledi. Erdem, elektronik harbin ise sonu gelmeyen, sürekli karşı tedbirlerin olduğu bir alan olduğuna dikkati çekti.

Çalışmalara almaçlar üreterek başladıklarını dile getiren Erdem, GPS alıcıların karıştırılmasından doğan ihtiyaç üzerine de anti-jam ürün ailesi üyelerini çıkardıklarını bildirdi.

Erdem, 2,5 sene önce ilk anti-jam ürününü piyasaya sunduklarını, zaman içinde bu alanda dünyanın en geniş ürün ailesine sahip firması haline geldiklerini anlattı.

Anti-jamin elektronik harbin en önemli ögesi olduğunu vurgulayan Erdem, "Platformlarımız operasyon yaparken veya bir yere giderken halk dilinde GPS alıcısına ihtiyaç duyuyor. Sinyaller uydudan yayınlandığı için son derece düşük seviyede ve karıştırılması çok kolay. Geliştirdiğimiz çözümlerle temiz GNSS sinyalini platformlara sağlamayı başarıyoruz. 8 ve 4 antenli, minyatür ve bütünleşik modellerimiz var." dedi.

- "OPERASYON VE NAVİGASYON GÜVENLİ ELLERDE"



Son olarak 2 antenli yeni bir ürün geliştirdiklerini ifade eden Erdem, "Askeri alanda tek er ya da manga düzeyinde kullanılabileceği gibi sivil alanda da çokça kullanılabilecek bir ürün. Tüm dünyada lansmanını gerçekleştireceğiz." diye konuştu.

GNSS almacının gemiden uçağa, insansız araçlardan füzeye, roketten tek ere kadar yaygın kullanıldığı bilgisini veren Erdem, sivil alanda ise haritacılıkta kullanılan İHA'ların, bilgisayar serverlarının da bu teknolojiden yararlandığını kaydetti.

Erdem, sahada bütün GNSS bantlarının karıştırıldığını, bu nedenle çok yaygın anti-jam ürünlerini tasarlayıp ürettiklerini dile getirerek, "4 antenli yapılar 3 jammera, 8 antenli yapılar 7 jammera kadar direnç sağlıyor. Uygulamaya özel farklı anten tipleri ile farklı platformlarda hizmet verebiliyoruz. Şu an bütün operasyon ve navigasyon güvenli ellerde diyebiliriz." ifadelerini kullandı.

- REKABETTE İDDİALI



Erdem, uluslararası pazarda Kanada, ABD, Fransa'dan rakipleri bulunduğunu belirterek, yüksek performans, küçük boyut, fiyat ve ürün çeşitliliğiyle onlara üstünlük sağladıklarını bildirdi.

Yaklaşık 2 yıl önce tanıttıkları bütünleşik sistemin o dönem en küçük anti-jam ürünü olduğunu vurgulayan Erdem, son olarak daha küçük boyutta geliştirdikleri 2'li anti-jam ürünün seri üretiminin başladığını dile getirdi. Erdem, bu alanda dünyada 1-2 rakipleri bulunduğunu ve onları geride bırakmayı amaçladıklarını kaydetti.

Anti-jam ürünlerinin devlet izniyle dost ve kardeş ülkelere satılabildiğine dikkati çeken Ahmet Salih Erdem, "Yurt dışını 2 antenli anti-jam ürünümüzle fethetmek istiyoruz. Bunlardan 10 binlerce satma hedefindeyiz." diye konuştu.