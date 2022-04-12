Dünyanın en pahalı 10 savaş uçağı

Orduların en gelişmiş ve en teknolojik unsuları savaş uçakları haliyle fiyat konusunda da göze çarpıyor. Peki, dünyadaki en pahalı savaş uçakları ne kadar, fiyatları ne seviyede? İşte dünyadaki 2021 yılı içerindeki en pahalı savaş uçakları...

10. Lockheed Martin F-16 Blok 70/72: 64 milyon dolar

F-16, F-15'e göre daha ekonomik bir alternatif sunacak hafif ve manevra kabiliyetine sahip bir savaş uçağı olarak üretildi. Eski varyantlarına nazaran kabaca 30 milyon dolara mal olan ve benzerlerinin büyük çoğunluğundan daha ucuz uçağın son segmentleri oldukça pahalı.

Blok 70 ve 72 konfigürasyonları, F-16V için tasarlanan yükseltmelerin çoğunu içeren ve Lockheed Martin'in Hindistan'a teklif ettiği F-21'e çok benzerliğiyle öne çıkıyor. F-21 veya F-16V'nin fiyatını asla bilemesek de, tek bir F-16 Block 70'in maliyeti, F- 16'ya göre daha maliyetli olabilir.

9. Boeing F/A-18E/F Super Hornet: 67,4 milyon dolar

F/A-18 Super Hornet, 90'ların sonunda tasarlandı ve ardından eskiyen Hornet'in A, B, C ve D varyantları üretildi. Başlangıçta - ve öncelikle - uçak gemisi tabanlı bir uçak olmasına rağmen, yalnızca yer tabanlı olarak kullanan ülkelerden yoğun ilgi görmüştü.

F/A-18'in en son yükseltmesi olan Block III konfigürasyonu, aviyonik ve silah sistemlerinde büyük iyileştirmeler içeriyor. Super Hornet'in en son 4.5 nesil savaş jetleriyle aynı hizaya gelmesiyle, fiyatı da arttı.

Bu jetin en pahalı çeşidi, 100 milyon dolara kadar fiyat etiketi ile özel bir elektronik savaş uçağı olan EA-18G Growler'dır. Hem havadan havaya hem de havadan karaya mühimmat ile donatılsa da normal savaş uçakları ile aynı kulvarda düşünülemeyecek kadar geliştrilmiştir.

8. Lockheed Martin F-35A: 77,9 milyon dolar

F-35 ile ilgili her şey karmaşıktır. Şimdiye kadarki en pahalı silah sistemi olarak tarihe geçti ve Lockheed Martin, kullanıma hazır tek bir F-35A'nın maliyetini 80 milyon doların altına düşürmeyi başarsa da, bu fiyat etiketi buzdağının sadece görünen kısmı. En yeni Amerikan jetinin işletme maliyetleri dünyadaki en yüksek maliyetlerden bazılarıdır, bu nedenle uçağın satın alınması nispeten ucuz, ancak bakımı çok pahalıdır.

Ayrıca F-35A, çok farklı üç varyanttan sadece biridir.

7. Saab JAS 39E/F Gripen: 85 milyon dolar

C ve D varyantlarına sahip İsveçli JAS 39 Gripen, piyasadaki en ucuz yeni 4 veya 4.5 nesil savaş uçaklarından biri olmasıyla ünlüdür. Maliyeti parça başına 30 milyon dolara kadar düşebilir ki bu, böylesine gelişmiş bir makine için bir pazarlıktır.

En son varyantları olan E ve F bunu değiştirdi. 5. nesil savaş uçaklarından çok daha ucuz olmalarına rağmen, böyle bir jetin maliyeti iki katından fazla arttı. Bunun bir açıklaması jetlerin farklılıklarında yatıyor: Uçak gövdesi hariç hemen hemen her şey yükseltildi. Yeni radar, motor, aviyonik, geliştirilmiş silah sistemleri eski Gripen'den çok az şey kaldı.

2012 yılında, yeni nesil JAS 39'un 100 milyon doları aşması bekleniyordu. Saab ancak son yıllarda fiyatı düşürmeyi başardı ve indirimle birlikte Gripen bir kez daha uluslararası pazarda aranan bir jet haline geldi.

6. Sukhoi Su-35 Flanker E: 85 milyon dolar

Rus savaş uçakları ucuz olmakla ünlüdür. Su-35 değil. Aslında ihracat fiyatı, en son Rus 5. nesil savaş uçağı Su-57'den daha yüksek. Tabii ki, Su-57 için şu ana kadar herhangi bir sözleşme imzalanmadı ve maliyeti gayri resmi ve spekülatif. Yani, en azından şimdiye kadar, Su-35 en pahalı Rus jeti olmaya devam ediyor.

Fiyatı da biraz kafa karıştırıcı görünebilir. Sovyet döneminden kalma Su-27'ye bir yükseltme olan Su-35, Su-30, Su-33, Su-34 ve Su-37 ile aynı aileye ait. Su-33 ve Su-37 satılık olmasa da, Su-34 ve Su-30 (ve sayısız varyantı) Su-35'ten iki kat daha ucuza mal oluyor. Bu, Rusya'nın neden bu jete müşteri bulmakta zorlandığını ve Su-30 ile karşılaştırıldığında Çin ve Mısır'ın yanı sıra bazı ülkelerin de ilgilendiğini biliniyor.

5. McDonnell Douglas F-15EX Strike Eagle: 87,7 milyon dolar

F-15'in kendisinin ucuz olmaması gerekiyordu ve en son varyantı F-15EX bunu gösteriyor. En gelişmiş 5. nesil jetlerden daha uygun fiyatlı olmakla birlikte eski C ve D modellerinin yerini alması bekleniyor. Bu karşılanabilirlik, uçağın kendisi F-35A'dan daha pahalı olduğu için çoğunlukla operasyonel maliyetleri de bulabiliyor.

Bununla birlikte, işletim maliyetinin saatte "sadece" 29.000 dolar olması bekleniyor ve ABD hükümeti F-35A'nın işletme maliyetini 2024 yılına kadar yalnızca 36.000 dolara çıkarmayı umuyor. Bu, F-15'in önceki modellerine benzerliğin yanı sıra, F-15EX'i birçok ülke için çekici bir uçak haline getiriyor.

4. Chengdu J-20: 100 milyon dolar

Çin'in 5. nesil jeti hakkında çok az şey biliniyor. Fiyat etiketi de sadece spekülasyon. Bununla birlikte, sadece birkaç on yıl önce Çin'in böyle bir havacılık endüstrisine sahip olmadığı ve ülkedeki işgücü maliyetlerinin istikrarlı bir şekilde arttığı ve ayrıca yakın zamana kadar ülkenin tüm jet motorlarını Rusya'dan satın almak zorunda kaldığı düşünüldüğünde, tahmin gerçekçi görünüyor.

Çin asla en iyi silahını ihraç etmeyi amaçlamadığı için J-20 satılık değil. Çok yakın bir gelecekte, fiyatı henüz bilinmemekle birlikte, uluslararası pazar için bir başka 5. nesil savaş uçağı olan Shenyang FC-31'i sunabilir.

3. Dassault Rafale: yaklaşık 115 milyon dolar

Rafale'nin fiyatı hakkında, en temel konfigürasyonda parça başına 100 ile 120 milyon dolar arasında değişen çeşitli raporlar var. Fransız Hava Kuvvetleri, uçağı kesinlikle çok daha ucuza satın aldı, ancak Hindistan ile yapılan anlaşmada ise (bildirildiğine göre, dakikalarla dolu, ancak pahalı geliştirmelerle doluydu) daha pahalıydı ve sık sık bunun için eleştirildi.

Bununla birlikte, dünyanın en pahalı bölgelerinden birinde üretilen ve en gelişmiş uçaklardan biri olan Rafale, çok pahalı olarak kaşımıza çıkıyor.

2. Eurofighter Typhoon: yaklaşık 124 milyon dolar

Bir başka Avrupa savaş uçağı olan Eurofighter Typhoon, Avrupa Birliği içindeki alıcılar için 50 milyon dolara kadar ucuza mal olabilir, ancak ihracat fiyatı çok daha yüksektir. 2018'de Airbus'ın Eurofighters'ı Hindistan'a parça başına 138 milyon Euro'ya kadar teklif ettiği bildirildi, bu hala Rafales için ödenenden daha ucuz.

1. Lockheed Martin F-35B ve F-35C: 135.8 ve 117,3 milyon dolar

Tek bir F-35A'nın fiyatı son yıllarda fiyatı keskin bir şekilde düşerken, daha karmaşık varyantlar - F-35B ve F-35C - aynı trendi takip etmedi.

Adil olmak gerekirse, F-35'in A, B ve C varyantları, tüm niyet ve amaçlar için farklı uçaklardır. En pahalı F-35B, kısa kalkış ve dikey iniş (STOVL) için donatılmıştır; F-35C ise taşıyıcı kaynaklı varyanttır; hepsi kendi aralarında %30'dan fazla parça paylaşmıyorlar, yani biri için üretimi optimize etmek diğerini neredeyse hiç etkilememktedir.

Bu da F-35B'yi 2021'de alınabilecek en pahalı savaş uçağı yapıyor.

Star Gazetesi