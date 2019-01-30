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Dünya'nın iki katı büyüklüğünde, yüzeyinde su barındırdığı düşünülen bir ötegezegen keşfedildi

NASA'nın Kepler uzay teleskobu verilerinden faydalanılarak yapılan son araştırmalarda, Dünya'nın iki katı büyüklüğünde, yüzeyinde su barındırdığı düşünülen bir ötegezegen keşfedildi.

  • TM Dijital Haber Merkezi
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ABD Ulusal Havacılık ve Uzay Dairesi'nin (NASA) Kepler uzay teleskobu verilerinden faydalanılarak yapılan araştırmada, Taurus takımyıldızında bulunan bir yıldızın yörüngesinde Dünya'nın iki katı büyüklüğünde, yüzeyinde suyun var olabileceği, yörünge mesafesinde bir ötegezegen keşfedildi.
 
K2-288Bb olarak isimlendirilen yeni ötegezegenin yapısı Dünya gibi kayalık ya da Neptün'e benzeyen gaz bakımından zengin bir gezegen yapısına sahip olabilir.
 
Seattle’daki Amerikan Astronomik Topluluğu’nun 233. toplantısında keşfi yapan Şikago Üniversitesi yüksek lisans öğrencisi Adina Feinstein, “Bulunan bu öte gezegen, ılıman yörüngesi ve bu boyuttaki gezegenlerin nispeten nadir görülmesi nedeniyle çok heyecan verici bir keşif.” dedi.
 
Kepler uzay teleskobu 30 Ekim 2018'de yakıtının tükenmesi nedeniyle 9 yıl süren görevini tamamladı. Kepler, Güneş Sistemi dışında 2 bin 600 gezegen keşfetti. Bu keşifler sayesinde o zamana dek yıldızlar ve yıldız kümelerinin odaklanan gökbilimde ötegezegenler başlı başına bir araştırma konusu haline geldi.
 
Kepler'in keşifleri sayesinde gökyüzündeki yıldızların yüzde 20'si ila yüzde 50'sinin yörüngesinde yaşama elverişli Dünya'ya benzer boyutta kayalık gezegenler barındırdığı anlaşıldı.

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