Dünyada ilk! Hidrolik drone devrim etkisi oluşturacak: Yakıt doldurmadan çalışıyor

Star Gazetesi 28 Şubat 2022 Pazartesi 22:32 - Güncelleme: 28 Şubat 2022 Pazartesi 23:21

Hidrolik drone teknolojisi dünyada bir ilke hazırlanıyor. İngiltere merkezli Flowcopter adlı şirket, düşük yoğunluklu lityum piller yerine benzin gibi yüksek yoğunluklu bir güç kaynağı kullanabilen dünyanın ilk hidrolik drone özellikli aracını geliştiriyor.

Flowcopter'in uzun menzilli ağır yük drone araçları, helikopter operatörlerinin nakliye, ölçme ve arama kurtarma operasyonlarını optimize etmesine yardımcı olmak için geliştiriliyor.

HİDROLİK DRONE 6 SAAT KESİNTİSİZ UÇABİLİYOR

Flowcopter, insansız hava aracının altı saate kadar yakıt ikmali yapmadan havada kalabileceğini ve 900 kilometreye kadar çapraz mesafelerde kalabileceğini iddia ediyor. Daha kısa uçuşlar, 150 kg'a kadar olan yükleri kolaylaştırabilir, bu da dronu, uçuşlar arasında trafik veya uzun şarj süreleri ile uğraşmak zorunda olmayan daha yetenekli, kısa menzilli otonom bir dağıtım aracı haline getirebilir.

Firma, dronların elektrikli dronlardan daha fazla yük kaldırabildiğini ve yüksek voltaj olmadan dayanıklı arazi aracı teknolojisine dayanarak daha uzun süre uçabileceğini, özel tesisler olmadan kolay ve güvenli bir şekilde bakımının yapılabileceğini söylüyor.

