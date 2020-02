Minor Planet Center tarafından yayımlanan bir duyuruda, cismin bilinen bir yapay nesneyle hiçbir bağlantısının bulunamadığını belirtti ve bunun büyük olasılıkla Dünya'ya yakın bir konumdan geçerken yerçekimine yakalanan bir asteroit olduğunu bildirdi.

Yeni Ay'ın muhtemelen 1.9 ila 3.5 metre arasında ya da kabaca bir araba boyutunda olduğunu belirten gökbilimciler, Yeni Ay'ın gezegenimizi 47 günde bir turladığını, yörüngesinin ise Ay'ın yörüngesinin çok geniş, oval şekilde olduğunu belirttiler.

Birleşik Krallık'taki Queen's Üniversitesi'nden gökbilimci Grigori Fedorets, "Yeni Ay'ın yörüngesi sabit değil, bu yüzden bir zaman sonra Dünya'nın yerçekiminden kurtulacak. Bu kaçış muhtemelen nisan ayında olabilir." dedi.

BIG NEWS (thread 1/3). Earth has a new temporarily captured object/Possible mini-moon called 2020 CD3. On the night of Feb. 15, my Catalina Sky Survey teammate Teddy Pruyne and I found a 20th magnitude object. Here are the discovery images. pic.twitter.com/zLkXyGAkZl