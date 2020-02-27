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Bilim-Teknoloji

İlginç keşif! Dünya'nın yeni bir Ay'ı bulundu

19 Şubat'ta Arizona'daki Catalina Sky Survey'deki gökbilimciler, gökyüzünde hızla hareket eden loş bir nesneyi fark ettiler. Önümüzdeki birkaç gün boyunca, dünyanın dört bir yanındaki farklı gözlemevindeki araştırmacılar nesneyi izleyerek 2020 CD3'ü belirleyip yörüngesini hesapladı ve yaklaşık üç yıldır yerçekimsel olarak Dünya'ya bağlı olduğunu doğruladı. Bu keşfi gökbilimciler, 'Dünya'nın küçük bir yeni Ay'ı oldu' şeklinde duyurdu.

star.com.tr27 Şubat 2020 Perşembe12:21 - Güncelleme: 27 Şubat 2020 Perşembe 12:21

Minor Planet Center tarafından yayımlanan bir duyuruda, cismin bilinen bir yapay nesneyle hiçbir bağlantısının bulunamadığını belirtti ve bunun büyük olasılıkla Dünya'ya yakın bir konumdan geçerken yerçekimine yakalanan bir asteroit olduğunu bildirdi.

Yeni Ay'ın muhtemelen 1.9 ila 3.5 metre arasında ya da kabaca bir araba boyutunda olduğunu belirten gökbilimciler, Yeni Ay'ın gezegenimizi 47 günde bir turladığını, yörüngesinin ise Ay'ın yörüngesinin çok geniş, oval şekilde olduğunu belirttiler.

Birleşik Krallık'taki Queen's Üniversitesi'nden gökbilimci Grigori Fedorets, "Yeni Ay'ın yörüngesi sabit değil, bu yüzden bir zaman sonra Dünya'nın yerçekiminden kurtulacak. Bu kaçış muhtemelen nisan ayında olabilir." dedi.

Bununla birlikte, 2020 CD3'ün yörüngesinin birkaç farklı simülasyonunun olduğunu ve hepsinin aynı sonucu (Dünya'nın yerçekiminden kurtulma) vermediğini belirten Fedorets, "Mini ayımızın kaderini doğru bir şekilde tahmin etmek ve hatta bunun yapay bir parça değil, kesinlikle geçici bir ay olduğunu doğrulamak için daha fazla gözleme ihtiyacımız olacak. Uluslararası ekibimiz sürekli olarak daha iyi bir sonuç bulmak için sürekli gözlem yapıyor." ifadelerini kullandı.

star.com.tr

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