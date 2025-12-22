Plan-S, uydu tabanlı Nesnelerin İnterneti (IoT) haberleşme alanında Türkiye, Avustralya ve Danimarka'da hizmet sunumu için gerekli düzenlemeleri tamamlayarak, küresel büyüme stratejisinde önemli bir aşama kaydetti.

Şirketten yapılan açıklamaya göre, uydu ve uzay teknolojileri alanında faaliyet gösteren Plan-S, uydu tabanlı IoT haberleşmesi alanında Türkiye ve Avustralya'nın ardından Danimarka'da gerekli düzenleyici süreçleri tamamladı ve hizmet verebilecek duruma ulaştı.

Bu gelişme, Plan-S'nin uydu, yer terminalleri ve uçtan uca haberleşme teknolojisini geliştirdiği ve Connecta markası altında sunulan uydu tabanlı IoT hizmetlerini Türkiye, Avustralya ve Danimarka'da ve sonrasında farklı pazarlarda yaygınlaştırma stratejisinde önemli bir adım olarak öne çıkıyor.

Bu kapsamda Türkiye'de, Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu (BTK) tarafından yetkilendirme, Plan-S'nin yüzde 100 iştiraki Connecta İletişim Hizmetleri'ne verildi.

Böylece Türkiye'de bir LEO operatörü için BTK tarafından verilen ilk yetkilendirme, Connecta tarafından alınmış oldu.

Plan-S, Avustralya'da ulusal düzenleyici süreci tamamlayarak, Danimarka'da ise uydu IoT iletişimini ulusal mevzuata dahil eden düzenleme kapsamında yetkilendirilerek, yalnızca bir yıl içinde iki farklı kıtada üç ülkede hizmet sunumunun önünü açtı.

Connecta markası altında sunulan uydu, IoT hizmetleri ile karasal altyapının ulaşmadığı veya yetersiz kaldığı bölgelerde bağlantı sürekliliği sağlamayı hedefliyor.

Gelecek yılın başında 16 uyduya ulaşacak Connecta IoT Network uydu takımıyla tarımda akıllı sulama ve ürün takibi, enerji sektöründe şebeke izleme ve kaynak yönetimi, lojistikte filo ve konteyner takibi, madencilik ve inşaatta uzak saha izleme, su kaynaklarının sürdürülebilir yönetimi ve afet durumlarında hızlı devreye alınabilir iletişim gibi kritik kullanım alanlarında yeni bir kapasite oluşturulması amaçlanıyor.

Plan-S, gelecek dönemde uydu üretimi ve fırlatma faaliyetlerini sürdürerek Connecta markasının hizmet kapsamını ve kapasitesini büyütmeyi, akıllı şehir uygulamalarından çevre koruma projelerine, savunma çözümlerinden küresel tedarik zinciri izlemeye kadar geniş bir alanda uydu IoT kullanım senaryolarını desteklemeyi planlıyor.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Plan-S Üst Yöneticisi (CEO) Özdemir Gümüşay, şunları kaydetti:

"Bir Türk uydu ve uzay teknolojileri firması olarak, Türkiye'de Connecta adına aldığımız BTK yetkilendirmesi ve Avustralya ile Danimarka'da tamamladığımız düzenleyici süreçleri, Connecta markası altında sunduğumuz uydu IoT hizmetlerinin farklı pazarlarda ölçeklenmesi açısından güçlü bir zemindir. Bu adımlar, Türkiye'nin uzay ve iletişim teknolojilerinde bağımsızlık hedeflerine katkı sunarken, çözümlerimizin küresel ölçekte güvenilirliğini de teyit etmektedir."