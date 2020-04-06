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Bilim-Teknoloji

Dünya'ya yaklaşan kuyruklu yıldız çıplak gözle görülebilecek

Bilim insanları, parlaklığı giderek artan kuyruklu yıldızın Dünya'dan da görülebileceğini açıkladı.

06 Nisan 2020 Pazartesi 15:00 - Güncelleme: 06 Nisan 2020 Pazartesi 15:04
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Uzay araştırmalarını sürdüren bilim insanları, yeni bir kuyruklu yıldız keşfetti.

Keşfedilen kuyruklu yıldızın Dünya'ya yaklaştığını söyleyen bilim insanları, parlaklığının giderek artmasından dolayı çıplak gözle de görülebileceğini açıkladı.

Atlas Kuyrukluyıldızı olarak bilinen cisim, yakın zamanda yıldızlar arasında hareket ederken seçilecek kadar parlak olabilir.

2019'un sonlarına doğru keşfedilen Atlas, İç Güneş sistemine doğru geldikçe daha da hızlı parlaklaşıyor.

Atlas, mayısta Dünya'ya en yakın konuma geldiğinde, yeşilimsi renginin de çıplak gözle görülme ihtimali var.

Atlas, mayıs ayından sonra Güneş sisteminin merkezine doğru olan yolculuğunu sürdürerek Güneş'e daha da yaklaşacak ve görülmesi zorlaşacak.

Kuyruklu yıldızın, haziranda tekrar dönmesi ve belki de yeniden görünür olması bekleniyor.

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