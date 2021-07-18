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Bilim-Teknoloji

Düşmana karşı atağa geçti! O ülkede kritik hamle: Üs kuruyor

ABD'nin Rusya ile Çin'in uzaydaki faaliyetlerini izlemek için İngiltere'ye bir keşif üssü kurmayı planladığı belirtildi. ABD'li yarbay Jack Walker, 'Bu gerekli, zira sabit yörüngede bulunan sistemlerimizi tehdit edebilecek hedeflerin sürekli izlenmesini sağlamak istiyoruz' dedi.

18 Temmuz 2021 Pazar 11:03 - Güncelleme: 18 Temmuz 2021 Pazar 11:16
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Sky News'in haberine göre ABD, Rusya ve Çin'in 'hayati öneme sahip uyduları devre dışı bırakma girişimlerini' tespit etmek de dahil iki ülkenin uzaydaki faaliyetlerini izlemek için İngiltere'de bir keşif üssü kurma niyetinde.

ABD Uzay Kuvvetleri'nden birkaç yetkili, Sky News'e yaptıkları açıklamada Washington'un İskoçya ve İngiltere'nin güneyi ile Teksas eyaleti ve Avustralya da dahil dünya genelinde üç radar üssü inşa etme planları yaptığını ifade etti.

Sputnik'in haberine göre, ABD'li yarbay Jack Walker, "Bu gerekli, zira sabit yörüngede bulunan sistemlerimizi tehdit edebilecek hedeflerin sürekli izlenmesini sağlamak istiyoruz" dedi.

Haberde ilk keşif üssünün 2025 yılına doğru devreye alınmasının planlandığı da kaydedildi.

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