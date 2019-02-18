E Devlet elektrik, su, doğalgaz abonelik başvuru işlemi nasıl yapılır? (E Devlet girişi nasıl oluyor?)
Elektrik, doğalgaz ve GSM abonelikleri artık e-Devlet üzerinden yapılabilecek. E-devlet abonelik uygulaması bugün itibariyle başladı. Bundan böyle elektrik, su, doğal gaz gibi abonelikler e-Devlet üzerinden yapılacak. Cumhurbaşkanlığı Dijital Dönüşüm Ofisi’nin koordinasyonunda, Ticaret Bakanlığı ile yapılan proje ile vatandaşlar bugünden itibaren abonelikler için şubelere gitmek durumunda kalmayacak. Peki e-Devlet elektrik, su, doğalgaz abonelik başvurusu nasıl yapılacak?
E Devlet abonelik uygulamasının başlamasıyla birlikte internet aramalarında; elektrik, su, doğal gaz abonelik başvurusunun nasıl yapılacağı araştırıldı. Söz konusu konuyla ilgili Cumhurbaşkanlığı Dijital Dönüşüm Ofisi’nin koordinasyonunda, Ticaret Bakanlığı ile yapılan proje ile vatandaşlar bugünden itibaren abonelikler için şubelere gitmek durumunda kalmayacağı belirtildi. İşte Elektrik, su, doğalgaz ve GSM e Devlet abonelik işlemleri…
Elektrik, su ve doğalgaz abonelik başvurusu artık internet üzerinden yapılabilecek. Cumhurbaşkanlığı Dijital Dönüşüm Ofisi tarafından koordine edilen ve Ticaret Bakanlığı tarafından uygulamaya dökülen projeyle birlikte artık vatandaşlar elektrik, su, doğalgaz başvuruları için kamu kurumlarına gitmek zorunda kalmayacak.
İnternet üzerinden elektrik su ve doğalgaz başvurusu için belirtilen süreç 18 Şubat Pazartesi günü başladı. Entegrasyon işlemlerinin yıl sonuna kadar devam edeceği abonelik işlemleri, tek şifre ile gerçekleştirilebilecek.
Vatandaşların çok daha pratik bir şekilde kamu işlemlerini internet üzerinden daha güvenli biçimde yapabilmesine yardımcı oluyor.
Sanal platform üzerinde yer alan kamu hizmetleri dünya genelinde oldukça etkin bir rol üstleniyor.
E DEVLET ABONELİK UYGULAMASI BAŞLADI
Cumhurbaşkanlığı Dijital Dönüşüm Ofisi’nin koordinasyonunda, Ticaret Bakanlığı ile yapılan proje ile vatandaşlar bugünden itibaren abonelikler için şubelere gitmek durumunda kalmayacak. Bundan böyle elektrik, su, doğal gaz gibi abonelikler e-Devlet üzerinden yapılabilecek.
-Devlet'te beklenen gün geldi. Milyonlarca vatandaşın işlemlerini dijital ortamdan yapmasını sağlayan e-Devlet, bugün yeni bir hizmeti devreye alıyor. Bugün hayata geçecek uygulama ile vatandaşlar artık elektrik, doğalgaz, su ve telekom aboneliklerini e-Devlet üzerinden de yapabilecek. Vatandaşın artık su, doğalgaz, elektrik ve telekom abonelikleri ile ilgili şubelere gitmesi gerekmeyecek.
Proje ile vatandaşların abonelik işlemleri için şubelere gitmesinin önüne geçecek. Sistem, vatandaşların abonelik işlemlerini internet üzerinden iptal etmelerini mümkün kılacak. İşlemleri şubelerden yapmaya devam etmek isteyen vatandaşlar bu şekilde işlem yapmaya devam edebilecek.
Dijital Dönüşüm Ofisi de uygulamanın bugün itibarıyla başladığı internet sitesinden duyurulmuştu.
Açıklama şöyle:
“Yakında diğer abonelikleri de uygulamaya dahil ederek, milletimize yakışır şekilde dijitalleşmeyi ülkemizin her hanesine ulaştırmaya devam edeceğiz. Dijital Dönüşüm Ofisi olarak koordine ettiğimiz ve Ticaret Bakanlığımızın çıkarmış olduğu mesafeli satış mevzuatı ve diğer yönetmeliklerde yapılan düzenlemelerle vatandaşımız artık elektrik, doğal gaz, su ve Türk Telekom aboneliklerini e-devlet üzerinden yapabilecekler”
BÜROKRASİ BİTİYOR
2019 sonuna kadar e-Devlet entegrasyon çalışmalarının Cumhurbaşkanlığı Dijital Dönüşüm Ofisi’nin koordinasyonunda tüm bakanlık ve kurumlarda tamamlanması da planlanıyor. e-Devlet üzerinden işlem yapmak için PTT ofislerinden şifre alınması gerekiyor. e-Devlet ile bürokrasinin sıfıra inmesi amaçlanıyor.
ELEKTRİK, SU, DOĞALGAZ BAŞVURUSU E-DEVLET ÜZERİNDEN YAPILABİLECEK
Cumhurbaşkanlığı Dijital Dönüşüm Ofisi’nin koordinasyonunda, Ticaret Bakanlığı ile yapılan proje ile vatandaşlar bugünden itibaren abonelikler için şubelere gitmek durumunda kalmayacak.
Yeni sistem ile vatandaşlar aboneliklerini de e-devlet üzerinden sonlandırabilecek. E-devlet üzerinden işlem yapamayan vatandaşlar ise ilgili noktaya giderek aboneliğini yüz yüze yapabilecek. Proje ile “obez devletten” kurtulmak ve bürokrasinin sıfıra inmesi amaçlanıyor.
2019 sonuna kadar e-Devlet entegrasyon çalışmalarının Cumhurbaşkanlığı Dijital Dönüşüm Ofisi’nin koordinasyonunda tüm bakanlık ve kurumlarda tamamlanması da planlanıyor. Dijital Dönüşüm Ofisi de uygulamanın yarın başlayacağını internet sitesinden duyurarak, “Yakında diğer abonelikleri de uygulamaya dahil ederek, milletimize yakışır şekilde dijitalleşmeyi ülkemizin her hanesine ulaştırmaya devam edeceğiz. Dijital Dönüşüm Ofisi olarak koordine ettiğimiz ve Ticaret Bakanlığımızın çıkarmış olduğu mesafeli satış mevzuatı ve diğer yönetmeliklerde yapılan düzenlemelerle vatandaşımız artık elektrik, doğalgaz, su ve Türk Telekom aboneliklerini e-devlet üzerinden yapabilecekler” açıklamasını yaptı.
Amaçlarının vatandaşın işini kolaylaştırmak, kamunun iş yükünü hafifletmek olduğuna değinen Fuat Oktay, "Vatandaşlarımızın en çok vaktini alan işlemlerden birisi de abonelik işlemleri. Bu konuya özellikle önem veriyoruz. Bir süredir bu alanda önemli bir çalışma yürütüyoruz. Mart ayı itibarıyla elektrik, doğalgaz ve GSM operatörlerine abonelik işlemleri e-devlet üzerinden yapılmaya başlanacak. Aynı şekilde aboneliklerin sona erdirilmesi de sistem üzerinden yapılacak. Bu konuda mevzuat değişikliklerine ihtiyaç var. Değişikliklerin tamamlanmasıyla bu hizmet verilecek. e-Devlet üzerinden işlem yapamayan vatandaşlarımız ise ilgili noktaya giderek aboneliğini yüz yüze yapabilecek." ifadelerini kullandı.
SIFIR BELGE HEDEFİ
Devlet olarak vatandaşın beyanını esas alan, belgesiz ve hızlı hizmet sunumuna odaklandıklarına işaret eden Oktay, şunları kaydetti:
"Dijital dönüşümle birlikte kamunun ürettiği ve tuttuğu hiçbir bilgiyi, belge olarak vatandaşımızdan talep etmeden sadece vatandaşımızın beyanını esas alarak hizmet vereceğiz. Bu kapsamda özellikle kurumlar arası verinin paylaşılmasına yönelik süreçleri belirleyerek gerekli hukuki altyapının oluşturulmasına yönelik çalışmalara da başlamış bulunmaktayız. Sistemi akıllılaştırarak, kamunun önemli ölçüde tasarruf etmesinin önünü açacağız. Bunlar için de öncelikle kamudaki sistemlerin birbirleriyle tam olarak entegrasyonunu tamamlayıp, yapay zeka dahil ileri teknolojileri etkili bir şekilde uygulayacağız."
E DEVLET KAPISI NEDİR?
e-Devlet, vatandaşlara devlet tarafından verilen hizmetlerin elektronik ortamda sunulması, e-Devlet Kapısı ise, kamu hizmetlerine tek bir noktadan erişim imkanı sağlayan bir internet sitesidir.
E DEVLET ŞİFRESİ NEREDEN ALINIR?
E Devlet sistemine girişin en önemli adımı olana e Devlet şifresini temin etmek için yapılması gereken şey; şahsen başvuru ile, üzerinde T.C. Kimlik numarasının bulunduğu fotoğraflı kimliğin(nüfus cüzdanı, evlilik cüzdanı, pasaport ve ehliyet, avukat kimlik kartı, mavi kart, ikamet tezkeresi, hakim ve savcı kimlik kartları, süresi dolmamış (geçerli) çalışma izin kartı) ibraz edilerek Yurt içinde PTT Merkez müdürlüklerinden veya yetkili şubelerden birine başvurmaktır. E-Devlet Kapısı üzerinden verilen hizmetler yüksek güvenlik seviyesi gerektirdiğinden şifre güvenliği önemlidir. Bu nedenle PTT'den alınan şifreler ancak kimlik ibrazı ve şahsen başvuru ile verilmektedir.
e-Devlet şifresi ayrıca yurt dışında Elçilik ve Konsolosluklardan temin edilebilir. Bağlı bulunulan dış temsilciliklerden konuyla ilgili detaylı bilgi alınabilir.
Eğer mobil imza, elektronik imza veya internet bankacılığı kullanılıyorsa, e-Devlet sistemine bunlardan biri ile giriş yaptıktan sonra şifre oluşturulabilir.
Şifre unutma durumunda şifre sıfırlama yapılabilmekte, ancak yeni şifre online (sms/ e-posta vb.) gönderilmemektedir.
E DEVLET ŞİFRESİ NE KADAR?
Şifre ilk alındığında PTT tarafından işlem masrafı olarak 2 TL tahsil edilmektedir. İlk şifreden sonra herhangi bir nedenle PTT'den alınacak her şifre için ayrıca 4 TL ücret ödenmektedir.
Şifre için herhangi bir yıllık ücret söz konusu değildir. Her bir şifre için ödenen ücret bir defaya mahsustur. Ancak, unutma ve kaybolma durumlarında online şifre yenileme hizmetinden yararlanmak yerine PTT'den yeni şifre zarfı alınıyorsa bu ücretin tekrar ödenmesi gerekmektedir.
E DEVLET ŞİFRESİNİ KİMLER ALABİLİR?
15 yaşını doldurmuş Türkiye Cumhuriyeti vatandaşları, mavi kartlılar ve yabancılar üzerinde T.C kimlik numarasının bulunduğu fotoğraflı kimliğini (nüfus cüzdanı, evlilik cüzdanı, pasaport ve ehliyet, avukat kimlik kartı, mavi kart, ikamet tezkeresi) ibraz ederek şahsen ya da vekaleti olan kişi aracılığıyla (vekalette “e-Devlet Şifresi almaya yetki olduğuna dair ibare bulunmalıdır)başvuru yaptığında PTT merkez müdürlüklerinden veya yetkili şubelerinden e-Devlet kapısı şifrelerini alabilirler. Bunun yanı sıra mahkeme kararıyla kendine vasi tayin edilmiş kişiler vasileri aracılığıyla e-Devlet Kapısı şifresi temin edebilirler. Bu durumlar harici başkaları adına şifre alımı mümkün değildir.
E – Devlet şifresi ile ne yapılabilir?
Adalet Bakanlığı
Mahkeme Dava Dosyası Sorgulama
Adli Sicil ve İstatistik Genel Müdürlüğü Hizmetleri
Adli Sicil Kaydı Sorgulama
Adli Sicil Belge Doğrulama
UYAP Hizmetleri
UYAP Portali Avukat Girişi
UYAP Portali Baro Girişi
UYAP Portali Kurum Girişi
UYAP Portali Vatandaş Girişi
Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı
Proje Destekleri Takip
Gelir Testi Sonucu Sorgulama
Sosyal Yardım Bilgileri Sorgulama
Başbakanlık
BİMER Yeni Başvuru
BİMER Başvuru Sonucu Sorgulama
Başbakanlık Kamu Hizmet Envanteri Giriş Uygulaması
Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu
Mobil/Sabit/İnternet/Kablo Tv/Uydu İşletmecilerinden Borç ve Alacak Sorgulama
Baz İstasyonları Ölçüm Bilgileri
IMEI - Cep Telefonu Numarası Eşleştirme
IMEI Kaydet
IMEI Kayıt Hakkı Sorgulama
IMEI - MSISDN Eşleşme Sorgulama
IMEI Sorgulama
Mobil Hat Sorgulama
Numara Taşıma Sorgulama
Telefon Ana Kart Değişikliği
Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı
Bilim Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı Ar-Ge Destekleri
Kümelenme Destek Programı
Cumhurbaşkanlığı
Cumhurbaşkanına Yazın
Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı
İşçi Sendikaları Üyelik İşlemleri
İşçi Sendikaları Üyelik Doğrulama
İş Sağlığı ve Güvenliği Kayıt, Takip ve İzleme Programı İSG-KATİP
Yabancıların Çalışma İzinleri Otomasyon Sistemi
Çay İşletmeleri Genel Müdürlüğü
Üretici Destekleme Sorgulama
Üretici Tanıtım Kartı Bilgileri Sorgulama
Budama Desteği Sorgulama
Üretici Sorgulama
Üretici Yıllık Alımlar Sorgulama
Üretici Cari Hesap Listesi Sorgulama
Üretici Cari Detay Bilgileri Sorgulama
Çevre ve Şehircilik Bakanlığı
Yapı Kooperatifleri Giriş Uygulaması
Müteahhitlik Bilgi Sistemi
Devlet Malzeme Ofisi Genel Müdürlüğü
İhale Sorgulama
Devlet Personel Başkanlığı
Sosyal Hizmetler Kanunu Kapsamında İşe Yerleştirme Tercih İşlemleri
Dışişleri Bakanlığı
Diplomatik Liste
Geçici İşgüderler
Akredite Misyonlar
Fahri Konsolosluklar
Yurt Dışındaki Temsilciliklerimiz
Uluslararası Kuruluşlar
Doğal Afet Sigortaları Kurumu
Poliçe Sorgulama
Emniyet Genel Müdürlüğü
Trafik
Araç Sorgulama
Sürücü Belgesi Ceza Puanı Sorgulama
Sürücü Belgesi İptal Bilgisi Sorgulama
Toplum Destekli Polislik (TDP)
Toplum Destekli Polislik Mahalle Polisi Hizmeti
Diğer Hizmetler
e-Pasaport Gönderi Takibi
Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu Başkanlığı
EPDK Bildirim Uygulaması
EPDK Başvuru Uygulaması
Gelir İdaresi Başkanlığı
e-Vergi Levhası Sorgulama
Vergi Borcu Sorgulama
Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı
Tarım Hizmetleri
Çiftçi Kayıt Sistemi
Arazi Toplulaştırma Hizmetleri
Arazi Toplulaştırması Sorgulama
Tarım ve Hayvancılık Destek Hizmetleri
Anaç Koyun/Keçi Destek Bilgisi Sorgulama
Gümrük ve Ticaret Bakanlığı
Tüketici İşlemleri
Garanti Belgesi
Kullanım Kılavuzu
Satış Sonrası Hizmet Yeterlilik Belgesi
Tüketici Kuruluşları Sorgulama
Tüketici Sorunları Hakem Heyeti Sorgulama
Gümrükler Genel Müdürlüğü e-Dilekçe
Tüketici Portali - Tüketici Şikayeti Uygulaması
Esnaf ve Sanatkarlar Bilgi Sistemi (ESBIS)
Online Tüketici Şikayet Sorgulama
İçişleri Bakanlığı
İçişleri Bakanlığı e-İçişleri Projesi Evrak Takibi
Apostil Belge Doğrulama
Bilgi Edinme İşlemleri
Bilgi Edinme Başvuru Sorgulama
Bilgi Edinme Başvurusu
Başvuru Takipleri
Genel Sağlık Sigortası Başvurusu
Muhtaç Asker Ailesi Başvurusu
Muhtaçlık (Dul Yetim Maaşı) Başvurusu
Randevu Hizmetleri
Randevu Talep Başvuru
Randevu Talep Başvuru Takip
İnsan Hakları İhlal Bildirimi
İnsan Hakları İhlal Bildirimi
İnsan Hakları İhlal Bildirimi Sorgulama
İŞKUR
Türk Meslek Sözlüğü
İş Başvuru Sonucu Sorgulama
İşsizlik Ödeneği Başvurusu
Kriterlere Göre Açık İş Sorgulama ve İş Başvurusu
Profile Göre Açık İş Sorgulama ve İş Başvurusu
Meslek Kursu Sorgulama
İşsizlik Ödeneği Ödemesi
İŞKUR'a Olan Borcu Sorgulama
Kalkınma Bakanlığı
e-İmzalı Belge Sorgulama
Kamu Gözetimi Muhasebe ve Denetim Standartları Kurumu
Bağımsız Denetçi Sorgulama
Tescil ve İlan Süreci Devam Eden Bağımsız Denetçiler
e-İmzalı Belge Sorgulama
Kamu İhale Kurumu
Yasaklılık Sorgulama
Kurul Kararları (Uyuşmazlık Kararları)
İhale Arama ve Bir Bakışta İhale
İtirazen Şikayet Başvurusu Sorgulama
Kurul Karar Tutanakları Sorgulama
Sözleşme Devri Sorgulama
Kara Kuvvetleri Komutanlığı
K.K. Yerel ve Özel Eğitim Merkezi Başvuru ve Sonuçları (Emekliler için)
Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğü
Kıyı Emniyeti Telsiz Ruhsat İşlemleri
Deniz Ruhsat Sorgula
Kıyı Emniyeti INMARSAT Abonelik İşlemleri
Başvuru İptal
Başvuruları Listele
Numara Tahsis Başvuru
Kıyı Emniyeti Sınav İşlemleri
Kıyı Emniyeti Amatör Telsizcilik Sınav Başvuru
Kıyı Emniyeti Amatör Telsizcilik Sınav Durum Sorgulama
Kıyı Emniyeti Amatör Telsizcilik Belge Sonuç Sorgulama
Kıyı Emniyeti Borç Sorgulama
Kıyı Emniyeti Kılavuzluk ve Römorkaj Hizmeti Ücreti Sorgulama
Kıyı Emniyeti Hava Ruhsatı Borç Sorgulama
Kıyı Emniyeti Kara Ruhsatı Borç Sorgulama
Kıyı Emniyeti Amatör Telsiz Sınav ve Belge Ücreti Sorgulama
Kıyı Emniyeti Inmarsat Aktivasyon Borç Sorgulama
Kıyı Emniyeti Deniz Haberleşme Fatura Sorgulama
Kıyı Emniyeti Deniz Ruhsatı Borç Sorgulama
Kıyı Emniyeti Fener ve Tahlisiye Borç Sorgulama
Kıyı Emniyeti Donatan Acente
Kıyı Emniyeti Donatan ve Acente Bilgi Doğrulama
Kıyı Emniyeti Yerleşim Planı
Kıyı Emniyeti Yerleşim Planı
KOSGEB
İşletme Durum Sorgulama
Mahalli İdareler Genel Müdürlüğü
Yerel Bilgi Giriş Uygulaması
Maliye Bakanlığı
Maliye Bakanlığı e-Bordro Hizmeti
e-Yolluk Uygulaması
Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş.
Merkezi Kayıt Kuruluşu e-Yönet Portalı
Meteoroloji Genel Müdürlüğü
Dış Merkezler Hava Tahmini
Günlük Hava Tahmini
Deniz Suyu Sıcaklıkları
3 Günlük Hava Tahmini
Milli Eğitim Bakanlığı
MEB Sınav Sonuç Sorgulama
MEB Sınav Yeri Sorgulama
Milli Eğitim Bakanlığı Öğrenci Bilgi Sistemi
Milli Kütüphane Başkanlığı
Milli Kütüphane Üyelik Basvurusu
Millî Savunma Bakanlığı
Askerlik Durum Belgesi İşlemleri
Askerlik Durum Belgesi Sorgulama
Askerlik Durum Belgesi Doğrulama
ASAL Bedelli Askerlik İşlemleri
ASAL Bedelli Askerlik Başvurusu
ASAL Randevu İşlemleri
ASAL Randevu Başvuru
ASAL Yoklama İşlemleri
ASAL Adres Bilgileri Teyidi ve Güncellenmesi
ASAL Celp Dönem Tercihi
ASAL Yoklama Başvurusu
ASAL Sevk İşlemleri
ASAL Sevk Başvurusu Belge Doğrulama
Yedek Subay Sevk Öncesi Hazırlık
Yedek Subay Sınıflandırma Sonucunu Sorgulama ve ASAL Sevk Başvurusu
Er Sınıflandırma Sonucunu Sorgulama ve ASAL Sevk Başvurusu
Personel Seferberlik Hizmetleri
Personel Seferberlik Tatbikat Sorgulama
Personel Sefer Görev Emri Sorgulama
MSB Bilgi Edinme Hakkı Hizmetleri
MSB Gerçek Kişi Bilgi Edinme Başvurusu
MSB Gerçek Kişi Bilgi Edinme Başvurularını Sorgulama
MSB Bilgi Edinme Hakkı Hizmetleri
MSB Tüzel Kişi Bilgi Edinme Başvurusu
MSB Tüzel Kişi Bilgi Edinme Başvurularını Sorgulama
Lojistik Seferberlik Hizmetleri
Kara Nakil Araçları için Lojistik Sefer Görev Emri Sorgulama
Deniz Nakil Araçları için Lojistik Sefer Görev Emri Sorgulama
Hava Nakil Araçları için Lojistik Sefer Görev Emri Sorgulama
İş Makineleri için Sefer Görev Emri Sorgulama
Kara Yolu Özel Nakliyat Firmaları Lojistik Seferberlik Sorgulama
Deniz Yolu Özel Nakliyat Firmalari Lojistik Seferberlik Bilgisi Sorgulama
Hava Yolu Özel Nakliyat Firmalari Lojistik Seferberlik Bilgisi Sorgulama
Mal ve Hizmet (Ürünler) ile ilgili Firmalar için Lojistik Seferberlik Bilgisi Sorgulama
Sağlık Tesisleri için Lojistik Seferberlik Bilgisi Sorgulama
Turistik Tesisler için Lojistik Seferberlik Bilgisi Sorgulama
Tersaneler için Lojistik Seferberlik Bilgisi Sorgulama
Özel Insaat Firmalari Lojistik Seferberlik Bilgisi Sorgulama
Harp Sanayi Firmalari Lojistik Seferberlik Bilgisi Sorgulama
Diğer Kurumsal Hizmetler
Diğer Kurumsal e-Devlet Hizmetleri
Nüfus Vatandaşlık İşleri Genel Müdürlüğü
Adres Değişikliği Bildirimi
NVİ Adres Bilgilerim
PTT
En Yakın PTT
PTT Kayıtlı Gönderi Takibi
Sigorta Bilgi ve Gözetim Merkezi
Sağlık Sigortası Genel Poliçe Sorgulama (SAGMER)
Hayat Sigortası Poliçe Sorgulama (HAYMER)
Ferdi Kaza Poliçe Sorgulama
Tehlikeli Madde ve Tüpgaz Zorunlu Mali Sorumluluk Sigortası
Trafik Poliçe Sorgulama
Tıbbi Kötü Uygulamaya İlişkin Zorunlu Mali Sorumluluk Sigortası (Hekim Mesleki Sorumluluk Sigortası)
ZYT Poliçe Sorgulama
Yeşil Kart Poliçe Sorgulama
Kasko Poliçe Sorgulama
Mesleki Sorumluluk Poliçe Sorgulama
Sivil Havacılık Genel Müdürlüğü
Uçuş Mürettebatı Lisans/Rating Müracaatı
Sosyal Güvenlik Kurumu
4A Hizmetleri
4A Almanya/Bulgaristan Emekli Ödemeleri
4A Banka ve Adres Değişikliği
4A Emekli Aylığı Kesintileri
4A Emekli Aylık Bilgisi
4A Emekli Aylık Bilgisi Belge Doğrulama
4A Emeklilik Kaydı
4A Emekli Ödeme Bilgileri
4A Hizmet Dökümü
4A Hizmet Dökümü Belge Doğrulama
4A Sigortalı Tescil Kaydı Tespiti
4A On Günden Az Süreli Ev Hizmetleri İşveren Başvuru ve Sorgulama
4A On Günden Az Süreli Ev Hizmeti Çalışan Kişi Sorgulama
4B Hizmetleri
4B Banka ve Adres Değişikliği
4B Basamak Bilgisi
4B Borç Durumu
4B Emekli Aylığı Kesintileri
4B Emekli Aylık Bilgisi
4B Hak Sahipliği
4B Hizmet Bilgisi
4B Ödeme Dökümü
4B Tescil Kaydı
4B 6111 Yapılandırma Borç Bilgileri
4B(Bağkur)Günlük Kazanç Beyanı Girişi
4B Emekli Aylığı Hesaplama
4B İsteğe Bağlı İlk Tescil Kaydı
4C Hizmetleri
4C Banka Değişikliği
4C Bir Aylık Maaş Tercihi
4C Emekli Aylığı Kesintileri
4C Emekli Aylık Bilgisi
4C İsteğe Bağlı Ödeme Dökümü
4C Tescil Kaydı
4C Emeklilik İşlemleri Evrak Takibi
Ortak (4A/4B/4C) Hizmetler
4A/4B İşgöremezlik Ödemesi Görme
Tahsis Talep ve Beyan Taahhüt Belgesinin Verilmesi
4A/4B/4C İlaç Kullanım Süresi Sorgulama
4A/4B/4C Muayene Katılım Payı Sorgulama
Medula Optik Cam ve Çerçeve Bilgisi Sorgulama
Normal Şartlarda Ne Zaman Emekli Olabilirim?
SPAS Müstehaklık Sorgulama(Sağlık Provizyon Aktivasyon Sistemi)
Diğer Hizmetler
Tedavi Bilgileri Sorgulama
Sosyal Güvenlik Kurumu Kart ile Prim Ödeme Uygulaması
Genel Sağlık Sigortası Tescil ve Prim Borcu Sorgulama
Hekim Bilgilendirme
Sağlık Yardımı Talep ve Taahhüt
Şahıs Ödeme Durumları Görüntüleme
Takasbank İstanbul Takas ve Saklama Bankası A.Ş.
Bireysel Emeklilik İşlemleri
Takasbank Bilgilendirme Sistemi
Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğü
Tapu Bilgileri Sorgulama
Tapu ve Kadastro Harç ve Döner Sermaye Sorgulama / Döner Sermaye Ödeme
Tapu Telefon Bilgileri Beyan
Tapu Taşınmaz Beyan
Tarım Sigortaları Havuzu
Poliçe Sorgulama
TBMM Başkanlığı
TBMM e-Dilekçe Hizmeti
TBMM İnternet Üzerinden Randevu
T.C. Sağlık Bakanlığı
Organ Nakli Bilgisi Sorgulama
Aile Hekim Bilgisi Sorgulama
e-Nabız Kişisel Sağlık Sistemi
T.C. Merkez Bankası
Günlük Döviz Kurları
Türkiye İstatistik Kurumu Başkanlığı (TÜİK)
TÜİK Ulusal Veri Yayımlama Takvimi
TÜİK Göstergeler
TÜİK Haber Bülteni
Türkiye Ulusal Ajansı
Turna Proje Başvuru Takip Sistemi
Türk Patent Enstitüsü
Türk Patent Enstitüsü Çevrimiçi Evrak Sistemi(ÇES)
Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanlığı
Araç Muayene İşlemleri
Araç Muayene Sorgulama
Denetim İşlemleri
Ceza Sorgulama
Uyarı Sorgulama/Paraya Çevirme
Firma İşlemleri
Firma Yetki Belgesi Sorumlu Kişi Sorgulama
Firma İletişim Bilgisi Güncelleme
Firma Sorgulama
Taşıma Kapasitesine Göre Firma Sorgulama
Uluslararası Firma Sorgulama
Mesleki Yeterlilik İşlemleri(SRC/ODY/ÜDY)
Mesleki Yeterlilik Belgesi Sorgulama
Sınav Bilgileri Sorgulama
Meslek Kursları Sorgulama
Eğitim Tamamlama Belgesi(Sertifika) Sorgulama
Mesleki Yeterlilik Sınav Başvuru/Güncelle
Sınav Başvuru Sorgulama
Sınav Giriş Belgesi Sorgulama
Sınav Sonuç Sorgulama
Eğitmen Çalıştığı Kurum/Ders Sorgulama
Muafiyetli SRC Belgesi Alınabilirliği Sorgulama
Sınır İşlemleri
UBAK İzin Belgesi Dağıtımı Başvurusu
Geçiş Belgesi Dağıtım Yasağı Sorgulama
Geçiş Belgesi İade İşlemleri
İadesi Zorunlu Geçiş Belgesi Sorgulama
Sınır Geçiş Sorgulama
Taşıt Euro Norm Bildirimi
UBAK Belgesi Sorgulama
UBAK Ceza Puanı Sorgulama
UBAK İcmal Bildirimi
Tehlikeli Madde Güvenlik Danışmanlığı(TMGD) İşlemleri
TMGD Sınav Başvuru/Güncelle
TMGD Sınav Başvuru-Ücret Sorgulama
TMGD Sınav Sonuç Sorgulama
TMGD Eğitim Kurumları Sorgulama
TMGD Sertifika ve Eğitim Tamamlama Belgesi Sorgulama
TMGD Sınav Giriş Belgesi Sorgulama
TÜVTURK
TÜVTURK Mobil Muayene İstasyon Bilgisi Sorgulama
TÜVTURK Muayene Durum Sorgulama
TÜVTURK Muayene İstasyon Bilgisi Sorgulama
TÜVTURK Muayene Randevu İptal
TÜVTURK Muayene Randevu Kayıt
TÜVTURK Muayene Randevu Listeleme
UDH Bakanlığı Bilgi Edinme Hakkı Hizmetleri
UDH Bakanlığı Bilgi Edinme Başvurusu
UDH Bakanlığı Bilgi Edinme Başvurusu Sorgulama
Yetki Belgesi İşlemleri
Araç Yetki Belgesi Sorgulama
Özmal Taşıt Ekleme
Özmal Taşıt Düşme
Plaka Bilgisinden Ödeme Sorgulama
Yetki Belgesinin Ödemelerini Sorgulama
Ödeme Numarasından Ödeme Detayı Sorgulama
Taşıt Kartı Yazdırma
Taşıt Belgesi Yazdırma
Firma Acente Sorgulama
Firma Şube Sorgulama
Güzergah Sorgulama
Taşıt Yetki Belgesi Sorgulama
Yetki Belgesi Basvuru Durum Sorgula
Yetki Belgesi Detay Sorgulama
Yetki Belgesi Sorgulama
Yetki Belgesi Yeterlilik Sorgula
Denizcilik Hizmetleri
Yük Gemisi Telsiz - Telefon Emniyet Belgesi
Can Kurtarma Filikaları Muayene ve Test Sertifikası
Can Kurtarma Donanımları Muayene ve Test Sertifikası
Can Kurtarma Salları Muayene ve Test Sertifikası
CAS Uygunluk Belgesi
CLC 92 Sertifikası
Denize Elverişlilik Belgesi
Deniz Ticareti Genel Müdürlüğü Harç Kalemleri - Düzenli Hat Belgelendirme Ücreti
DOC (ISM) Şirket Uygunluk Belgesi
Freeboard Hesapları ile Plan Tetkik ve Onayı
Freeboard Hesapları ile Plan Tetkik ve Onay Ücreti(ısim, sicil limanı, numarası vb. değişimi durumlarında)
Gemi Acenteliği şube Yetki Belgesi Ücreti
Gemi Acenteliği Yetki Belgesi Ücreti
Gemi Acentesi Yetki Belgesi Değişikliği Ücreti
Gemi Adamı Donatımında Asgari Emniyet Belgesi
Gemi Denge Yükleme Bilgileri Booklet Onayı
Gemi Denge Yükleme Bilgileri Booklet Onay Ücreti(ısim, sicil limanı, numarası vb. değişimi durumlarında
Gemi Hareket Kayıt Jurnali
Gemi İnşa ve Tersaneler Genel Müdürlüğü Harç Kalemleri - Tekne İmal ve Çekek Alanı İşlemleri
Gemi Jurnallerinin Liman İdarelerinde Tasdiki
Gemilerde Bulunan Yangın ve Can Kurtarma Teçhizatı Test Muayene Firmalarının Kontrol ve Onayı
Gemilerde Kullanılan Donanım için Tip Onayı
Gemi Sicilinde Yapılan Kayıt Düzeltmeleri
Gemi Siciline Atıf Yapan Belge Suretleri ile Sicil Kayıt Suretleri
Gemi Söküm Bölgesi Dışı, Gemi Söküm Yetki Belgesi
Gemi Sörvey Belgeleri - Uluslararası Yükleme Sınır Belgesi
Gemi Sörvey Belgeleri - Yolcu Gemisi Emniyet Belgesi
Gemi Sörvey Belgeleri - Yük Gemisi İnşa Emniyet Belgesi
Gemi Sörvey Belgeleri - Yük Gemisi Teçhizat Emniyet Belgesi
Gemi Tasdiknamesi
Gemi Yaralı Denge ve Yükleme Booklet Onayı
Gemi Yaralı Denge ve Yükleme Booklet Onay Ücreti(İsim, sicil limanı, numarası vb. değişimi durumlarında)
GMDSS Cihazlarına Kıyıda Bakım Yetki Belgesi - Belgelendirme
Harç Mevzuuna Giren İşlemlerin Terkini
IAPP (Uluslararası Hava Kirliliğinin Önlemesi Belgesi)
IOPP (Uluslararası Petrolle Kirlenmenin Önlemesi Belgesi)
ISPP (Uluslararası Pis Sular ıle Deniz Kirlenmesini Önleme Belgesi)
Katı Yük Taşıma Uygunluk Belgesi
Kayıtlı Gemi İvaz Karşılığında Mukavele İle İntifa Hakkı Tesisi
Kayıtlı Gemi İvaz Karşılığı Temliki veya Tescil Düzenlemesi
Kayıtlı Gemi Ölünceye Kadar Bakma Akdi Temliki
Kayıtlı Gemi Üzerinde Tesis Olunacak İpotek
Kira Mukavelelerinin Gemi Siciline Şerhi
Kondüsyon Değerlendirme Sörveyi
Liman Devleti Kontrolü
Liman ve Kıyı Yapıları - Liman ve Kıyı Tesisleri Geçici İşletmeye / İşletmeye Açılma Sörvey Hizmetleri
Limbo Gözetim İşlemleri
Mevcut Tekne İmal Alanı Organizasyonu ve Yerleşim Planı Onayı Bedeli
Mevcut tersane alanı organizasyonu ve yerleşim planı onayı bedeli
Muafiyet Belgesi
Muafiyet Belgesi
Organik Tutulma Önleyici Sistem Kaydı
Organik Tutulma Önleyici Sistem Uygunluk Belgesi
Ölçme Belgesi
Ötv'siz Yakıt Alım Defteri
Özel Tekne Belgesi Ücreti
Özel Yat Kayıt Belgesi
Özet Kayıt (CSR) Belgesi
Petrol Tankeri Operasyonlarının Emniyetli Yürütüldüğüne Dair Belge
RadyoEmniyet-Telsiz Telefon Emniyet Belgesi
SMC (ISM) Emniyetli Yönetim Belgesi
STCW Belgeleri
Su Altı Motosikleti Kayıt Belgesi Verilmesi
Su Motosikleti İmalat Yetki Belgesi Verilmesi
Su Motosikleti İmalat Yetki Belgesi Vizesi
Su Üstü Motosikleti (Jet-Ski)Kayıt Belgesi Verilmesi
Tahıl Taşıma Uygunluk Belgesi
Tehlikeli Yük Taşıma Uygunluk Belgesi
Tekne İmal Alanı İçin Yeni Yüzer Havuz Başvuru Bedeli
Tekne İmal Alanı İşletme İzni Belge Bedeli
Tekne İmal Alanı Kısmi İşletme İzni Belge Bedeli
Tekne İmal Alanı Organizasyonu ve Yerleşim Planı İçin İTDK'ca Mahallinde İnceleme
Telsiz - Telgraf Emniyet Belgesi
Tersane Alanı Organizasyonu ve Yerleşim Planı (İdarece Mahilinde İncelenmesi Gerekli Görülen)
Tersane için İTDKca mahallinde inceleme
Tersane işletme izni belge bedeli
Tersane kısmi işletme izni belge bedeli
Tersane Mevcut Yüzer Havuzlarla İlgili Başvuru
Transitlog Belgesi
Türk Bayraklı Gemilere Yapılan Sörveyler
Türk Boğazlarındaki Zorunlu Denetim (Survey) Hizmetleri
Türk Uluslararası Gemi Sicil Kayıt Harcı
Ulaştırma Bakanlığı Bayrak Şehadetnameleri
Uluslararası Sözleşmeler Kapsamındaki Muafiyet Belgeleri
Uluslararası Yükleme Sınır Belgesi
Üç Gün ve Daha Fazla Demirde Kalma Ücreti
Yangın Söndürme Sistemleri Muayene ve Test Sertifikası
Yerinde Söküm Sörveyi
Yeterlilik Belgesi
Yıllık Tonaj Harcı
Yola Elverişlilik Belgesi - Liman Çıkış Belgesi
Yolcu Gemileri Yangın Emniyet Planı - Can Kurtarma Emniyet Planı - Gemi Plan Onayı
Yolcu Gemileri Yangın Emniyet Planı - Can Kurtarma Emniyet Planı - Gemi Plan Onay Ücreti (İsim, sicil limanı, numarası vb. değişimi durumlarında)
Yolcu Gemisi Emniyet Belgesi
Yük Bağlama El Kitabı, SOPEP, SMPEP Onayı
Yük Bağlama El Kitabı, SOPEP, SMPEP Onay Ücreti (ısim, sicil limanı, numarası vb. değişimi durumlarında)
Yük Gemisi İnşa Emniyet Belgesi
Yük Gemisi Teçhizat Emniyet Belgesi
Yargıtay
Siyasi Parti Üyeliği Sorgulama
Dava Dosya Sorgulama
Yüksek Öğrenim Kredi ve Yurtlar Kurumu Genel Müdürlüğü
KYK Kredi Geri Ödeme Sorgulama
KYK Katkı Kredisi Sorgulama
KYK Öğrenim Kredisi Sorgulama
KYK Yeniden Yapılandırma Kredi Geri Ödeme Sorgulama
Kredi Yurtlar Kurumu Burs/Kredi Onay İşlemleri
Yükseköğretim Kurulu Başkanlığı
Öğrenci Belgesi Sorgulama
Öğrenci Belgesi Doğrulama
Üniversite E-Kayıt
Üniversite E-Kayıt Belge Doğrulama
Çağrı Merkezi Başvuru Sonucu Sorgulama
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