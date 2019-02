E Devlet elektrik, su, doğalgaz abonelik başvuru işlemi nasıl yapılır? (E Devlet girişi nasıl oluyor?)

E Devlet abonelik uygulamasının başlamasıyla birlikte internet aramalarında; elektrik, su, doğal gaz abonelik başvurusunun nasıl yapılacağı araştırıldı. Söz konusu konuyla ilgili Cumhurbaşkanlığı Dijital Dönüşüm Ofisi’nin koordinasyonunda, Ticaret Bakanlığı ile yapılan proje ile vatandaşlar bugünden itibaren abonelikler için şubelere gitmek durumunda kalmayacağı belirtildi. İşte Elektrik, su, doğalgaz ve GSM e Devlet abonelik işlemleri…



Elektrik, su ve doğalgaz abonelik başvurusu artık internet üzerinden yapılabilecek. Cumhurbaşkanlığı Dijital Dönüşüm Ofisi tarafından koordine edilen ve Ticaret Bakanlığı tarafından uygulamaya dökülen projeyle birlikte artık vatandaşlar elektrik, su, doğalgaz başvuruları için kamu kurumlarına gitmek zorunda kalmayacak.

İnternet üzerinden elektrik su ve doğalgaz başvurusu için belirtilen süreç 18 Şubat Pazartesi günü başladı. Entegrasyon işlemlerinin yıl sonuna kadar devam edeceği abonelik işlemleri, tek şifre ile gerçekleştirilebilecek.

Vatandaşların çok daha pratik bir şekilde kamu işlemlerini internet üzerinden daha güvenli biçimde yapabilmesine yardımcı oluyor.



Sanal platform üzerinde yer alan kamu hizmetleri dünya genelinde oldukça etkin bir rol üstleniyor.



E DEVLET ABONELİK UYGULAMASI BAŞLADI



Cumhurbaşkanlığı Dijital Dönüşüm Ofisi’nin koordinasyonunda, Ticaret Bakanlığı ile yapılan proje ile vatandaşlar bugünden itibaren abonelikler için şubelere gitmek durumunda kalmayacak. Bundan böyle elektrik, su, doğal gaz gibi abonelikler e-Devlet üzerinden yapılabilecek.



-Devlet'te beklenen gün geldi. Milyonlarca vatandaşın işlemlerini dijital ortamdan yapmasını sağlayan e-Devlet, bugün yeni bir hizmeti devreye alıyor. Bugün hayata geçecek uygulama ile vatandaşlar artık elektrik, doğalgaz, su ve telekom aboneliklerini e-Devlet üzerinden de yapabilecek. Vatandaşın artık su, doğalgaz, elektrik ve telekom abonelikleri ile ilgili şubelere gitmesi gerekmeyecek.



Proje ile vatandaşların abonelik işlemleri için şubelere gitmesinin önüne geçecek. Sistem, vatandaşların abonelik işlemlerini internet üzerinden iptal etmelerini mümkün kılacak. İşlemleri şubelerden yapmaya devam etmek isteyen vatandaşlar bu şekilde işlem yapmaya devam edebilecek.



Dijital Dönüşüm Ofisi de uygulamanın bugün itibarıyla başladığı internet sitesinden duyurulmuştu.



Açıklama şöyle:



“Yakında diğer abonelikleri de uygulamaya dahil ederek, milletimize yakışır şekilde dijitalleşmeyi ülkemizin her hanesine ulaştırmaya devam edeceğiz. Dijital Dönüşüm Ofisi olarak koordine ettiğimiz ve Ticaret Bakanlığımızın çıkarmış olduğu mesafeli satış mevzuatı ve diğer yönetmeliklerde yapılan düzenlemelerle vatandaşımız artık elektrik, doğal gaz, su ve Türk Telekom aboneliklerini e-devlet üzerinden yapabilecekler”



BÜROKRASİ BİTİYOR



2019 sonuna kadar e-Devlet entegrasyon çalışmalarının Cumhurbaşkanlığı Dijital Dönüşüm Ofisi’nin koordinasyonunda tüm bakanlık ve kurumlarda tamamlanması da planlanıyor. e-Devlet üzerinden işlem yapmak için PTT ofislerinden şifre alınması gerekiyor. e-Devlet ile bürokrasinin sıfıra inmesi amaçlanıyor.



ELEKTRİK, SU, DOĞALGAZ BAŞVURUSU E-DEVLET ÜZERİNDEN YAPILABİLECEK



Cumhurbaşkanlığı Dijital Dönüşüm Ofisi’nin koordinasyonunda, Ticaret Bakanlığı ile yapılan proje ile vatandaşlar bugünden itibaren abonelikler için şubelere gitmek durumunda kalmayacak.



Yeni sistem ile vatandaşlar aboneliklerini de e-devlet üzerinden sonlandırabilecek. E-devlet üzerinden işlem yapamayan vatandaşlar ise ilgili noktaya giderek aboneliğini yüz yüze yapabilecek. Proje ile “obez devletten” kurtulmak ve bürokrasinin sıfıra inmesi amaçlanıyor.

2019 sonuna kadar e-Devlet entegrasyon çalışmalarının Cumhurbaşkanlığı Dijital Dönüşüm Ofisi’nin koordinasyonunda tüm bakanlık ve kurumlarda tamamlanması da planlanıyor. Dijital Dönüşüm Ofisi de uygulamanın yarın başlayacağını internet sitesinden duyurarak, “Yakında diğer abonelikleri de uygulamaya dahil ederek, milletimize yakışır şekilde dijitalleşmeyi ülkemizin her hanesine ulaştırmaya devam edeceğiz. Dijital Dönüşüm Ofisi olarak koordine ettiğimiz ve Ticaret Bakanlığımızın çıkarmış olduğu mesafeli satış mevzuatı ve diğer yönetmeliklerde yapılan düzenlemelerle vatandaşımız artık elektrik, doğalgaz, su ve Türk Telekom aboneliklerini e-devlet üzerinden yapabilecekler” açıklamasını yaptı.



Amaçlarının vatandaşın işini kolaylaştırmak, kamunun iş yükünü hafifletmek olduğuna değinen Fuat Oktay, "Vatandaşlarımızın en çok vaktini alan işlemlerden birisi de abonelik işlemleri. Bu konuya özellikle önem veriyoruz. Bir süredir bu alanda önemli bir çalışma yürütüyoruz. Mart ayı itibarıyla elektrik, doğalgaz ve GSM operatörlerine abonelik işlemleri e-devlet üzerinden yapılmaya başlanacak. Aynı şekilde aboneliklerin sona erdirilmesi de sistem üzerinden yapılacak. Bu konuda mevzuat değişikliklerine ihtiyaç var. Değişikliklerin tamamlanmasıyla bu hizmet verilecek. e-Devlet üzerinden işlem yapamayan vatandaşlarımız ise ilgili noktaya giderek aboneliğini yüz yüze yapabilecek." ifadelerini kullandı.



SIFIR BELGE HEDEFİ



Devlet olarak vatandaşın beyanını esas alan, belgesiz ve hızlı hizmet sunumuna odaklandıklarına işaret eden Oktay, şunları kaydetti:



"Dijital dönüşümle birlikte kamunun ürettiği ve tuttuğu hiçbir bilgiyi, belge olarak vatandaşımızdan talep etmeden sadece vatandaşımızın beyanını esas alarak hizmet vereceğiz. Bu kapsamda özellikle kurumlar arası verinin paylaşılmasına yönelik süreçleri belirleyerek gerekli hukuki altyapının oluşturulmasına yönelik çalışmalara da başlamış bulunmaktayız. Sistemi akıllılaştırarak, kamunun önemli ölçüde tasarruf etmesinin önünü açacağız. Bunlar için de öncelikle kamudaki sistemlerin birbirleriyle tam olarak entegrasyonunu tamamlayıp, yapay zeka dahil ileri teknolojileri etkili bir şekilde uygulayacağız."



E DEVLET KAPISI NEDİR?



e-Devlet, vatandaşlara devlet tarafından verilen hizmetlerin elektronik ortamda sunulması, e-Devlet Kapısı ise, kamu hizmetlerine tek bir noktadan erişim imkanı sağlayan bir internet sitesidir.



E DEVLET ŞİFRESİ NEREDEN ALINIR?



E Devlet sistemine girişin en önemli adımı olana e Devlet şifresini temin etmek için yapılması gereken şey; şahsen başvuru ile, üzerinde T.C. Kimlik numarasının bulunduğu fotoğraflı kimliğin(nüfus cüzdanı, evlilik cüzdanı, pasaport ve ehliyet, avukat kimlik kartı, mavi kart, ikamet tezkeresi, hakim ve savcı kimlik kartları, süresi dolmamış (geçerli) çalışma izin kartı) ibraz edilerek Yurt içinde PTT Merkez müdürlüklerinden veya yetkili şubelerden birine başvurmaktır. E-Devlet Kapısı üzerinden verilen hizmetler yüksek güvenlik seviyesi gerektirdiğinden şifre güvenliği önemlidir. Bu nedenle PTT'den alınan şifreler ancak kimlik ibrazı ve şahsen başvuru ile verilmektedir.



e-Devlet şifresi ayrıca yurt dışında Elçilik ve Konsolosluklardan temin edilebilir. Bağlı bulunulan dış temsilciliklerden konuyla ilgili detaylı bilgi alınabilir.



Eğer mobil imza, elektronik imza veya internet bankacılığı kullanılıyorsa, e-Devlet sistemine bunlardan biri ile giriş yaptıktan sonra şifre oluşturulabilir.



Şifre unutma durumunda şifre sıfırlama yapılabilmekte, ancak yeni şifre online (sms/ e-posta vb.) gönderilmemektedir.



E DEVLET ŞİFRESİ NE KADAR?



Şifre ilk alındığında PTT tarafından işlem masrafı olarak 2 TL tahsil edilmektedir. İlk şifreden sonra herhangi bir nedenle PTT'den alınacak her şifre için ayrıca 4 TL ücret ödenmektedir.



Şifre için herhangi bir yıllık ücret söz konusu değildir. Her bir şifre için ödenen ücret bir defaya mahsustur. Ancak, unutma ve kaybolma durumlarında online şifre yenileme hizmetinden yararlanmak yerine PTT'den yeni şifre zarfı alınıyorsa bu ücretin tekrar ödenmesi gerekmektedir.



E DEVLET ŞİFRESİNİ KİMLER ALABİLİR?



15 yaşını doldurmuş Türkiye Cumhuriyeti vatandaşları, mavi kartlılar ve yabancılar üzerinde T.C kimlik numarasının bulunduğu fotoğraflı kimliğini (nüfus cüzdanı, evlilik cüzdanı, pasaport ve ehliyet, avukat kimlik kartı, mavi kart, ikamet tezkeresi) ibraz ederek şahsen ya da vekaleti olan kişi aracılığıyla (vekalette “e-Devlet Şifresi almaya yetki olduğuna dair ibare bulunmalıdır)başvuru yaptığında PTT merkez müdürlüklerinden veya yetkili şubelerinden e-Devlet kapısı şifrelerini alabilirler. Bunun yanı sıra mahkeme kararıyla kendine vasi tayin edilmiş kişiler vasileri aracılığıyla e-Devlet Kapısı şifresi temin edebilirler. Bu durumlar harici başkaları adına şifre alımı mümkün değildir.



E – Devlet şifresi ile ne yapılabilir?



Adalet Bakanlığı



Mahkeme Dava Dosyası Sorgulama

Adli Sicil ve İstatistik Genel Müdürlüğü Hizmetleri

Adli Sicil Kaydı Sorgulama

Adli Sicil Belge Doğrulama

UYAP Hizmetleri

UYAP Portali Avukat Girişi

UYAP Portali Baro Girişi

UYAP Portali Kurum Girişi

UYAP Portali Vatandaş Girişi



Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı



Proje Destekleri Takip

Gelir Testi Sonucu Sorgulama

Sosyal Yardım Bilgileri Sorgulama



Başbakanlık



BİMER Yeni Başvuru

BİMER Başvuru Sonucu Sorgulama

Başbakanlık Kamu Hizmet Envanteri Giriş Uygulaması



Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu



Mobil/Sabit/İnternet/Kablo Tv/Uydu İşletmecilerinden Borç ve Alacak Sorgulama

Baz İstasyonları Ölçüm Bilgileri

IMEI - Cep Telefonu Numarası Eşleştirme

IMEI Kaydet

IMEI Kayıt Hakkı Sorgulama

IMEI - MSISDN Eşleşme Sorgulama

IMEI Sorgulama

Mobil Hat Sorgulama

Numara Taşıma Sorgulama

Telefon Ana Kart Değişikliği



Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı



Bilim Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı Ar-Ge Destekleri

Kümelenme Destek Programı



Cumhurbaşkanlığı



Cumhurbaşkanına Yazın



Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı



İşçi Sendikaları Üyelik İşlemleri

İşçi Sendikaları Üyelik Doğrulama

İş Sağlığı ve Güvenliği Kayıt, Takip ve İzleme Programı İSG-KATİP

Yabancıların Çalışma İzinleri Otomasyon Sistemi



Çay İşletmeleri Genel Müdürlüğü



Üretici Destekleme Sorgulama

Üretici Tanıtım Kartı Bilgileri Sorgulama

Budama Desteği Sorgulama

Üretici Sorgulama

Üretici Yıllık Alımlar Sorgulama

Üretici Cari Hesap Listesi Sorgulama

Üretici Cari Detay Bilgileri Sorgulama



Çevre ve Şehircilik Bakanlığı



Yapı Kooperatifleri Giriş Uygulaması



Müteahhitlik Bilgi Sistemi



Devlet Malzeme Ofisi Genel Müdürlüğü



İhale Sorgulama



Devlet Personel Başkanlığı



Sosyal Hizmetler Kanunu Kapsamında İşe Yerleştirme Tercih İşlemleri



Dışişleri Bakanlığı



Diplomatik Liste

Geçici İşgüderler

Akredite Misyonlar

Fahri Konsolosluklar

Yurt Dışındaki Temsilciliklerimiz

Uluslararası Kuruluşlar



Doğal Afet Sigortaları Kurumu



Poliçe Sorgulama



Emniyet Genel Müdürlüğü



Trafik

Araç Sorgulama

Sürücü Belgesi Ceza Puanı Sorgulama

Sürücü Belgesi İptal Bilgisi Sorgulama

Toplum Destekli Polislik (TDP)

Toplum Destekli Polislik Mahalle Polisi Hizmeti

Diğer Hizmetler



e-Pasaport Gönderi Takibi



Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu Başkanlığı



EPDK Bildirim Uygulaması

EPDK Başvuru Uygulaması



Gelir İdaresi Başkanlığı



e-Vergi Levhası Sorgulama

Vergi Borcu Sorgulama



Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı



Tarım Hizmetleri

Çiftçi Kayıt Sistemi

Arazi Toplulaştırma Hizmetleri

Arazi Toplulaştırması Sorgulama

Tarım ve Hayvancılık Destek Hizmetleri

Anaç Koyun/Keçi Destek Bilgisi Sorgulama



Gümrük ve Ticaret Bakanlığı



Tüketici İşlemleri

Garanti Belgesi

Kullanım Kılavuzu

Satış Sonrası Hizmet Yeterlilik Belgesi

Tüketici Kuruluşları Sorgulama

Tüketici Sorunları Hakem Heyeti Sorgulama

Gümrükler Genel Müdürlüğü e-Dilekçe

Tüketici Portali - Tüketici Şikayeti Uygulaması

Esnaf ve Sanatkarlar Bilgi Sistemi (ESBIS)

Online Tüketici Şikayet Sorgulama



İçişleri Bakanlığı



İçişleri Bakanlığı e-İçişleri Projesi Evrak Takibi

Apostil Belge Doğrulama

Bilgi Edinme İşlemleri

Bilgi Edinme Başvuru Sorgulama

Bilgi Edinme Başvurusu

Başvuru Takipleri



Genel Sağlık Sigortası Başvurusu



Muhtaç Asker Ailesi Başvurusu

Muhtaçlık (Dul Yetim Maaşı) Başvurusu

Randevu Hizmetleri

Randevu Talep Başvuru

Randevu Talep Başvuru Takip

İnsan Hakları İhlal Bildirimi

İnsan Hakları İhlal Bildirimi

İnsan Hakları İhlal Bildirimi Sorgulama



İŞKUR



Türk Meslek Sözlüğü

İş Başvuru Sonucu Sorgulama

İşsizlik Ödeneği Başvurusu

Kriterlere Göre Açık İş Sorgulama ve İş Başvurusu

Profile Göre Açık İş Sorgulama ve İş Başvurusu

Meslek Kursu Sorgulama

İşsizlik Ödeneği Ödemesi

İŞKUR'a Olan Borcu Sorgulama



Kalkınma Bakanlığı



e-İmzalı Belge Sorgulama



Kamu Gözetimi Muhasebe ve Denetim Standartları Kurumu

Bağımsız Denetçi Sorgulama

Tescil ve İlan Süreci Devam Eden Bağımsız Denetçiler



e-İmzalı Belge Sorgulama



Kamu İhale Kurumu

Yasaklılık Sorgulama

Kurul Kararları (Uyuşmazlık Kararları)

İhale Arama ve Bir Bakışta İhale

İtirazen Şikayet Başvurusu Sorgulama

Kurul Karar Tutanakları Sorgulama

Sözleşme Devri Sorgulama





Kara Kuvvetleri Komutanlığı



K.K. Yerel ve Özel Eğitim Merkezi Başvuru ve Sonuçları (Emekliler için)



Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğü

Kıyı Emniyeti Telsiz Ruhsat İşlemleri

Deniz Ruhsat Sorgula

Kıyı Emniyeti INMARSAT Abonelik İşlemleri

Başvuru İptal

Başvuruları Listele



Numara Tahsis Başvuru



Kıyı Emniyeti Sınav İşlemleri



Kıyı Emniyeti Amatör Telsizcilik Sınav Başvuru



Kıyı Emniyeti Amatör Telsizcilik Sınav Durum Sorgulama



Kıyı Emniyeti Amatör Telsizcilik Belge Sonuç Sorgulama



Kıyı Emniyeti Borç Sorgulama



Kıyı Emniyeti Kılavuzluk ve Römorkaj Hizmeti Ücreti Sorgulama



Kıyı Emniyeti Hava Ruhsatı Borç Sorgulama



Kıyı Emniyeti Kara Ruhsatı Borç Sorgulama



Kıyı Emniyeti Amatör Telsiz Sınav ve Belge Ücreti Sorgulama



Kıyı Emniyeti Inmarsat Aktivasyon Borç Sorgulama



Kıyı Emniyeti Deniz Haberleşme Fatura Sorgulama



Kıyı Emniyeti Deniz Ruhsatı Borç Sorgulama



Kıyı Emniyeti Fener ve Tahlisiye Borç Sorgulama



Kıyı Emniyeti Donatan Acente



Kıyı Emniyeti Donatan ve Acente Bilgi Doğrulama



Kıyı Emniyeti Yerleşim Planı



Kıyı Emniyeti Yerleşim Planı



KOSGEB



İşletme Durum Sorgulama



Mahalli İdareler Genel Müdürlüğü



Yerel Bilgi Giriş Uygulaması



Maliye Bakanlığı



Maliye Bakanlığı e-Bordro Hizmeti



e-Yolluk Uygulaması



Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş.

Merkezi Kayıt Kuruluşu e-Yönet Portalı



Meteoroloji Genel Müdürlüğü



Dış Merkezler Hava Tahmini

Günlük Hava Tahmini

Deniz Suyu Sıcaklıkları

3 Günlük Hava Tahmini



Milli Eğitim Bakanlığı



MEB Sınav Sonuç Sorgulama

MEB Sınav Yeri Sorgulama

Milli Eğitim Bakanlığı Öğrenci Bilgi Sistemi



Milli Kütüphane Başkanlığı



Milli Kütüphane Üyelik Basvurusu



Millî Savunma Bakanlığı



Askerlik Durum Belgesi İşlemleri

Askerlik Durum Belgesi Sorgulama

Askerlik Durum Belgesi Doğrulama

ASAL Bedelli Askerlik İşlemleri

ASAL Bedelli Askerlik Başvurusu

ASAL Randevu İşlemleri

ASAL Randevu Başvuru

ASAL Yoklama İşlemleri

ASAL Adres Bilgileri Teyidi ve Güncellenmesi

ASAL Celp Dönem Tercihi

ASAL Yoklama Başvurusu

ASAL Sevk İşlemleri

ASAL Sevk Başvurusu Belge Doğrulama

Yedek Subay Sevk Öncesi Hazırlık

Yedek Subay Sınıflandırma Sonucunu Sorgulama ve ASAL Sevk Başvurusu

Er Sınıflandırma Sonucunu Sorgulama ve ASAL Sevk Başvurusu

Personel Seferberlik Hizmetleri

Personel Seferberlik Tatbikat Sorgulama

Personel Sefer Görev Emri Sorgulama

MSB Bilgi Edinme Hakkı Hizmetleri

MSB Gerçek Kişi Bilgi Edinme Başvurusu

MSB Gerçek Kişi Bilgi Edinme Başvurularını Sorgulama

MSB Bilgi Edinme Hakkı Hizmetleri

MSB Tüzel Kişi Bilgi Edinme Başvurusu

MSB Tüzel Kişi Bilgi Edinme Başvurularını Sorgulama

Lojistik Seferberlik Hizmetleri

Kara Nakil Araçları için Lojistik Sefer Görev Emri Sorgulama

Deniz Nakil Araçları için Lojistik Sefer Görev Emri Sorgulama

Hava Nakil Araçları için Lojistik Sefer Görev Emri Sorgulama

İş Makineleri için Sefer Görev Emri Sorgulama

Kara Yolu Özel Nakliyat Firmaları Lojistik Seferberlik Sorgulama

Deniz Yolu Özel Nakliyat Firmalari Lojistik Seferberlik Bilgisi Sorgulama

Hava Yolu Özel Nakliyat Firmalari Lojistik Seferberlik Bilgisi Sorgulama

Mal ve Hizmet (Ürünler) ile ilgili Firmalar için Lojistik Seferberlik Bilgisi Sorgulama

Sağlık Tesisleri için Lojistik Seferberlik Bilgisi Sorgulama

Turistik Tesisler için Lojistik Seferberlik Bilgisi Sorgulama

Tersaneler için Lojistik Seferberlik Bilgisi Sorgulama

Özel Insaat Firmalari Lojistik Seferberlik Bilgisi Sorgulama

Harp Sanayi Firmalari Lojistik Seferberlik Bilgisi Sorgulama

Diğer Kurumsal Hizmetler

Diğer Kurumsal e-Devlet Hizmetleri





Nüfus Vatandaşlık İşleri Genel Müdürlüğü



Adres Değişikliği Bildirimi

NVİ Adres Bilgilerim



PTT

En Yakın PTT

PTT Kayıtlı Gönderi Takibi



Sigorta Bilgi ve Gözetim Merkezi



Sağlık Sigortası Genel Poliçe Sorgulama (SAGMER)

Hayat Sigortası Poliçe Sorgulama (HAYMER)

Ferdi Kaza Poliçe Sorgulama

Tehlikeli Madde ve Tüpgaz Zorunlu Mali Sorumluluk Sigortası

Trafik Poliçe Sorgulama

Tıbbi Kötü Uygulamaya İlişkin Zorunlu Mali Sorumluluk Sigortası (Hekim Mesleki Sorumluluk Sigortası)

ZYT Poliçe Sorgulama

Yeşil Kart Poliçe Sorgulama

Kasko Poliçe Sorgulama

Mesleki Sorumluluk Poliçe Sorgulama



Sivil Havacılık Genel Müdürlüğü



Uçuş Mürettebatı Lisans/Rating Müracaatı



Sosyal Güvenlik Kurumu



4A Hizmetleri

4A Almanya/Bulgaristan Emekli Ödemeleri

4A Banka ve Adres Değişikliği

4A Emekli Aylığı Kesintileri

4A Emekli Aylık Bilgisi

4A Emekli Aylık Bilgisi Belge Doğrulama

4A Emeklilik Kaydı

4A Emekli Ödeme Bilgileri

4A Hizmet Dökümü

4A Hizmet Dökümü Belge Doğrulama

4A Sigortalı Tescil Kaydı Tespiti

4A On Günden Az Süreli Ev Hizmetleri İşveren Başvuru ve Sorgulama

4A On Günden Az Süreli Ev Hizmeti Çalışan Kişi Sorgulama

4B Hizmetleri

4B Banka ve Adres Değişikliği

4B Basamak Bilgisi

4B Borç Durumu

4B Emekli Aylığı Kesintileri

4B Emekli Aylık Bilgisi

4B Hak Sahipliği

4B Hizmet Bilgisi

4B Ödeme Dökümü

4B Tescil Kaydı

4B 6111 Yapılandırma Borç Bilgileri

4B(Bağkur)Günlük Kazanç Beyanı Girişi

4B Emekli Aylığı Hesaplama

4B İsteğe Bağlı İlk Tescil Kaydı

4C Hizmetleri

4C Banka Değişikliği

4C Bir Aylık Maaş Tercihi

4C Emekli Aylığı Kesintileri

4C Emekli Aylık Bilgisi

4C İsteğe Bağlı Ödeme Dökümü

4C Tescil Kaydı

4C Emeklilik İşlemleri Evrak Takibi

Ortak (4A/4B/4C) Hizmetler

4A/4B İşgöremezlik Ödemesi Görme

Tahsis Talep ve Beyan Taahhüt Belgesinin Verilmesi

4A/4B/4C İlaç Kullanım Süresi Sorgulama

4A/4B/4C Muayene Katılım Payı Sorgulama

Medula Optik Cam ve Çerçeve Bilgisi Sorgulama

Normal Şartlarda Ne Zaman Emekli Olabilirim?

SPAS Müstehaklık Sorgulama(Sağlık Provizyon Aktivasyon Sistemi)



Diğer Hizmetler



Tedavi Bilgileri Sorgulama

Sosyal Güvenlik Kurumu Kart ile Prim Ödeme Uygulaması

Genel Sağlık Sigortası Tescil ve Prim Borcu Sorgulama

Hekim Bilgilendirme

Sağlık Yardımı Talep ve Taahhüt

Şahıs Ödeme Durumları Görüntüleme



Takasbank İstanbul Takas ve Saklama Bankası A.Ş.



Bireysel Emeklilik İşlemleri

Takasbank Bilgilendirme Sistemi



Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğü



Tapu Bilgileri Sorgulama

Tapu ve Kadastro Harç ve Döner Sermaye Sorgulama / Döner Sermaye Ödeme

Tapu Telefon Bilgileri Beyan

Tapu Taşınmaz Beyan



Tarım Sigortaları Havuzu

Poliçe Sorgulama



TBMM Başkanlığı



TBMM e-Dilekçe Hizmeti

TBMM İnternet Üzerinden Randevu



T.C. Sağlık Bakanlığı



Organ Nakli Bilgisi Sorgulama

Aile Hekim Bilgisi Sorgulama

e-Nabız Kişisel Sağlık Sistemi



T.C. Merkez Bankası



Günlük Döviz Kurları



Türkiye İstatistik Kurumu Başkanlığı (TÜİK)



TÜİK Ulusal Veri Yayımlama Takvimi

TÜİK Göstergeler

TÜİK Haber Bülteni



Türkiye Ulusal Ajansı



Turna Proje Başvuru Takip Sistemi



Türk Patent Enstitüsü



Türk Patent Enstitüsü Çevrimiçi Evrak Sistemi(ÇES)



Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanlığı



Araç Muayene İşlemleri

Araç Muayene Sorgulama

Denetim İşlemleri

Ceza Sorgulama

Uyarı Sorgulama/Paraya Çevirme

Firma İşlemleri

Firma Yetki Belgesi Sorumlu Kişi Sorgulama

Firma İletişim Bilgisi Güncelleme

Firma Sorgulama

Taşıma Kapasitesine Göre Firma Sorgulama

Uluslararası Firma Sorgulama

Mesleki Yeterlilik İşlemleri(SRC/ODY/ÜDY)

Mesleki Yeterlilik Belgesi Sorgulama

Sınav Bilgileri Sorgulama

Meslek Kursları Sorgulama

Eğitim Tamamlama Belgesi(Sertifika) Sorgulama

Mesleki Yeterlilik Sınav Başvuru/Güncelle

Sınav Başvuru Sorgulama

Sınav Giriş Belgesi Sorgulama

Sınav Sonuç Sorgulama

Eğitmen Çalıştığı Kurum/Ders Sorgulama

Muafiyetli SRC Belgesi Alınabilirliği Sorgulama



Sınır İşlemleri



UBAK İzin Belgesi Dağıtımı Başvurusu

Geçiş Belgesi Dağıtım Yasağı Sorgulama

Geçiş Belgesi İade İşlemleri

İadesi Zorunlu Geçiş Belgesi Sorgulama

Sınır Geçiş Sorgulama

Taşıt Euro Norm Bildirimi

UBAK Belgesi Sorgulama

UBAK Ceza Puanı Sorgulama

UBAK İcmal Bildirimi

Tehlikeli Madde Güvenlik Danışmanlığı(TMGD) İşlemleri

TMGD Sınav Başvuru/Güncelle

TMGD Sınav Başvuru-Ücret Sorgulama

TMGD Sınav Sonuç Sorgulama

TMGD Eğitim Kurumları Sorgulama

TMGD Sertifika ve Eğitim Tamamlama Belgesi Sorgulama

TMGD Sınav Giriş Belgesi Sorgulama



TÜVTURK



TÜVTURK Mobil Muayene İstasyon Bilgisi Sorgulama

TÜVTURK Muayene Durum Sorgulama

TÜVTURK Muayene İstasyon Bilgisi Sorgulama

TÜVTURK Muayene Randevu İptal

TÜVTURK Muayene Randevu Kayıt

TÜVTURK Muayene Randevu Listeleme

UDH Bakanlığı Bilgi Edinme Hakkı Hizmetleri

UDH Bakanlığı Bilgi Edinme Başvurusu

UDH Bakanlığı Bilgi Edinme Başvurusu Sorgulama



Yetki Belgesi İşlemleri



Araç Yetki Belgesi Sorgulama

Özmal Taşıt Ekleme

Özmal Taşıt Düşme

Plaka Bilgisinden Ödeme Sorgulama

Yetki Belgesinin Ödemelerini Sorgulama

Ödeme Numarasından Ödeme Detayı Sorgulama

Taşıt Kartı Yazdırma

Taşıt Belgesi Yazdırma

Firma Acente Sorgulama

Firma Şube Sorgulama

Güzergah Sorgulama

Taşıt Yetki Belgesi Sorgulama

Yetki Belgesi Basvuru Durum Sorgula

Yetki Belgesi Detay Sorgulama

Yetki Belgesi Sorgulama

Yetki Belgesi Yeterlilik Sorgula



Denizcilik Hizmetleri



Yük Gemisi Telsiz - Telefon Emniyet Belgesi

Can Kurtarma Filikaları Muayene ve Test Sertifikası

Can Kurtarma Donanımları Muayene ve Test Sertifikası

Can Kurtarma Salları Muayene ve Test Sertifikası

CAS Uygunluk Belgesi

CLC 92 Sertifikası

Denize Elverişlilik Belgesi

Deniz Ticareti Genel Müdürlüğü Harç Kalemleri - Düzenli Hat Belgelendirme Ücreti

DOC (ISM) Şirket Uygunluk Belgesi

Freeboard Hesapları ile Plan Tetkik ve Onayı

Freeboard Hesapları ile Plan Tetkik ve Onay Ücreti(ısim, sicil limanı, numarası vb. değişimi durumlarında)

Gemi Acenteliği şube Yetki Belgesi Ücreti

Gemi Acenteliği Yetki Belgesi Ücreti

Gemi Acentesi Yetki Belgesi Değişikliği Ücreti

Gemi Adamı Donatımında Asgari Emniyet Belgesi

Gemi Denge Yükleme Bilgileri Booklet Onayı

Gemi Denge Yükleme Bilgileri Booklet Onay Ücreti(ısim, sicil limanı, numarası vb. değişimi durumlarında

Gemi Hareket Kayıt Jurnali

Gemi İnşa ve Tersaneler Genel Müdürlüğü Harç Kalemleri - Tekne İmal ve Çekek Alanı İşlemleri

Gemi Jurnallerinin Liman İdarelerinde Tasdiki

Gemilerde Bulunan Yangın ve Can Kurtarma Teçhizatı Test Muayene Firmalarının Kontrol ve Onayı

Gemilerde Kullanılan Donanım için Tip Onayı

Gemi Sicilinde Yapılan Kayıt Düzeltmeleri

Gemi Siciline Atıf Yapan Belge Suretleri ile Sicil Kayıt Suretleri

Gemi Söküm Bölgesi Dışı, Gemi Söküm Yetki Belgesi

Gemi Sörvey Belgeleri - Uluslararası Yükleme Sınır Belgesi

Gemi Sörvey Belgeleri - Yolcu Gemisi Emniyet Belgesi

Gemi Sörvey Belgeleri - Yük Gemisi İnşa Emniyet Belgesi

Gemi Sörvey Belgeleri - Yük Gemisi Teçhizat Emniyet Belgesi

Gemi Tasdiknamesi

Gemi Yaralı Denge ve Yükleme Booklet Onayı

Gemi Yaralı Denge ve Yükleme Booklet Onay Ücreti(İsim, sicil limanı, numarası vb. değişimi durumlarında)

GMDSS Cihazlarına Kıyıda Bakım Yetki Belgesi - Belgelendirme

Harç Mevzuuna Giren İşlemlerin Terkini

IAPP (Uluslararası Hava Kirliliğinin Önlemesi Belgesi)

IOPP (Uluslararası Petrolle Kirlenmenin Önlemesi Belgesi)

ISPP (Uluslararası Pis Sular ıle Deniz Kirlenmesini Önleme Belgesi)

Katı Yük Taşıma Uygunluk Belgesi

Kayıtlı Gemi İvaz Karşılığında Mukavele İle İntifa Hakkı Tesisi

Kayıtlı Gemi İvaz Karşılığı Temliki veya Tescil Düzenlemesi

Kayıtlı Gemi Ölünceye Kadar Bakma Akdi Temliki

Kayıtlı Gemi Üzerinde Tesis Olunacak İpotek

Kira Mukavelelerinin Gemi Siciline Şerhi

Kondüsyon Değerlendirme Sörveyi

Liman Devleti Kontrolü

Liman ve Kıyı Yapıları - Liman ve Kıyı Tesisleri Geçici İşletmeye / İşletmeye Açılma Sörvey Hizmetleri

Limbo Gözetim İşlemleri

Mevcut Tekne İmal Alanı Organizasyonu ve Yerleşim Planı Onayı Bedeli

Mevcut tersane alanı organizasyonu ve yerleşim planı onayı bedeli

Muafiyet Belgesi

Muafiyet Belgesi

Organik Tutulma Önleyici Sistem Kaydı

Organik Tutulma Önleyici Sistem Uygunluk Belgesi

Ölçme Belgesi

Ötv'siz Yakıt Alım Defteri

Özel Tekne Belgesi Ücreti

Özel Yat Kayıt Belgesi

Özet Kayıt (CSR) Belgesi

Petrol Tankeri Operasyonlarının Emniyetli Yürütüldüğüne Dair Belge

RadyoEmniyet-Telsiz Telefon Emniyet Belgesi

SMC (ISM) Emniyetli Yönetim Belgesi

STCW Belgeleri

Su Altı Motosikleti Kayıt Belgesi Verilmesi

Su Motosikleti İmalat Yetki Belgesi Verilmesi

Su Motosikleti İmalat Yetki Belgesi Vizesi

Su Üstü Motosikleti (Jet-Ski)Kayıt Belgesi Verilmesi

Tahıl Taşıma Uygunluk Belgesi

Tehlikeli Yük Taşıma Uygunluk Belgesi

Tekne İmal Alanı İçin Yeni Yüzer Havuz Başvuru Bedeli

Tekne İmal Alanı İşletme İzni Belge Bedeli

Tekne İmal Alanı Kısmi İşletme İzni Belge Bedeli

Tekne İmal Alanı Organizasyonu ve Yerleşim Planı İçin İTDK'ca Mahallinde İnceleme

Telsiz - Telgraf Emniyet Belgesi

Tersane Alanı Organizasyonu ve Yerleşim Planı (İdarece Mahilinde İncelenmesi Gerekli Görülen)

Tersane için İTDKca mahallinde inceleme

Tersane işletme izni belge bedeli

Tersane kısmi işletme izni belge bedeli

Tersane Mevcut Yüzer Havuzlarla İlgili Başvuru

Transitlog Belgesi

Türk Bayraklı Gemilere Yapılan Sörveyler

Türk Boğazlarındaki Zorunlu Denetim (Survey) Hizmetleri

Türk Uluslararası Gemi Sicil Kayıt Harcı

Ulaştırma Bakanlığı Bayrak Şehadetnameleri

Uluslararası Sözleşmeler Kapsamındaki Muafiyet Belgeleri

Uluslararası Yükleme Sınır Belgesi

Üç Gün ve Daha Fazla Demirde Kalma Ücreti

Yangın Söndürme Sistemleri Muayene ve Test Sertifikası

Yerinde Söküm Sörveyi

Yeterlilik Belgesi

Yıllık Tonaj Harcı

Yola Elverişlilik Belgesi - Liman Çıkış Belgesi

Yolcu Gemileri Yangın Emniyet Planı - Can Kurtarma Emniyet Planı - Gemi Plan Onayı

Yolcu Gemileri Yangın Emniyet Planı - Can Kurtarma Emniyet Planı - Gemi Plan Onay Ücreti (İsim, sicil limanı, numarası vb. değişimi durumlarında)

Yolcu Gemisi Emniyet Belgesi

Yük Bağlama El Kitabı, SOPEP, SMPEP Onayı

Yük Bağlama El Kitabı, SOPEP, SMPEP Onay Ücreti (ısim, sicil limanı, numarası vb. değişimi durumlarında)

Yük Gemisi İnşa Emniyet Belgesi

Yük Gemisi Teçhizat Emniyet Belgesi



Yargıtay



Siyasi Parti Üyeliği Sorgulama

Dava Dosya Sorgulama



Yüksek Öğrenim Kredi ve Yurtlar Kurumu Genel Müdürlüğü



KYK Kredi Geri Ödeme Sorgulama

KYK Katkı Kredisi Sorgulama

KYK Öğrenim Kredisi Sorgulama

KYK Yeniden Yapılandırma Kredi Geri Ödeme Sorgulama

Kredi Yurtlar Kurumu Burs/Kredi Onay İşlemleri



Yükseköğretim Kurulu Başkanlığı



Öğrenci Belgesi Sorgulama

Öğrenci Belgesi Doğrulama

Üniversite E-Kayıt

Üniversite E-Kayıt Belge Doğrulama

Çağrı Merkezi Başvuru Sonucu Sorgulama