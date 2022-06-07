Efes 2022 Tatbikatı'na AKINCI damgası

Türkiye'nin yeni gücü Bayraktar AKINCI TİHA, başarısıyla EFES 2022 Tatbikatı'na damga vurdu. AKINCI'nın tatbikatta başarıyla atışlarını icra ettiği ifade edildi.
Baykar'ın Twitter hesabından yapılan açıklamada şöyle denildi:
Batman'dan kalkan Bayraktar #AKINCI, İzmir Seferihisar'da düzenlenen #EFES2022 Tatbikatı'nda başarıyla atışlarını icra ederek yuvaya döndü.
Batman'dan kalkan Bayraktar #AKINCI, İzmir Seferihisar'da düzenlenen #EFES2022 Tatbikatı'nda başarıyla atışlarını icra ederek yuvaya döndü.— BAYKAR (@BaykarTech) June 7, 2022
�� Batman ��
�� İzmir, Seferihisar ✈️����
�� Batman ��#MilliTeknolojiHamlesi ✈️���������� pic.twitter.com/TPQbDO90LC