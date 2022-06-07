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Bilim-Teknoloji

Efes 2022 Tatbikatı'na AKINCI damgası

İzmir Seferihisar'da düzenlenen EFES 2022 Tatbikatı'na katılan Bayraktar AKINCI TİHA Batman'daki yuvasına geri döndü.

7 Haziran 2022 Salı 11:27 - Güncelleme:
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Türkiye'nin yeni gücü Bayraktar AKINCI TİHA, başarısıyla EFES 2022 Tatbikatı'na damga vurdu. AKINCI'nın tatbikatta başarıyla atışlarını icra ettiği ifade edildi.

Baykar'ın Twitter hesabından yapılan açıklamada şöyle denildi:

Batman'dan kalkan Bayraktar #AKINCI, İzmir Seferihisar'da düzenlenen #EFES2022 Tatbikatı'nda başarıyla atışlarını icra ederek yuvaya döndü.

  • AKINCI TİHA
  • Batman
  • EFES 2022 Tatbikatı

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