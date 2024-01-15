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Bilim-Teknoloji

Eğitim Teknolojileri Yarışması ile Ülkemizin Geleceği Şekilleniyor

Türkiye Teknoloji Takımı Vakfı yürütücülüğünde, TEKNOFEST kapsamında gerçekleştirilen Eğitim Teknolojileri Yarışması'nda eğitim ve öğretimde teknoloji entegrasyonu ile öğrenmeyi kolaylaştıracak, kalıcı hale getirecek çözümler üretecek genç beyinler yarışacak. Yarışmaya Türkiye ve yurtdışında öğrenim gören tüm ilkokul, ortaokul, lise, üniversite öğrencileri ve mezunlar katılabilecek olup ayrıca mezun seviyesinde firmalar veya girişimler de takım veya bireysel olarak başvuru yapabilecek.

15 Ocak 2024 Pazartesi 14:12 - Güncelleme:
Eğitim Teknolojileri Yarışması ile Ülkemizin Geleceği Şekilleniyor
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Gençlerden öğrenmede verimliliği en üst seviyede tutarak, öğrencilerin çevrim içi veya çevrim dışı öğrenme platformlarında kullanabileceği bilgisayar destekli veya mobil kullanıma uygun çözümler üretmeleri önemli değerlendirme kriterleri arasında yer alırken, prototip ürün, eğitsel yazılım, eğitsel oyun, eğitsel simülasyon ve yenilikçi teknolojiler üzerinde projeler geliştirmeleri de beklenecek.

TEKNOFEST kapsamında düzenlenen Eğitim Teknolojileri Yarışmasında; ilkokul ve ortaokul seviyesindeki birincilere 50.000 TL, ikincilere 40.000 TL, üçüncülere 30.000 TL, lise seviyesinin birincisine 50.000 TL, ikincisine 40.000 TL, üçüncüsüne 30.000 TL, üniversite ve üzeri seviyesindeki birinciye ise 60.000 TL, ikinciye 50.000 TL, üçüncüye 40.000 TL ödül verilecek. Başvuruların 20 Şubat tarihinde sona ereceği yarışma için sende hemen hazırlan!

TEKNOFEST TEKNOLOJİLERİ YARIŞMALARI BAŞARI HİKÂYELERİ YENİ YARIŞMACILARA İLHAM VERİYOR...

TEKNOFEST Eğitim Teknoloji Yarışmasında Dü-StemKodLab takımı birinciliklerinin ardından elde ettikleri başarılarına yenisini ekleyerek TBA Akademi girişimi ile devam ettirdi. TEKNOFEST 'ten aldıkları ilham ile yoluna emin adımlarla devam eden ekip K12 Eğitim seviyesinde Yapay Zeka, Yazılım, Algoritma, Robotik gibi Teknoloji Tabanlı Eğitimlerin online müfredatlarını, bunların yerli ve milli fiziksel materyallerini geliştirdiler. TBA Akademi Devlet Okulları, Özel Okullar, Bilim Merkezleri, Üniversiteler ve Belediyeler başta olmak üzere birçok kuruma 8.4 Milyon TL satış gerçekleştirdi. TEKNOFEST Girişim Programı 1. Dönem Mezunlarından da olan TBA Akademi, Çin Halk Cumhuriyeti Tianfu International Technology Transfer Center (ITTC) daveti üzerine Çin'in ileri teknoloji merkezi Chengdu Science City de ikili iş birlikleri, yatırım görüşmeleri, teknoloji girişimciliği konularında çeşitli görüşmeler gerçekleştirdi. Aynı zamanda ITTC ile ön protokol imzalayan TBA Akademi, Teknoloji Tabanlı Eğitim platformunun Çin'de kullanılması için ilk anlaşmayı sağlamış oldu.

https://teknofest.org/tr/

  • Teknofest
  • Türkiye Teknoloji Takımı Vakfı
  • Eğitim Teknolojileri Yarışması’

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