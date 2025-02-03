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Bilim-Teknoloji

Eğitimde Kalıcı ve Çok Yönlü Çözümler TEKNOFEST Eğitim Teknolojileri Yarışmasında

Eğitim alanında teknolojik dönüşüme katkı sağlamak isteyen yaratıcı zihinler, TEKNOFEST Eğitim Teknolojileri Yarışmasında buluşuyor. T3 Vakfı yürütücülüğünde düzenlenen yarışma, eğitimde teknoloji entegrasyonunu destekleyerek yenilikçi, kalıcı ve çok yönlü çözümler üretmek isteyen birey ve ekipler için önemli bir platform sunuyor. Katılımcılar bu yarışmada, disiplinler arası yaklaşımlarla eğitim süreçlerini daha verimli, etkili ve kalıcı hale getiren projelerle toplumsal gelişime katkı sağlama fırsatı bulacak.

3 Şubat 2025 Pazartesi 10:46 - Güncelleme:
Eğitimde Kalıcı ve Çok Yönlü Çözümler TEKNOFEST Eğitim Teknolojileri Yarışmasında
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Veri Analizi ve İzleme, Dijital Eğitim Materyalleri ve Yapay Zekâ, Yeni Teknolojileri ve Geleceğin Eğitim Yaklaşımları ve Eğitim Yönetim Sistemlerine kadar geniş bir yelpazede, öğrenme süreçlerini daha verimli, daha etkili ve kalıcı hale getiren projeler jüri tarafından değerlendirmeye alınacak. Ortaokul seviyesinden mezun seviyesine kadar öğrenci ve profesyoneller 20 Şubat tarihine kadar yarışma başvurusunu gerçekleştirebilecek.

Katılımcılara sadece fikirlerini hayata geçirme değil, aynı zamanda profesyonel bağlantılar kurma ve kariyer fırsatları yakalama imkanı sunan yarışma malzeme desteği, teknik geziler, network oluşturma, ulaşım ve konaklama desteği, eğitim programları, kamplar ve staj gibi imkanlar da sunuyor. Her seviyede dereceye girenleri para ödülünün beklediği yarışmada ortaokul seviyesine toplam 150 bin TL, lise seviyesine toplam 180 bin TL ve üniversite ve üzeri seviyede toplam 210 bin TL para ödülü verilecek.

Eğitim Teknolojileri Yarışmasına başvuru ve detaylı bilgi için TEKNOFEST resmi web sitesi adresini ziyaret edebilirsiniz. Eğitimde yenilikçi fikirlerinizle fark yaratın, geleceğe yön verin!

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