Elektrikli araba pillerinin ömrü düşünüldüğünden çok daha uzun

Elektrikli araçların pil teknolojisine ilişkin yaygın kaygıları çürüten yeni bir araştırma, bu sistemlerin birçok tüketicinin düşündüğünden çok daha dayanıklı olduğunu göstermiştir. Geotab adlı filo yönetim şirketi tarafından gerçekleştirilen ve 21 farklı modelden 22 bin 700 elektrikli aracın detaylı telematik verilerinin incelendiği bu çalışma, pil bozunmasının yılda ortalama yüzde 2 seviyesinde kaldığını ortaya koymaktadır. Bu oran, 10 yaşında bir elektrikli aracın hala kapasitesinin yüzde 82'sine sahip olacağı anlamına gelmektedir. Başka bir deyişle, 320 kilometre menzile sahip yeni bir araç, on yıl sonra yaklaşık 262 kilometre menzile sahip olacaktır. Araştırma aynı zamanda sürücülerin pil bozunmasını bu orandan daha az seviyede tutabilecekleri yolları da ortaya çıkarmıştır.

Hızlı şarjın pil ömrüne etkisi

Geotab'ın araştırmasında en dikkat çekici bulgulardan biri, hızlı şarjlama alışkanlıklarının pil bozunma hızını önemli ölçüde etkilediğidir. Araştırmacılar, tüm şarjların sekizde birinden az bir kısmını DC hızlı şarjla yapan araçları ayrı bir grup olarak incelediler. Bu araçlar yılda sadece yüzde 1,5 oranında pil bozunması yaşamışlardır. Buna karşılık, daha sık hızlı şarj yapan araçlarda durum farklıdır. 100 kilovat altında hızlı şarj kullanan araçlar yılda ortalama yüzde 2,2 oranında kapasite kaybı yaşarken, 100 kilovat ve üzeri güçte şarj yapan araçlar yılda yüzde 3,0 oranında bozunma görmüştür. Araştırmaya göre, yılda 12 bin 800 kilometre yapan ve şarjlar arasında 400 kilometre gidebilen bir sürücü, yılda yaklaşık 32 kez şarj etmek zorunda kalacaktır. Bu durumda, dört uzun yolculukta hızlı şarj yapan bir sürücü, tüm şarjlarının sekizde birinin hızlı şarj olduğu noktaya ulaşacaktır.

Pil sağlığını korumak için pratik öneriler

Araştırma, elektrikli araç sahiplerinin pil ömrünü uzatmak için alabileceği çeşitli önlemleri ortaya çıkarmıştır. Yüzde 100'e şarj etme ve tamamen boşaltma konusunda yapılan incelemeler, bu uygulamaların pil sağlığı açısından çok kritik olmadığını göstermiştir. Ancak araç zamanının yüzde 80'ini aşırı pil durumunda geçiren araçlar, yüzde 0,5 daha hızlı bozunma yaşamaktadırlar. Bu nedenle, şarj ettikten sonra hemen sürüşe başlamak ve boşaldıktan sonra da derhal şarj etmeye başlamak daha faydalıdır. Sıcak iklim koşulları da pil bozunmasını yüzde 0,4 oranında hızlandırmaktadır. Bu sebeple, mümkün olduğunca gölgede park etmek pil ömrünü korumaya yardımcı olacaktır.

Şarj döngüsü sıklığı da pil bozunma hızını etkileyen bir diğer faktördür. Haftada bir defadan az şarj döngüsü yapan araçlar yılda yüzde 1,5 oranında bozunma gösterirken, bu oran 250 kilometre menzile sahip bir araç için yılda 13 bin kilometre sürüşe karşılık gelmektedir. Buna karşılık, her bir ila iki günde bir şarj döngüsü yapan araçlar yılda yüzde 2,3 oranında kapasite kaybı yaşamaktadırlar. Bu durum, genellikle kısa elektrik menzile sahip yüklü kamyonetlerin yoğun kullanımını göstermektedir.

Geotab'ın sonuçları, elektrikli araç sahiplerinin endişelerini önemli ölçüde gidermektedir. Şirketin mantığına göre, elektrikli araçları yoğun şekilde kullanmak ve yavaş şarjla zaman kaybetmemek, bu varlıklardan maksimum değer elde etmenin en karlı yoludur. Gece saatlerinde evde şarj yapan ortalama özel sürücüler, pil bozunma oranları açısından spektrumun çok alt ucunda yer almaktadırlar. Çoğunlukla evde şarj edilen ve orta seviye kilometre yapan tipik bir elektrikli araç, 10 yıl sonra sağlam bir şekilde yüzde 90 kapasitede çalışmaya devam edecektir. Bu bulgular, elektrikli araç teknolojisinin güvenilirliğine ve uzun ömürlülüğüne olan güveni artırmaktadır.