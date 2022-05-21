Elektrikli araç sahiplerine müjde...

Aracınızı tanıyan sistem sayesinde bir çok prosedürden kurtularak benzersiz bir deneyim yaşıyorsunuz...



Türkiye sınırları içindeki elektrik alımlarınız için EN hızlı, EN kolay ve EN güvenli yönetim sistemini sunan en-ix teknolojisi çerçevesinde araç tüketimlerinizi kontrol ederken, çeşitli ödeme sistemleri ile birlikte kredi kartı tanımlama alt yapısı kullanarak temassız ödeme imkânlarından yararlanabiliyorsunuz. Bunun için yapmanız gereken tek şey sadece şarj kablosunu ilgili sokete takmanız...

Mevcut durumda Türkiye'de elektrikli araç kullanıcılarının elektrik ikmali için kartlı sistemler ya da cep telefonu uygulamaları ile gereksinimlerini karşılamaya çalışılıyor. En-ix teknolojisi ise elektrikli aracı şarj öncesi soketi araca takar takmaz ve akabinde kart kullanmadan şarj ikmalinin başlamasıyla ön plana çıkıyor...

HIZLI-PRATİK-AKILLI

Elektrikli araç sahipleri için büyük kolaylık sağlayan ve enerji dönüşümüne yeni bir heyecan getiren en-ix teknolojisi ile duyduğu gururu paylaşan En Yakıt A.Ş. Genel Müdürü Tayfun Şenses, " en-ix teknolojisi sayesinde elektrikli aracınızı alıp şarj istasyonuna gidiyorsunuz, şarj soketini takıyorsunuz ve şarj otomatik başlıyor. Şu anda kullandığımız en-ix teknolojisi dünyada bir ilk. Bu sayede kart kullanmanıza ve taşımanıza gerek olmadan, hatta cep telefonuna bile ihtiyaç duymadan şarjı başlatabilirsiniz. Biz de elektrikli araç kullanıcıları kadar heyecanlıyız, bu kolaylığın müthiş bir konfor sağladığını, pratik ve hızlı olduğunu görmekten mutluluk duyuyoruz" dedi.

UÇTAN UCA TEKNOLOJİSİ İLE EN-İX DÜNYA'DE ÇIĞIR AÇACAK!

en-ix teknolojisinin enerji dönüşümüne büyük yenilik, coşku ve heyecan getireceğini ifade eden En Yakıt A.Ş. Genel Müdürü Tayfun Şenses, şöyle devam etti; "Dünyada ve Türkiye'de ilk defa uygulanacak en-ix teknolojisini kullanmaya başlıyoruz. Elektrikli araç ekosisteminde kullanıcıların kart okutarak veya cep telefonu üzerinden başlatılan şarj işlemi, yerini artık en-ix teknolojisine bırakıyor. Dünyada ve Türkiye de çığır açacak en-ix teknolojisi, elektrikli şarj istasyonundaki soketi araca takar takmaz ikmal otomatik olarak başlıyor. Sonrasında ödeme işlemi otomatik olarak tamamlayarak uçtan uca benzersiz sistem olarak fark yaratıyor."

GENEL MÜDÜR ŞENSES : GURURLUYUZ

Dünyada ve Türkiye'de en-ix teknolojisini ilk kez yaşama geçirmenin gururunu ve heyecanını paylaşan En Yakıt A.Ş. Genel Müdürü Tayfun Şenses, şunları kaydetti: "Türkiye'nin yeni nesil enerji ikmalcisi En Yakıt, sektörde ve dünyada tüm gelişmeleri yakından takip ederek inovatif adımları atmanın, yenilikçi ruhla ilerlemenin, globalleşen hayatta teknolojiyle oluşan değişimin öncüsü olmaktan gurur duyuyor. Bu sayede yarattığı farkla araç kullanıcıları için büyük kolaylıklar, konfor ve tasarruf sağlıyor, çevreci, yaşama saygılı, hızlı ve pratik yöntemlerle heyecanı büyütüyor. Tercih ettiğimiz en-ix teknolojisi ile elektrik araç ekosisteminde büyük bir ihtiyacı karşılayarak, şarj öncesi ve sonrası farkını ortaya koyuyor. Hızlı şarj ikmali ile zaman tasarrufu sağlarken kullanıcı dostu kimliğiyle de öne çıkıyor. Kısaca en-ix teknolojisi dünyada ilk ve tek olarak ülkemizde elektrikli araç sahipleri için müjde niteliğinde. Enerji dönüşümüne heyecan katan ve elektrikli araç kullanıcıları için büyük kolaylık sağlayan en-ix teknolojisi ile herkesi tanışmaya çağırıyoruz."