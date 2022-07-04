Otomotiv sektöründe hızla ilerleyen elektrikli otomobil devrimi, menzil ve şarj süreleri gibi konularla kullanıcılarda hala tedirginlik yaratıyor.

Gelişen teknoloji ile birlikte batarya üreticileri ve otomotiv devleri bu soru işaretlerini ortadan kaldırmaya hazırlanıyor.

Dünyanın en büyük pil üreticilerinden biri olan Çinli CATL firması, 1000 kilmetre menzili standart hale getirecek bir batarya üretmeye başlayacağını duyurdu.

The Qilin isimli yeni nesil bir pil paketi 2023 yılında seri üretime başlayacak. Yapılan açıklamaya göre pilin 1000 kilometre ve üstü menzil sunmasının yanında yüzde 10'dan yüzde 80'e şarja şartlar uygun olduğunda sadece 10 dakikada ulaşabiliyor.

CATL'ye göre, pil kilogram başına 255 watt-saat enerji yoğunluğuna sahip ve küçük alana çok fazla enerji depoluyor.

Çinli elektrikli otomobil üreticilerinden bazıları yeni batarya için anlaşma imzaladığı belirtildi.

EN İYİSİ 830 KM GİDİYOR

Elektrikle 1000 kilometre menzili geçen seri üretim olmasa da prototip araçlar bulunuyor. Örneğin Mercedes Vision EQXX son denemesinde 1200 kilometrelik menzil katetmeyi başardı. Tabi bu araç seri üretimiçin denemeler yapılan, yüksek verime odaklanan model.

Seri üretim modellerinde ise ABD'de satışta olan Lucid Air tek şarjla 830 kilmetrelik menzil vaadiyle ilk sırada yer alıyor.