Elimizi de kaptırdık

Geliştirilen prototip, nesnelerin kapaklarını açabiliyor, ağırlığı algılayarak ona göre kuvvet uygulayabiliyor. Şişe kapaklarını açabiliyor, kartları tutabiliyor. Meltin adı verilen robot, insan bedenini en ince detaylara kadar incelemek ve bunu robotlara uygulamak üzerine Japonya’nın geliştirdiği projesinin bir parçası. İnsan vücudunun karmaşıklığı ve mükemmel yapısı, robot teknolojisinde eklem hareketlerinin birebir taklidi için bir takım zorluklar içeriyor. Örneğin ağırlığı önceden algılayıp kuvvet uygulayabilmek ancak insan algınsın gerçekleştirebileceği bir yetenekken, Meltin kapı kollarını açabiliyor, ağırlıkları kaldırabiliyor. Geliştirilen robotun, ilerleyen dönemlerde tıp teknolojisinde kullanılması bekleniyor.