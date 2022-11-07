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Bilim-Teknoloji

Elon Musk açıkladı: Twitter'daki taklit hesaplar kalıcı olarak askıya alınacak

Sosyal medya şirketi Twitter'ın yeni sahibi Elon Musk, taklit hesapları kalıcı olarak askıya alacaklarını bildirdi.

AA7 Kasım 2022 Pazartesi 10:38 - Güncelleme:
Elon Musk açıkladı: Twitter'daki taklit hesaplar kalıcı olarak askıya alınacak
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Elon Musk, Twitter'dan yaptığı açıklamada, profiline "parodi hesap" ifadesinin konulmaması halinde taklit hesapların kalıcı olarak askıya alınacağını belirtti.

Musk, paylaşımında onaylı hesap olarak bilinen "mavi tik" uygulamasını ücretli hale getirdiğini ve herhangi bir isim değişikliğinin, "mavi tik rozeti"nin geçici kaybolmasına neden olacağını ifade etti.

Öte yandan, geçmişte söz konusu hesaplar askıya alınmadan önce uyarı yapıldığını anımsatan Musk, yeni dönemde herhangi bir uyarının yapılmayacağını kaydetti.

Musk, onaylı hesap uygulamasının yaygınlaşmasıyla toplumun sesinin daha güçlü çıkacağını savunarak, Twitter'ın "dünyadaki en doğru bilgi kaynağı" olması gerektiğine işaret etti.

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