21°
İstanbul
00:00:00
İstanbul
  • $ 6,0877
  • 6,8088
  • 250.822
  • 85.656
Haber hattı
0530 708 54 54
Haber hattı
0530 708 54 54

HABERLER

BÖLGELER

SPOR

EKONOMİ

KÜLTÜR SANAT

YAŞAM

EKLER

HAKKIMIZDA

BİLİM-TEKNOLOJİ

  1. Haberler
  2. Bilim-Teknoloji

Elon Musk, çılgın projesi uzaydan ultra hızlı internetin ilk adımını attı

Elon Musk'ın çılgın fikirlerinden biri olan uzaydan ultra hızlı internet projesinin 60 uydusu bu sabah başarıyla fırlatıldı.

  • TM Dijital Haber Merkezi
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
x

Elon Musk'ın sahibi olduğu Amerikan uzay aracı ve roket üreticisi SpaceX'in geliştirdiği, Falcon 9 roketi, yine Elon Musk'ın FCC’den onay aldığı ultra hızlı internet uydularını (Starlink) başarıyla yörüngesine gönderdi.
 
Uydular, 24 Mayıs 2019 tarihinde Türkiye saati ile 05:30'da Florida'daki Cape Canaveral Hava Kuvvetleri İstasyonundaki (CCAFS) Uzay Fırlatma Kompleksi'nden Falcon 9 Blok 5 roketi ile yaklaşık 550 kilometredeki yörüngesine gönderildi.
 
Bu uçuşla Falcon 9 roketi 71. uçuşunu, roketin birinci kademe güçlendiricisinin (dünyaya geri inen roket) 40. inişini ve SpaceX’in 2019’da gerçekleştirdiği 6. görevini gerçekleştirdi.
 
Ayrıca bu fırlatma ile SpaceX'in Falcon 9 roketinin şu ana kadarki bir fırlatılışta uzaya taşıdığı en ağır yük oldu.
 
2 KERE ERTELEME ALMIŞTI
 
Fakat söz konusu uçuşun 16 Mayıs'ta yapılması planlanmış ancak ötü hava şartları nedeniyle 17 Mayıs'a ertelenmişti. Ancak bu defa da uydularla ilgili bir yazılım sorunu nedeniyle ikinci fırlatma denemesinin de ertelendiği bildirilmiş ve fırlatma bugüne ertelenmişti.
 
420 ADET UYDU HIZLI İNTERNET İÇİN UZAYA GÖNDERİLECEK
 
7 Mayıs'taki Uydu2019 konferansında konuşan SpaceX'in Baş Operasyon Sorumlusu Gwynne Shotwell, bu lansmanda Starlink test uydularının “düzinelerce” olacağını belirtti.
 
Shotwell, "Bu uydular yerleşik antenler ve elektrikli tahrik sistemlerine sahip olacak olsalar da, uydu içi bağlantılar için yetenekleri bulunmayacak. Bu lansman, gelecekteki lansmanlar için dağıtım stratejisini test etmek için kullanılacak." ifadelerini kullandı.
 
Ultra hızlı internet projesinin belli bir kapsama alanına ulaşması için 420 adet uydunun Dünya etrafında konumlandırılması gerekiyor. İlk operasyonel uydunun ise 2020 yılında fırlatılması bekleniyor.

‘Tarihi geçmiş kaymak’ kavgasında kan aktı

Bu yazıya ilk siz yorum yapın.

Yorumlar

Yorumlarınızı kendi özgür iradenizle yayınlamakta olup; bununla ilgili her türlü dolaylı ve doğrudan sorumluluğu tek başınıza üstlenmektesiniz. Yorum yaparak Toplum Kuralları ve Kullanım Koşulları'nı kabul etmiş sayılırsınız.

  • Lütfen birşeyler yazınız. Yorum alanı boş bırakılamaz.
  • Tebrikler! Yorumunuz onay sonrası yayınlanacaktır.
  • Mesajlarınız size hukiki sorumluluk doğurur.
  • Bir hata oluştu lütfen daha sonra tekrar deneyiniz!

'Teröristler kapımızı kırarak içeri girdi'

'Teröristler kapımızı kırarak içeri girdi'

Tamamlandığında dünyada 3. olacak! 100 metreye ulaştı

Tamamlandığında dünyada 3. olacak! 100 metreye ulaştı

'Türkiye G-20 içerisinde aktif bir role sahip'

'Türkiye G-20 içerisinde aktif bir role sahip'

Markapark Ürünlerinde Sürpriz İndirim Fırsatları

Markapark Ürünlerinde Sürpriz İndirim Fırsatları

Tevfik Göksu İmamoğlu'nun iddialarına kalem kalem cevap verdi

Tevfik Göksu İmamoğlu'nun iddialarına kalem kalem cevap verdi

ABD ve İran arasındaki gerilimi dindirmek için arabulucu oldular

ABD ve İran arasındaki gerilimi dindirmek için arabulucu oldular

O ilimizdeki saklı cennet! Hayran bırakıyor

O ilimizdeki saklı cennet! Hayran bırakıyor

27 Mayıs darbesi... O döneme ait mektuplar Türkiye tarihine ışık tutuyor

27 Mayıs darbesi... O döneme ait mektuplar Türkiye tarihine ışık tutuyor
 

POPÜLER HABERLER

‘Tarihi geçmiş kaymak’ kavgasında kan aktı

‘Tarihi geçmiş kaymak’ kavgasında kan aktı

'Türkiye F-35 programından çıkarılırsa, Çin senaryosuna göre...'

'Türkiye F-35 programından çıkarılırsa, Çin senaryosuna göre...'

Tevfik Göksü İmamoğlu'nun iddialarına kalem kalem cevap verdi

Tevfik Göksü İmamoğlu'nun iddialarına kalem kalem cevap verdi

O ilimizdeki saklı cennet! Hayran bırakıyor

O ilimizdeki saklı cennet! Hayran bırakıyor

ÖNE ÇIKAN HABERLER

ŞANS OYUNLARI

SPOR

HABERLER

BÖLGELER

EKONOMİ

POPÜLER

KÜLTÜR SANAT

YAŞAM

EKLER

HAKKIMIZDA

Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.

©Copyright 2019