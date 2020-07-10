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Bilim-Teknoloji

Elon Musk'ın yeni çılgın projesi: İnsan beynine çip takacak

Tesla ve SpaceX'in CEO'su olan milyarder girişimci Elon Musk, insan beyniyle bilgisayarı birleştirecek şirketi Neuralink'in etkinlik tarihini açıkladı. Açıklamayı kişisel Twitter hesabı üzerinden yapan Musk, 'Onları yenemezsen, onlara katıl' ifadesini kullanarak Neuralink'in söz konusu tarihte görev beyanı yapacağını söyledi.

10 Temmuz 2020 Cuma 16:30 - Güncelleme: 10 Temmuz 2020 Cuma 16:45
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Tesla ile elektrikli otomobil üreten, SpaceX ile uzay seyahatlerin seyrini değiştirmeye çalışan ve Hyperloop ile toplu taşımada çığır açmayı hedefleyen Elon Musk'ın son projesi insan beynine çip takmak.

İnsan beynine yerleştirilecek bir çip sayesinde insanlarla bilgisayarlar arasında doğrudan bağlantı kurma hedefi ile yola çıkan Musk, Neuralink’in 28 Ağustos’ta etkinlik düzenleyeceği duyuruldu.

Açıklamayı kişisel Twitter hesabı üzerinden yapan Musk, "Onları yenemezsen, onlara katıl" ifadesini kullanarak Neuralink’in söz konusu tarihte görev beyanı yapacağını söyledi.

NTV'nin haberine göre, Musk'ın 2016 yılında hayata geçirdiği Neuralink adlı şirketin amacı çok yüksek bant genişliğine sahip beyin-makine ara yüzleri geliştirmek.

Musk geçtiğimiz aylarda söz konusu teknoloji sayesinde beş yıl gibi kısa bir süre içinde insanların konuşmaya ve dil bilmeye ihtiyacı olmayacağını iddia etmişti.

Bunan göre pille çalışan bir çip, kafatasına yerleştirilecek ve beyne elektrotlar gönderebilecek.

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