ABD teknoloji dünyasının iki önemli ismi, OpenAI CEO'su Sam Altman ve Tesla ile xAI'nin kurucusu Elon Musk, ChatGPT'nin güvenliği ve etik sorumlulukları konusunda sosyal medyada karşı karşıya geldi. Musk'ın, ChatGPT'nin dokuz ölümle ilişkilendirildiği iddiasını gündeme getirmesiyle başlayan tartışma, OpenAI'nin platforma yaş tahmini özelliği ekleyeceğini açıklaması ve şirketler arası devam eden hukuki mücadelelerle birlikte daha da derinleşti. Bu gerilim, yapay zeka alanında yaşanan hızlı gelişmelerin toplumsal etkileri ve büyük teknoloji şirketleri arasındaki güç savaşlarını bir kez daha gözler önüne serdi.

Musk'tan ChatGPT'ye ölüm iddiası, Altman'dan sert yanıt

Salı sabahı sosyal medya platformu X'te yaptığı paylaşımda Elon Musk, "Sevdiklerinizin ChatGPT kullanmasına izin vermeyin" diyerek dikkatleri üzerine çekti. Musk, bu açıklamasında ChatGPT'nin gençler ve yetişkinler arasında dokuz ölümle ilişkilendirildiği iddiasını öne süren bir tweeti de alıntıladı. Bu iddia, kamuoyunda büyük yankı uyandırırken, OpenAI'nin lideri Sam Altman'dan gecikmeden yanıt geldi. Altman, Musk'ın bir yandan ChatGPT'nin çok kısıtlayıcı olduğundan şikayet ettiğini, diğer yandan ise platformun aşırı serbest olduğuna dair suçlamalar yönelttiğini belirtti. Yaklaşık bir milyar kişinin ChatGPT'yi kullandığını vurgulayan Altman, bu kullanıcıların bir bölümünün ruhsal olarak kırılgan olabileceğine dikkat çekti. Altman, OpenAI olarak bu tür trajik ve karmaşık olayları saygıyla ele aldıklarını ve platformun güvenliği için sorumluluk hissettiklerini ifade etti. Ayrıca Altman, Tesla'nın otonom sürüş özelliğinin 50'den fazla ölümle ilişkilendirildiğini ileri sürerek, Musk'ın eleştirilerine karşılık verdi. Bu karşılıklı açıklamalar, ChatGPT'nin güvenliği ve etik sorumlulukları konusundaki tartışmaları yeni bir boyuta taşıdı.

OpenAI'den yaş tahmini hamlesi ve şirketler arası dava süreci

OpenAI, yaşanan tartışmaların ardından ChatGPT'ye yaş tahmini özelliği ekleyeceğini duyurdu. Bu yeni özellik, kullanıcıların 18 yaşından küçük olup olmadığını tespit etmeyi amaçlıyor ve önümüzdeki haftalarda Avrupa Birliği'nde devreye alınacak. Şirket, bu adımın gençlerin güvenliği için önemli bir önlem olacağını belirtti. Öte yandan, OpenAI ile Elon Musk ve Microsoft arasında devam eden hukuki süreçler de gündemdeki yerini koruyor. Musk, 2015 yılında kurucu ortaklarından biri olduğu OpenAI'nin, kar amacı gütmeyen yapısını terk ederek Microsoft'a %27 hisse vermesini eleştiriyor ve bu değişikliğin kurucu misyonuna aykırı olduğunu savunuyor. Musk, OpenAI ve Microsoft'a karşı 134 milyar dolara kadar tazminat talebiyle dava açtı. Dava sürecinin Nisan ayı sonunda jüri önüne çıkması bekleniyor. OpenAI ise Musk'a karşı açtığı karşı davada, Musk'ın şirketin kar amacı gütmeyen yapısını sabote etmeye çalıştığını ve şirketi taciz ettiğini iddia etti.

OpenAI-Microsoft ortaklığı ve ayrılığın perde arkası

Devam eden hukuki mücadeleler, OpenAI ile Microsoft arasındaki iş birliğinin nasıl şekillendiğine dair çarpıcı detayları da gün yüzüne çıkardı. Salı günü yayımlanan bir rapora göre, OpenAI ilk etapta Amazon Web Services ile bulut altyapısı için anlaşmıştı. Ancak 2016 sonunda bu sözleşmenin yenilenmesi gündeme gelince, Microsoft CEO'su Satya Nadella üç yıllık ve 50 milyon dolarlık bir hesaplama desteği teklif etti. Altman, bu teklifi Musk'a danıştı. Musk ise Altman'a gönderdiği e-postada, Amazon'un kurucusu Jeff Bezos'u "bir araç" olarak nitelendirirken, Microsoft'u tercih ettiğini ancak şirketin pazarlama departmanlarını sevmediğini ifade etti. Sonuç olarak, Microsoft ve OpenAI Kasım 2016'da ortaklıklarını resmen duyurdu. Musk ise 2018 başında OpenAI yönetim kurulundan ayrıldı ve kısa süre sonra OpenAI ile rekabet edecek xAI şirketini kurdu. Bu ayrılığın arka planında, Musk'ın OpenAI üzerinde tam kontrol istemesi ve şirketi Tesla ile birleştirme planlarının olduğu iddia edildi. OpenAI, Musk'ın bu teklifinin reddedilmesinin ardından şirketten ayrıldığını ve OpenAI'nin kendi yolunu çizmesi gerektiğini söylediğini belirtti.

ChatGPT'nin geleceği ve etik tartışmalar

ChatGPT'nin dünya genelinde yaklaşık bir milyar kullanıcıya ulaşması, yapay zekanın toplumsal etkileri ve güvenlik önlemlerinin önemini bir kez daha gündeme getirdi. OpenAI, platformun gençler ve hassas gruplar üzerindeki etkilerini azaltmak için yaş tahmini gibi yeni teknolojiler geliştiriyor. Ancak bu tür önlemler, yapay zeka teknolojilerinin hızla yaygınlaşması ve kullanıcı profillerinin çeşitlenmesi karşısında yeterli olup olmayacağı konusunda soru işaretleri yaratıyor. Elon Musk'ın ChatGPT'yi hedef alan iddiaları ve OpenAI'nin bu iddialara verdiği yanıtlar, teknoloji dünyasında etik sorumlulukların ve rekabetin ne kadar çetin olduğunu gözler önüne seriyor. Ayrıca, OpenAI ve Microsoft'un iş birliği ile ilgili ortaya çıkan belgeler, büyük teknoloji şirketleri arasındaki stratejik ittifakların ne kadar karmaşık ve çok katmanlı olduğunu da ortaya koyuyor.

Sonuç olarak, OpenAI ve Elon Musk arasında yaşanan ChatGPT odaklı bu tartışma, yapay zeka alanında etik, güvenlik ve şirketler arası rekabetin önümüzdeki dönemde de gündemde kalacağını gösteriyor. ChatGPT'nin gençler üzerindeki etkisi, OpenAI'nin aldığı yeni önlemler ve teknoloji devleri arasındaki hukuki mücadeleler, yapay zekanın geleceği açısından kritik bir döneme işaret ediyor.