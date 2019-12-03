Elon Musk: Tesla’nın ismi az kalsın Faraday olacaktı

Tesla Motors adı, 1994’te Brad Siewart adlı biri tarafından alınmıştı. Elon Musk 2004’te kendisine ulaştığında, isim hakkını satmak istememişti.

Tesla CEO'su pazar günü Twitter'dan yaptığı açıklamada, "Tesla'nın ismi neredeyse Faraday olacaktı, Tesla Motors markasının ilk sahibi ismi bize satmayı reddetmişti" dedi:

Şirketteki en kibar kişiyi, adamın kapısında (en azından bizimle konuşana kadar) oturması için gönderdik ve adam sonunda evet dedi.

İsim hakkının fiyatı 75 bin dolardı. Tesla'nın 60 milyar dolarlık güncel piyasa değeri düşünüldüğünde bu, şirket açısından iyi bir pazarlık gibi görünebilir. Öte yandan Faraday ismi, 2014'te kurulan rakip bir elektrikli otomobil startup'ı tarafından kullanıldı.

Tesla Motors, ismini 2017'de Tesla olarak kısalttı. Ancak bu kez de "Tesla.com" internet adresini almakta zorluk çekti.

Alan adının alınması, 11 milyon dolara mal oldu ve güvence altına almak da 10 yıl sürdü. Öte yandan ismin kısalması; şirketin artık sadece araç üretmediğini, aynı zamanda yazılım geliştirdiğini ve güneş paneliyle pil de ürettiğini yansıtmasını sağladı.

Musk yakın zamanda, şirketin yeni bir elektrikli araç sınıfı sunmak için tasarladığı 6. modeli, yani Cybertruck'ı tanıtmıştı.

Geleneksel kamyonetlerin aksine Cybertruck, bir yakıt motoruna ihtiyaç duyulmamasını mümkün kılan dış iskelet tasarımıyla üretildi. Tesla bu aracın, “yeni bir güç, hız ve çok yönlülük sınıfına girdiğini, bunun da ancak tamamen elektrikli bir tasarımla mümkün olduğunu” söyledi:

Kamyonlar yaklaşık 100 yıldır aynı. Farklı bir şeye ihtiyacımız var, artık sürdürülebilir enerjiye ihtiyacımız var. Sürdürülebilir enerji sorununu çözmek için bir kamyonetimiz olması gerekiyordu.

(Independent Türkçe)